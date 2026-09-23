Công ty Vắc xin VNVC và Tập đoàn Pfizer trao văn kiện hợp tác tại Mỹ

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York (Mỹ), ngày 22.9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Tập đoàn Dược phẩm Pfizer, đồng thời chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa Pfizer và Công ty Vắc xin VNVC về nâng cao năng lực tiêm chủng vắc xin, phòng bệnh cho Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chứng kiến lễ trao văn kiện giữa Tập đoàn Dược phẩm Pfizer và Công ty Vắc xin VNVC (Việt Nam) ẢNH: TTXVN

Hợp tác hướng tới các mục tiêu y tế dài hạn

VNVC và Pfizer là hai đơn vị nổi bật của Việt Nam và Mỹ cùng mong muốn đóng góp chuyên môn, năng lực và nguồn lực của mỗi bên để hỗ trợ các ưu tiên y tế của Việt Nam; trao đổi và tìm hiểu các cơ hội hợp tác nhằm thúc đẩy tiêm chủng, tăng cường năng lực sẵn sàng ứng phó của hệ thống y tế công cộng và góp phần thực hiện các mục tiêu y tế dài hạn của Việt Nam.

Pfizer và VNVC cùng bày tỏ tự hào về mối quan hệ hợp tác lâu dài trong mục tiêu chung trong việc góp phần chăm sóc và nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam.

Pfizer và VNVC mong muốn tiếp tục trao đổi và tìm hiểu các cơ hội hợp tác nhằm thúc đẩy tiêm chủng, tăng cường năng lực sẵn sàng ứng phó của hệ thống y tế công cộng và góp phần thực hiện các mục tiêu y tế dài hạn của Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự trân trọng vai trò lãnh đạo và định hướng của Chính phủ, cũng như những nỗ lực không ngừng trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân.

Tại Việt Nam, VNVC triển khai tiêm nhiều vắc xin quan trọng của Pfizer như phế cầu, RSV, não mô cầu… ẢNH: BÌNH NGHI

Trước đó, tháng 3.2025, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Y tế, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM, VNVC đã ký biên bản hợp tác với Pfizer nhằm chia sẻ kiến thức phát triển năng lực trong lĩnh vực sản xuất vắc xin chất lượng cao. Theo đó, Pfizer sẽ hỗ trợ VNVC nâng cao kiến thức xây dựng nhà máy vắc xin đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu sản xuất vắc xin trong nước, đáp ứng nhu cầu trong nước và từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngày 18.3.2025, VNVC và Pfizer Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác về chia sẻ kiến thức sản xuất vắc xin tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC với sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Tổng lãnh sự Mỹ Susan Burns

Kết nối hai đơn vị y tế hàng đầu Việt Nam - Mỹ

Pfizer là một trong những công ty dược phẩm sinh học đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới, với sứ mệnh mang những đột phá khoa học đến với người bệnh. Với hơn 175 năm phát triển khoa học, Pfizer không ngừng nghiên cứu và phát triển các thuốc và vắc xin nhằm góp phần phòng ngừa, điều trị bệnh và nâng cao sức khỏe. Năm 2025, các thuốc và vắc xin của Pfizer đã tiếp cận hơn 448 triệu bệnh nhân trên toàn cầu.

VNVC là đơn vị sở hữu hệ thống trung tâm tiêm chủng dịch vụ quy mô lớn hàng đầu Việt Nam với gần 300 trung tâm hiện đại trên toàn quốc. Tháng 5.2025, VNVC khởi công xây dựng Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế như WHO-GMP, EU-GMP và FDA-cGMP tại tỉnh Tây Ninh, tạo nền tảng tiếp nhận công nghệ và từng bước xây dựng năng lực sản xuất vắc xin chất lượng cao tại Việt Nam. Dự án có diện tích hơn 26.000 m², vốn đầu tư giai đoạn đầu hơn 2.500 tỉ đồng, công suất thiết kế khoảng 100 - 120 triệu liều vắc xin mỗi năm.

VNVC có gần 300 trung tâm tiêm chủng hiện đại khắp cả nước, đầu tư lớn cho hệ thống bảo quản, vận chuyển vắc xin và quản lý chất lượng, dịch vụ

Theo kế hoạch, nhà máy của VNVC sẽ hướng tới hoàn thiện hạ tầng và dây chuyền sản xuất trong giai đoạn 2027 - 2028, từng bước tiếp nhận quy trình, công nghệ và phát triển năng lực sản xuất, hướng tới đưa các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam ra thị trường từ năm 2029.