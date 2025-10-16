Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Game

Công viên bờ sông Sài Gòn đăng cai Wild Rounds: SMASH 2025 của LMHT Tốc Chiến

Tuấn Anh
Tuấn Anh
16/10/2025 13:31 GMT+7

Công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM) sẽ có vinh dự trở thành địa điểm đăng cai sự kiện cộng đồng toàn cầu lớn nhất trong năm của tựa game Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến - Wild Rounds: SMASH 2025.

Để khép lại một năm 2025 cuồng nhiệt của Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến (gọi tắt LMHT Tốc Chiến) và tôn vinh những đóng góp của cộng đồng người chơi toàn cầu, Riot Games sẽ mang đến sự kiện Wild Rounds: SMASH 2025 tại Việt Nam từ ngày 14 - 16.11. Đây cũng là lần đầu tiên khu vực Việt Nam vinh dự đăng cai một sự kiện cộng đồng quy mô thế giới của LMHT Tốc Chiến - tựa game MOBA chiến thuật trên di động được VNGGames phát hành tại thị trường Việt Nam từ năm 2020.

- Ảnh 1.

Sự kiện Wild Rounds: SMASH 2025 sẽ diễn ra tại Việt Nam từ ngày 14 - 16.11

ẢNH: CTV

Sau lần đầu tổ chức tại Thành Đô (Trung Quốc), sự kiện Wild Rounds: SMASH đã cho thấy sức hút mạnh mẽ khi kết hợp giữa tinh thần giao lưu, gắn kết và tính chất giải trí cộng đồng, đồng thời nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người chơi LMHT Tốc Chiến trên toàn cầu. Bước sang kỳ Wild Rounds: SMASH 2025 tại khu vực Việt Nam, ngày hội cộng đồng này được tiếp tục kỳ vọng sẽ tổ chức thành công khi mở rộng cả về quy mô và độ phủ sóng lớn hơn bao giờ hết.

Cụ thể, sự kiện Wild Rounds: SMASH 2025 sẽ được diễn ra tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), giúp LMHT Tốc Chiến trở thành tựa game đầu tiên vinh dự tổ chức một ngày hội lớn tại một trong những địa điểm vui chơi dẫn đầu xu hướng của Việt Nam. Đây không chỉ là nơi thường xuyên diễn ra các lễ hội, chương trình thể thao ngoài trời, sự kiện văn hóa - du lịch tầm cỡ, mà còn là không gian kết nối nhiều giá trị truyền thống và hiện đại.

Sự kiện chính của Wild Rounds: SMASH 2025 sẽ là các phần thi đấu theo thể thức 5v5 truyền thống và thể thức 1v1/AAA ARAM. Năm nay, thành phần tham gia thi đấu sẽ bao gồm các Influencer, nhà sáng tạo nội dung nổi bật đến từ Brazil, Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam (khu vực chủ nhà), cùng sự góp mặt của hai đội tuyển chuyên nghiệp đến từ khu vực Trung Quốc.

Đối với thể thức thi đấu 5v5 sẽ bao gồm 2 hạng mục riêng biệt, dành cho 2 nhóm “Tuyển Thủ Chuyên Nghiệp” (2 đội) và “Nhà Sáng Tạo Nội Dung” (6 đội). Trong khi đó, thể thức thi đấu 1v1/AAA ARAM hứa hẹn sẽ giúp người hâm mộ được chứng kiến nhiều trận đấu với tinh thần sôi động và thú vị, với cách tính điểm đặc biệt cũng như việc phân chia đội bất ngờ từ BTC.

Đội hình Nhà Sáng Tạo Việt Nam thi đấu Wild Rounds: SMASH 2025 sẽ gồm các thành viên: TG Scor - Xuân Vũ - Koozy - Hoafininh - D2C và Zimi. Trong đó, TG Scor và Zimi đã từng có kinh nghiệm tham dự kỳ Wild Rounds: SMASH 2024 tại Thành Đô (Trung Quốc).

- Ảnh 2.

Riot Games tổ chức sự kiện Wild Rounds: SMASH 2025 của LMHT Tốc Chiến tại công viên bờ sông Sài Gòn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xuyên suốt sự kiện Wild Rounds: SMASH 2025 tổ chức tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), sẽ có rất nhiều hoạt động bên lề được diễn ra trong suốt cuối tuần. Người tham dự sẽ có cơ hội gặp gỡ các nhà phát triển Riot Games và tham gia buổi Hỏi - Đáp, nơi họ có thể đặt câu hỏi về bản cập nhật mới nhất hay những bản cập nhật sắp tới, hoặc bất kỳ thắc mắc liên quan LMHT Tốc Chiến.

Riot Games cũng sẽ mang đến nhiều hoạt động thú vị như ẩm thực theo chủ đề, giao lưu cosplay, trò chơi minigame, cùng nhiều điều hấp dẫn khác.

Tin liên quan

Việt Nam đăng cai Wild Rounds: SMASH 2025 – sự kiện Tốc Chiến lớn nhất năm

Việt Nam đăng cai Wild Rounds: SMASH 2025 – sự kiện Tốc Chiến lớn nhất năm

Sau thành công của Wild Rounds: SMASH 2024 tại Thành Đô (Trung Quốc), Riot Games sẽ lần đầu mang sự kiện tôn vinh cộng đồng lớn nhất trong năm của tựa game Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến đến với khu vực Việt Nam vào cuối mùa giải 2025 này.

Khám phá thêm chủ đề

Wild Rounds SMASH 2025 công viên bờ sông sài gòn LMHT: Tốc Chiến
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận