Công viên bờ sông Sài Gòn đăng cai Wild Rounds: SMASH 2025 của LMHT Tốc Chiến

Để khép lại một năm 2025 cuồng nhiệt của Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến (gọi tắt LMHT Tốc Chiến) và tôn vinh những đóng góp của cộng đồng người chơi toàn cầu, Riot Games sẽ mang đến sự kiện Wild Rounds: SMASH 2025 tại Việt Nam từ ngày 14 - 16.11. Đây cũng là lần đầu tiên khu vực Việt Nam vinh dự đăng cai một sự kiện cộng đồng quy mô thế giới của LMHT Tốc Chiến - tựa game MOBA chiến thuật trên di động được VNGGames phát hành tại thị trường Việt Nam từ năm 2020.

Sự kiện Wild Rounds: SMASH 2025 sẽ diễn ra tại Việt Nam từ ngày 14 - 16.11 ẢNH: CTV

Sau lần đầu tổ chức tại Thành Đô (Trung Quốc), sự kiện Wild Rounds: SMASH đã cho thấy sức hút mạnh mẽ khi kết hợp giữa tinh thần giao lưu, gắn kết và tính chất giải trí cộng đồng, đồng thời nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người chơi LMHT Tốc Chiến trên toàn cầu. Bước sang kỳ Wild Rounds: SMASH 2025 tại khu vực Việt Nam, ngày hội cộng đồng này được tiếp tục kỳ vọng sẽ tổ chức thành công khi mở rộng cả về quy mô và độ phủ sóng lớn hơn bao giờ hết.

Cụ thể, sự kiện Wild Rounds: SMASH 2025 sẽ được diễn ra tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), giúp LMHT Tốc Chiến trở thành tựa game đầu tiên vinh dự tổ chức một ngày hội lớn tại một trong những địa điểm vui chơi dẫn đầu xu hướng của Việt Nam. Đây không chỉ là nơi thường xuyên diễn ra các lễ hội, chương trình thể thao ngoài trời, sự kiện văn hóa - du lịch tầm cỡ, mà còn là không gian kết nối nhiều giá trị truyền thống và hiện đại.

Sự kiện chính của Wild Rounds: SMASH 2025 sẽ là các phần thi đấu theo thể thức 5v5 truyền thống và thể thức 1v1/AAA ARAM. Năm nay, thành phần tham gia thi đấu sẽ bao gồm các Influencer, nhà sáng tạo nội dung nổi bật đến từ Brazil, Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam (khu vực chủ nhà), cùng sự góp mặt của hai đội tuyển chuyên nghiệp đến từ khu vực Trung Quốc.

Đối với thể thức thi đấu 5v5 sẽ bao gồm 2 hạng mục riêng biệt, dành cho 2 nhóm “Tuyển Thủ Chuyên Nghiệp” (2 đội) và “Nhà Sáng Tạo Nội Dung” (6 đội). Trong khi đó, thể thức thi đấu 1v1/AAA ARAM hứa hẹn sẽ giúp người hâm mộ được chứng kiến nhiều trận đấu với tinh thần sôi động và thú vị, với cách tính điểm đặc biệt cũng như việc phân chia đội bất ngờ từ BTC.

Đội hình Nhà Sáng Tạo Việt Nam thi đấu Wild Rounds: SMASH 2025 sẽ gồm các thành viên: TG Scor - Xuân Vũ - Koozy - Hoafininh - D2C và Zimi. Trong đó, TG Scor và Zimi đã từng có kinh nghiệm tham dự kỳ Wild Rounds: SMASH 2024 tại Thành Đô (Trung Quốc).

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xuyên suốt sự kiện Wild Rounds: SMASH 2025 tổ chức tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), sẽ có rất nhiều hoạt động bên lề được diễn ra trong suốt cuối tuần. Người tham dự sẽ có cơ hội gặp gỡ các nhà phát triển Riot Games và tham gia buổi Hỏi - Đáp, nơi họ có thể đặt câu hỏi về bản cập nhật mới nhất hay những bản cập nhật sắp tới, hoặc bất kỳ thắc mắc liên quan LMHT Tốc Chiến.

Riot Games cũng sẽ mang đến nhiều hoạt động thú vị như ẩm thực theo chủ đề, giao lưu cosplay, trò chơi minigame, cùng nhiều điều hấp dẫn khác.