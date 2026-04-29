Công ty XSKT Đồng Tháp: Trụ cột ngân sách, lan tỏa an sinh xã hội

Đóng góp ngân sách năm sau cao hơn năm trước

Năm 2025, Công ty XSKT Đồng Tháp đạt doanh số phát hành 7.150 tỉ đồng, tiêu thụ vé đạt 100%, lợi nhuận trước thuế 850 tỉ đồng. Công ty đã đóng góp ngân sách nhà nước 2.316 tỉ đồng, vượt hơn 6% so với kế hoạch. Kết quả trên khẳng định vị thế của Công ty XSKT Đồng Tháp luôn trong tốp đầu khối các công ty xổ số kiến thiết miền Nam nhiều năm liền và là đơn vị có tỷ lệ đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách của tỉnh Đồng Tháp.

Ông Lưu Hoàng Tân, Chủ tịch Công ty XSKT Đồng Tháp, tặng quà cho người bán vé số dạo tỉnh Tây Ninh ẢNH: TRẦN NGỌC

Không chỉ mạnh về kinh doanh, Công ty XSKT Đồng Tháp còn là điểm sáng về các hoạt động an sinh - xã hội. Từ hiệu quả kinh doanh, năm 2025, công ty đã dành gần 60 tỉ đồng cho các hoạt động vì cộng đồng, như: xây dựng và sửa chữa hàng trăm căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.000 người bán vé số lẻ; trao tặng hàng ngàn suất quà, suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi… Các hoạt động trên góp phần cho tỉnh Đồng Tháp thực hiện tốt các chính sách an sinh, xã hội, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn an tâm vươn lên trong cuộc sống.

Ông Lưu Hoàng Tân, Chủ tịch Công ty XSKT Đồng Tháp, cho biết với phương châm "Ích nước - Lợi nhà", ngay từ đầu năm 2026, công ty quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu do UBND tỉnh Đồng Tháp giao, phấn đấu tăng trưởng sản lượng hoặc doanh thu 10% trở lên so với năm 2025. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026 đã được công ty công bố, đây là năm bứt phá, với mục tiêu nộp ngân sách 2.608 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 964 tỉ đồng; đồng thời cùng chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Bà Đặng Thị Ngọc Hiền, Giám đốc Công ty XSKT Đồng Tháp, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp ẢNH: TRẦN NGỌC

Phát triển cùng đất nước

Tiền thân của Công ty XSKT Đồng Tháp là Ban XSKT, được UBND tỉnh Đồng Tháp ra quyết định thành lập ngày 20.5.1980. Ban đầu thành lập, Ban XSKT tương đương một phòng trực thuộc Ty Tài chính (nay là Sở Tài chính) tỉnh Đồng Tháp. Đây là đơn vị sự nghiệp có thu, chỉ 11 nhân sự, đảm nhận việc kinh doanh vé số kiến thiết với mệnh giá vé 20 xu, 50 xu. Thị trường tiêu thụ vé lúc bấy giờ chủ yếu là trong tỉnh.

Ngày 3.11.1992, UBND tỉnh Đồng Tháp có quyết định đổi tên Ban XSKT thành Công ty XSKT Đồng Tháp, là doanh nghiệp nhà nước, nhân sự gồm 48 người và mạng lưới đại lý có 76 người, hoạt động tiêu thụ vé khắp các tỉnh, thành miền Nam. Đến ngày 28.8.2009, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành quyết định chuyển đổi tên Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp thành Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp theo quy định cho đến nay.

Hơn 4 thập kỷ hình thành và phát triển, Công ty XSKT Đồng Tháp đã xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức giàu kinh nghiệm, đoàn kết, tận tụy với nghề nghiệp và cùng nhau phấn đấu vươn lên suốt chặng đường dài.