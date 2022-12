Công việc thời vụ nào tuyển nhiều nhất dịp Tết Nguyên đán 2023, mức lương ra sao?

Theo Việc Làm Tốt (website: Vieclamtot.com - một chuyên trang tìm việc và tuyển dụng việc làm lao động phổ thông), hằng năm, nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán rất sôi động. Chủ yếu tập trung ở các công việc như bảo vệ, nhân viên phục vụ ở quán ăn, nhà hàng, khách sạn; nhân viên bán hàng, shipper; công nhân làm việc cho các nhà máy, xưởng sản xuất...

“Điểm nóng” của tuyển dụng lao động thời vụ năm nay là ở nhóm công việc giao hàng, logistics. Lý do vì thời gian qua với nhiều tác động của giá cả xăng dầu, chính sách lương thưởng… nên lao động ngành này thiếu hụt.

Với nhu cầu vận chuyển hàng hóa dịp tết cuối năm, các đơn vị giao nhận vận tải có nhu cầu tuyển nhân viên hay lao động thời vụ (cộng tác viên) để duy trì hoạt động kinh doanh, đảm bảo việc vận hành được thông suốt trong mùa cao điểm.

Theo sau đó, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao là ở nhóm nhân sự nhà hàng - khách sạn - cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và bán hàng - telesales (bán hàng, tiếp thị qua điện thoại). Thực tế, các doanh nghiệp đã bắt đầu tuyển dụng từ tháng 11 để kịp đào tạo lao động.

Trong khi đó, do tình hình thị trường biến động thời gian qua, dự báo, nhu cầu tuyển thêm lao động thời vụ ở khu vực sản xuất sẽ không có nhiều biến động so với mọi năm. Nếu so với 3 tháng trước, nhu cầu tuyển dụng công nhân thời vụ giảm tới 43%.





Mức lương của lao động thời vụ cuối năm nay

Theo Việc Làm Tốt, dự báo mức lương trung bình của lao động thời vụ các ngành này đều tăng nhẹ vào dịp Tết Nguyên đán 2023 từ 300.000 đồng - 400.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, mức lương của công nhân thời vụ ở nhóm ngành sản xuất sẽ không có sự thay đổi nào đột biến.

Cụ thể, mức lương trung bình với công việc giao hàng là 11,5 triệu đồng/tháng; bảo vệ 8,4 triệu đồng/tháng; nhân viên phục vụ nhà hàng - khách sạn 7,8 triệu đồng/tháng; nhân viên bán hàng - chăm sóc khách hàng - Telesales là 10 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, từ đây đến ngày 24.12, trên trang tuyển dụng của Việc Làm Tốt sẽ có chương trình "Việc làm Tết" nhằm kết nối doanh nghiệp với người lao động trong thời điểm cuối năm. Dự kiến có hơn 150 doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng hơn 10.000 lao động tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Các ngành nghề chủ yếu là bán hàng, dịch vụ, bảo vệ, công nhân sản xuất, giao hàng, giúp việc gia đình...