Công ty xổ số Sóc Trăng: Nỗ lực vì mục tiêu 'ích nước, lợi nhà'

Nhờ đó, kết quả kinh doanh liên tục vượt chỉ tiêu đề ra, thực hiện tốt mục tiêu "ích nước, lợi nhà" và đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - an sinh xã hội địa phương.

Không ngừng mở rộng thị trường

Công ty XSKT Sóc Trăng được thành lập năm 1992. Khi mới thành lập, công ty chỉ có 24 cán bộ, nhân viên; nguồn vốn hoạt động kinh doanh chỉ gần 1 tỉ đồng; có 53 đại lý cấp 1 ở nhiều tỉnh, thành miền Nam nhưng đa số quy mô kinh doanh nhỏ, khả năng tiêu thụ thấp, thiếu ổn định...

Ông Âu Văn Dự, Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT Sóc Trăng Ảnh: Trần Thanh Phong

Trải qua 32 năm hình thành và phát triển, với những bước đi đúng đắn, vững chắc, chiến lược kinh doanh phù hợp, cùng sự đầu tư cải tiến, nâng cao chất lượng, hình thức tờ vé, nhất là sự ủng hộ của đại lý, hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng phát triển. Các chỉ tiêu về doanh số tiêu thụ, lợi nhuận, nộp ngân sách đều hoàn thành vượt kế hoạch, tốc độ tăng trưởng năm sau luôn cao hơn năm trước và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Âu Văn Dự, Giám đốc Công ty XSKT Sóc Trăng, cho biết hiện nay vé số Sóc Trăng phát hành đến 21 tỉnh, thành miền Nam với trên 140 đại lý. Điển hình kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2023: Doanh số tiêu thụ đạt 6.319 tỉ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 832 tỉ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ; nộp ngân sách 1.750 tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ; chi phí trả thưởng là 3.045 tỉ đồng, chiếm 48,19% trên doanh thu. Ngoài ra, công ty còn thu và nộp hộ vào ngân sách tỉnh số tiền thuế thu nhập cá nhân của người trúng thưởng, của đại lý 211 tỉ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ. Bên cạnh tổ chức tốt hoạt động kinh doanh, công ty tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện như: Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; tài trợ học bổng, hỗ trợ người nghèo, tập học sinh cho các trường trong và ngoài tỉnh… với tổng số tiền hơn 18 tỉ đồng.

Ông Âu Văn Dự, Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT Sóc Trăng tặng quà cho học sinh Ảnh: Trần Thanh Phong

Ông Dự cho rằng, có được kết quả trên, công ty thường xuyên quan tâm, sâu sát tình hình diễn biến của thị trường, hoạt động của các đại lý, đề ra những giải pháp phù hợp, kịp thời. Xây dựng và thực hiện tốt mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với các đối tác và đại lý xổ số. Giải quyết kịp thời, hợp lý các chế độ cũng như những vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho đại lý phát triển và tiêu thụ vé số Sóc Trăng. Thường xuyên nghiên cứu, cải tiến hình thức, mẫu mã tờ vé xổ số phong phú, đa dạng, cải tiến kỹ thuật in dãy số dự thưởng. Đặc biệt, công tác quay số mở thưởng luôn bảo đảm tính khách quan, trung thực, công khai, minh bạch.

Nâng cao vị thế trên thị trường

Ông Âu Văn Dự dự báo, trong năm 2024, tình hình thời tiết không thuận lợi, mặt khác sự cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh xổ số, nhất là một số loại hình xổ số mới và trò chơi có thưởng khác sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Theo đó, công ty đề ra kế hoạch cụ thể là doanh số tiêu thụ trên 6.319 tỉ đồng; lợi nhuận 832 tỉ đồng; nộp ngân sách 1.850 tỉ đồng.

Ảnh: Trần Thanh Phong

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu nêu trên, công ty cần nỗ lực, phấn đấu hơn nữa và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản như: Không ngừng kiện toàn mạng lưới đại lý, tăng cường mối quan hệ và hợp tác chặt chẽ, bền vững với đại lý. Nắm bắt và có biện pháp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh của từng đại lý, tạo điều kiện thuận lợi cho đại lý phát triển vé XSKT Sóc Trăng một cách bền vững và thực hiện tốt nghĩa vụ đối với công ty. Xây dựng kế hoạch phát hành và phân phối vé linh hoạt sát với thị trường, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của đại lý. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng cáo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; làm rõ mục đích, ý nghĩa tốt đẹp của hoạt động kinh doanh XSKT "ích nước - lợi nhà". Đồng thời, củng cố, nâng cao vị thế vé số Sóc Trăng trên thị trường.

Ảnh: Trần Thanh Phong

"Thường xuyên nghiên cứu, cải tiến hình thức, mẫu mã, cải tiến công nghệ, kỹ thuật in và các biện pháp phòng, chống vé xổ số giả, bị cạo sửa. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế công ty và pháp luật của Nhà nước trong đội ngũ quản lý, người lao động. Xây dựng đội ngũ quản lý, người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng ứng xử, giao tiếp tốt; phục vụ đại lý, khách hàng tận tâm và chuyên nghiệp theo những giá trị cốt lõi của công ty "trung thực, đoàn kết, năng động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả", Giám đốc Công ty XSKT Sóc Trăng chia sẻ.