Công ty Trung Quốc xây 10 nhà máy chip nhớ, giá RAM sắp giảm mạnh?

Ông Charles Kau, cựu chủ tịch của Nanya Technology tại Đài Loan và là chuyên gia kỳ cựu trong ngành bán dẫn, vừa đưa ra cảnh báo rằng công ty CXMT của Trung Quốc hiện xây dựng năng lực sản xuất với quy mô lớn. Sự mở rộng này có khả năng dẫn đến tình trạng thị trường bị tràn ngập RAM từ CXMT và thúc đẩy giá giảm mạnh trong thời gian tới.

Nhiều nhà máy chip nhớ mới của CXMT sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trong năm 2028 ẢNH: AFP

Theo Sammyfans, CXMT đang xây dựng 10 nhà máy sản xuất tấm bán dẫn tại Bắc Kinh, Thượng Hải và các địa điểm khác. Phần lớn công suất bổ sung này dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong vòng hai năm tới, có khả năng làm thay đổi cán cân cạnh tranh của thị trường bộ nhớ toàn cầu.

CXMT giúp giải tỏa áp lực cho ngành công nghiệp RAM

Việc CXMT mở rộng mạnh mẽ ngành công nghiệp sản xuất bộ nhớ tại Trung Quốc có thể tạo ra mối đe dọa đối với các nhà cung cấp lâu đời như Samsung Electronics, SK Hynix và Micron. Mặc dù không nhất thiết CXMT sẽ ngay lập tức sánh kịp Samsung hay SK Hynix, nhưng sự gia tăng đáng kể sản lượng DRAM có thể tạo ra áp lực giảm giá đối với bộ nhớ, ngay cả khi các nhà sản xuất Trung Quốc vẫn phải đối mặt với những hạn chế về công nghệ.

Nếu CXMT thành công trong việc đưa các nhà máy sản xuất bổ sung vào hoạt động và tăng sản lượng một cách khả thi về mặt thương mại, sự cạnh tranh này có thể gây áp lực lên giá hợp đồng DRAM, từ đó mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất PC và smartphone.

Cũng cần lưu ý rằng, nhận xét của Kau được xem như là một tín hiệu vui đối với nguồn cung RAM trong hai năm tới và không có nghĩa giá RAM cho người tiêu dùng sẽ giảm ngay lập tức. Đối với Samsung, SK Hynix và Micron, thách thức rõ ràng là ngành công nghiệp sản xuất bộ nhớ đang phát triển của Trung Quốc có thể trở thành đối thủ cạnh tranh lớn về giá cả, ngay cả khi công nghệ mà các đối thủ đang áp dụng cũ hơn.