Công viên Hòa Bình - Mỹ Lai bị bỏ hoang

N HIỀU HẠNG MỤC BỊ XUỐNG CẤP TRẦM TRỌNG

Công viên Hòa Bình - Mỹ Lai do tổ chức Madison Quakers, Inc (MQI), tiền thân là tổ chức hỗ trợ Đông Dương, tài trợ 35.000 USD để xây dựng tại thôn Mỹ Lai, xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi (trước là H.Sơn Tịnh) - địa bàn xảy ra vụ thảm sát Mỹ Lai vào tháng 3.1968. Năm 1998, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép thực hiện dự án. Sau đó, đến năm 2001, công viên mới được xây dựng với diện tích hơn 1,5 ha, do Ban Quản lý dự án thuộc UBND H.Sơn Tịnh làm chủ đầu tư.

Nền đài vọng bị sụt lún, xuống cấp nghiêm trọng

Mục đích xây dựng công viên này là để người dân trong khu vực và địa phương đến vui chơi, giải trí, thư giãn... Tuy nhiên, do khai thác và quản lý không hiệu quả nên công viên bị bỏ hoang hàng chục năm qua, trong sự tiếc nuối của nhiều người dân.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, công viên Hòa Bình - Mỹ Lai bây giờ giống như một khoảnh rừng tự nhiên, cây cối mọc bít cả lối đi, không có người trông coi, chăm sóc. Cổng công viên bị xuống cấp, sắt thép hoen gỉ, đài vọng bị sụt lún, nứt, sơn bị bong tróc. Ghế đá được đặt bên trong đài vọng bị hư hỏng, các cây trong bồn hoa mọc vô tội vạ do không có người chăm sóc. Các công trình phụ như nhà vệ sinh, giếng nước… đều đã xuống cấp. Hồ sen thì không có cây sen nào, trông như hồ chứa nước mưa.

Ông Phùng Văn Tám (66 tuổi, ở xã Tịnh Khê) cho hay sau khi xây dựng công viên Hòa Bình - Mỹ Lai, người dân ở đây rất phấn khởi và vui mừng, nhưng một thời gian sau không biết vì lý do gì mà công viên lại bị bỏ hoang. Vì vậy, có một số người nghiện ma túy tụ tập về đây tiêm chích ma túy, vứt kim tiêm bừa bãi, khiến người dân lo lắng. Đến nay, tình trạng vào công viên tiêm chích ma túy đã giảm nhiều.

"Công viên xây xong mà bỏ hoang hàng chục năm như thế, tôi thấy rất lãng phí. Mong các cấp chính quyền quan tâm cải tạo để người dân xã Tịnh Khê có chỗ vui chơi, giải trí", ông Tám góp ý.

Cây cối bít cả lối đi vào công viên

L ÀM THỦ TỤC BÀN GIAO

Sau khi xây dựng xong, công viên Hòa Bình - Mỹ Lai được Phòng VH-TT H.Sơn Tịnh quản lý. Năm 2012, UBND H.Sơn Tịnh thống nhất bàn giao cho UBND xã Tịnh Khê quản lý, bảo quản và sử dụng. UBND H.Sơn Tịnh cấp cho xã Tịnh Khê mỗi tháng 500.000 đồng để chăm sóc, làm vệ sinh công viên.

Sau khi tiếp nhận công trình, vì không có đủ kinh phí nên UBND xã Tịnh Khê không thể thực hiện đầu tư, khai thác hiệu quả công viên; chỉ quản lý, bảo vệ các công trình và cây cối hiện có. Ông Võ Minh Chính, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, cho biết sau khi sáp nhập vào địa giới hành chính TP.Quảng Ngãi, xã nhiều lần kiến nghị lên UBND TP.Quảng Ngãi về việc bàn giao lại công viên Hòa Bình - Mỹ Lai cho một đơn vị khác có chức năng quản lý, khai thác hợp lý hơn.

Công viên Hòa Bình - Mỹ Lai nhìn từ trên cao HẢI PHONG

"Hiện UBND TP.Quảng Ngãi đã tiếp nhận ý kiến của xã và đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao lại cho Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi quản lý công viên Hòa Bình - Mỹ Lai", ông Chính nói.

Liên quan đến vấn đề này, UBND TP.Quảng Ngãi đã có văn bản giao các đơn vị trực thuộc rà soát, tham mưu bàn giao hồ sơ, thủ tục của công viên Hòa Bình - Mỹ Lai cho Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận, quản lý theo quy định.