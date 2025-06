Công ty Xổ số Đồng Tháp - Đồng hành với người dân khó khăn

Giữ vững top đầu về kinh doanh xổ số

Điển hình, năm 2024, Công ty Xổ số Đồng Tháp giữ vững đà phát triển với tỷ lệ tiêu thụ bình quân đạt 100%; nộp ngân sách gần 2.145 tỉ đồng (vượt 7,41% so với năm 2023); lợi nhuận trước thuế đạt hơn 787 tỉ đồng (tăng 1,51% so với kế hoạch). Từ hiệu quả kinh doanh, công ty đã đóng góp gần 60 tỉ đồng để đồng hành cùng chính quyền địa phương thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội, như: xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, tài trợ y tế, giáo dục, bếp ăn cho người bán vé số lẻ, hỗ trợ khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho trên 2.000 người bán vé số lẻ, tài trợ chương trình "Thắp sáng ước mơ" cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Đồng Tháp. Qua đó góp phần tạo động lực cho các hoàn cảnh khó khăn cố gắng vươn lên, cải thiện cuộc sống.

Ông Lưu Hoàng Tân, Chủ tịch Công ty Xổ số Đồng Tháp, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Đồng Tháp Ảnh: Trần Ngọc

Năm 2025, Công ty Xổ số Đồng Tháp đề ra chỉ tiêu doanh thu 6.840 tỉ đồng, nộp thuế và các khoản ngân sách nhà nước 2.085 tỉ đồng. Với kế hoạch nêu trên, công ty tiếp tục giữ vững vị trí là công ty top đầu về kinh doanh xổ số kiến thiết và là đơn vị có tỷ lệ đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách của tỉnh Đồng Tháp. Đến nay, sau nhiều tháng triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, tập thể cán bộ, lãnh đạo công ty, cùng các đại lý vé số và người bán vé số dạo đã cùng nhau nỗ lực đưa vé số Đồng Tháp đến khách hàng miền Nam, góp phần giúp doanh số tiêu thụ vé số công ty đạt 100%.

Mang niềm vui đến cho người dân

Phát huy phương châm "ích nước - lợi nhà", năm 2025, Công ty Xổ số Đồng Tháp được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tài trợ kinh phí 50 tỉ đồng để triển khai các hoạt động an sinh - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, góp phần thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, công ty tài trợ hơn 8,12 tỉ đồng xây dựng nhà ở cho hộ người có công với cách mạng; đồng thời xây mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp thực hiện, với tổng kinh phí hơn 27,8 tỉ đồng. Công ty hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho đối tượng chính sách thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người khó khăn đột xuất, người lang thang cơ nhỡ với kinh phí trên 7 tỉ đồng; Tài trợ an sinh xã hội khác như xây nhà ở, giáo dục… 7 tỉ đồng.

Bà Đặng Thị Ngọc Hiền, Giám đốc Công ty Xổ số Đồng Tháp, trao tặng xe lăn, xe lắc và thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Theo đó, đối với chương trình xóa nhà tạm, dột nát cho hộ người có công với cách mạng, công ty hỗ trợ xây mới 80 triệu đồng/căn và sửa chữa 40 triệu đồng/căn. Còn đối với nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo thì mức hỗ trợ xây mới 60 triệu đồng/căn và sửa chữa là 30 triệu đồng/căn; đối với nhà đại đoàn kết, công ty hỗ trợ 50 triệu đồng/căn xây mới.

Ông Ngô Thanh Trí, Phó giám đốc Công ty Xổ số Đồng Tháp, trao tặng nhà chữ thập đỏ tại xã Mỹ An Hưng A, H.Lấp Vò, Đồng Tháp

Bà Kiều Thị Mỹ Trinh, Phó giám đốc Công ty Xổ số Đồng Tháp, trao tặng 5 căn nhà đại đoàn kết (trị giá mỗi căn 60 triệu đồng) cho người dân H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Dù bận rộn với công việc công ty, ban lãnh đạo Công ty Xổ số Đồng Tháp vẫn ngược xuôi thăm hỏi, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng học bổng cho học sinh; trao kinh phí tài trợ xây nhà và đến tận nơi mừng niềm vui đón nhà mới của người dân trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp. Nhìn thấy niềm vui đón nhà mới của bà con, niềm vui của các em học sinh khi được giúp đỡ… tập thể Công ty Xổ số Đồng Tháp càng có thêm động lực hướng đến các hoạt động vì cộng đồng.