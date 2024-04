Công việc nào đang có nhu cầu tuyển dụng lớn tại TP.HCM?

Cụ thể, ở khối kinh doanh - thương mại cần tuyển dụng tới 22.120 chỗ làm việc (chiếm 26,78% tổng nhu cầu nhân lực), tập trung ở các vị trí việc làm như: chuyên viên kinh doanh, cộng tác viên bán hàng, nhân viên hỗ trợ kinh doanh, quản lý bán hàng, giám sát cửa hàng, nhân viên bán hàng, trưởng nhóm kinh doanh, nhân viên quầy hàng siêu thị.

Dịch vụ phục vụ cá nhân, bảo vệ cần 9.962 chỗ làm việc (chiếm 12,06%), tập trung ở các vị trí việc làm như: nhân viên dọn dẹp vệ sinh, nhân viên bảo vệ, nhân viên phụ bếp, nhân viên tạp vụ, nhân viên giữ xe.

Kinh doanh quản lý tài sản - bất động sản cần 7.219 chỗ làm việc (chiếm 8,74%), tập trung ở các vị trí việc làm như: môi giới bất động sản, nhân viên kinh doanh bất động sản, trưởng nhóm kinh doanh bất động sản.

Hành chính - văn phòng - biên phiên dịch có nhu cầu nhân lực 4.518 chỗ làm việc (chiếm 5,47%), tập trung ở các vị trí việc làm như: nhân viên hành chính tổng hợp, giám sát viên văn phòng, nhân viên văn phòng, trợ lý giám đốc, biên dịch viên tiếng anh, chuyên viên tổng hợp, thư ký hành chính, văn thư lưu trữ.

Cơ khí - tự động hóa cần tuyển dụng 3.899 chỗ làm việc (chiếm 4,72%), tập trung ở các vị trí việc làm như: nhân viên vận hành máy cơ khí, nhân viên thiết kế cơ khí, kỹ sư chế tạo máy, quản đốc xưởng cơ khí, quản lý vật tư cơ khí, trưởng phòng kỹ thuật cơ khí, thợ gia công cơ khí, kỹ thuật viên cơ khí, chuyên viên bảo trì cơ khí, thợ hàn - tiện, thợ lắp ráp máy móc.

Dệt may - giày da cần 3.717 chỗ làm việc (chiếm 4,5%), tập trung ở các vị trí việc làm như: công nhân may, kỹ thuật chuyền may, thợ rập, nhân viên may mẫu thời trang, thợ phụ, thợ đứng máy may công nghiệp.

Trong khi đó, ở lĩnh vực dịch vụ tư vấn - nghiên cứu khoa học và phát triển cần tuyển 3.651 lao động (chiếm 4,42%), tập trung ở các vị trí việc làm như: chuyên viên tư vấn khách hàng, tổng đài viên, nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên đặt lịch hẹn khách hàng, nhân viên dịch vụ khách hàng.

Giáo dục - đào tạo cần 2.552 chỗ làm việc (chiếm 3,09%), tập trung ở các vị trí như: giáo viên, nhân viên phòng đào tạo, giáo viên mầm non, nhân viên giáo vụ.

Tài chính - tín dụng - ngân hàng - bảo hiểm cần 2.544 chỗ làm việc (chiếm 3,08%), tập trung ở các vị trí như: giao dịch viên, chuyên viên tư vấn bảo hiểm, nhân viên hỗ trợ tín dụng, chuyên viên đầu tư và phân tích tài chính, chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân, chuyên gia kiểm soát tài chính, nhân viên hỗ trợ thu hồi nợ, chuyên viên thẩm định tín dụng, chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp.

Dịch vụ du lịch - lưu trú và ăn uống cần 2.404 chỗ làm việc (chiếm 2,91%), tập trung ở các vị trí như: nhân viên nhà hàng - khách sạn, nhân viên phục vụ buồng, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên tư vấn đặt vé máy bay, nhân viên điều phối tour du lịch.

Các nhóm ngành, nghề khác tuyển dụng 20.014 chỗ làm việc (chiếm 24,23% tổng nhu cầu), tập trung ở các vị trí việc làm như: chuyên viên nhân sự, công nghệ thông tin, kế toán bán hàng, giám đốc sản xuất, tài xế, kỹ sư điện tử, kỹ sư công trình xây dựng, chuyên viên kiểm định chất lượng, nhân viên pháp chế, biên tập viên, bác sỹ đa khoa, kiến trúc sư.