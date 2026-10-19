Công viên Lãm Làng hết cảnh nhảy múa: Tiểu thương tiếc khách, người tạo trend nói gì?

Công viên Lãm Làng viral từ bài hát đến những màn hóa trang độc đáo

Tạ Duy Nam, ở xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh (trước là tỉnh Bắc Giang), hiện điều hành một công ty cung ứng tại khu công nghiệp ở địa phương. Anh là tác giả bài hát về công viên Lãm Làng, được chia sẻ rộng rãi trên TikTok và các nền tảng số.

Nam kể bài hát ra đời trong một lần ngồi cà phê gần công viên. Công việc của anh gắn bó với những người lao động, trong đó có nhiều người đến từ vùng cao, anh muốn đưa hình ảnh và không khí vui chơi của họ vào âm nhạc.

Tạ Duy Nam, người sáng tác bài hát về công viên Lãm Làng ẢNH: NVCC

“Công việc của mình là truyền thông cho công ty. Vì gắn bó với nhiêu anh chị, cô chú người vùng cao nhiều nên mình hiểu được phần nào những khó khăn, vất vả của họ. Ở khu vực Bắc Ninh, công viên Lãm Làng là chỗ để anh chị em lao động đến vui chơi, gặp gỡ một cách thoải mái nhất”, Nam kể.

Vốn yêu thích nghệ thuật, Nam ngẫu hứng viết bài hát rồi đăng lên TikTok cá nhân. Sau gần một tháng ít được chú ý, bài hát bất ngờ lan truyền nhờ những người lao động đến công viên vui chơi.

Theo Nam, nhiều người lao động tìm thấy sự gần gũi trong bài hát. “Anh chị em vùng cao làm tại Bắc Ninh thấy mình trong bài hát. Họ thấy giọng hát na ná với giọng địa phương của họ, thấy mình không còn bị lạc lối hay xa lạ giữa chốn phồn hoa nơi đô thị. Mặc dù khi thu âm với chất giọng như vậy, mình chỉ biến tấu chứ không hề bắt chước ai cả”, anh chia sẻ.

Cập nhật mới về công viên trên fanpage Bắc Ninh Media ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Công viên Lãm Làng hiện đã không còn những màn tụ tập nhảy múa ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Cùng góp phần tạo nên những hình ảnh được chú ý tại công viên Lãm Làng là anh Vũ Văn Tú, quê xã Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng, làm công việc liên quan đến mỹ thuật và sáng tạo. Anh tự thiết kế, chế tác những bộ trang phục hóa trang với hình tượng gà Đông Tảo và cá trê nổi tiếng tại công viên.

“Tôi vốn yêu thích việc tự tay tạo ra những sản phẩm độc đáo, có cá tính riêng. Cơ duyên đưa tôi đến công viên Lãm Làng bắt nguồn từ mong muốn đưa khả năng sáng tạo của mình ra ngoài đời sống, tạo ra những hoạt động vui vẻ để mọi người có thêm niềm vui sau giờ làm việc”, Tú nói.

Mỗi bộ trang phục đều do Tú tự lên ý tưởng và thực hiện. Anh phải tính toán hình dáng, chất liệu, trọng lượng để vừa thể hiện được đặc trưng con vật, vừa thuận tiện khi biểu diễn.

“Khó nhất là làm sao để trang phục vừa có hình dáng đặc trưng, vừa đủ nhẹ, chắc chắn và thuận tiện khi mặc trong thời gian dài. Thậm chí phải lắp quạt điều hòa trong áo vì khá nóng bức”, anh kể.

Theo Tú, trung bình mỗi bộ mất khoảng nửa tháng để hoàn thành. Riêng bộ gà Đông Tảo có nhiều chi tiết hơn, chi phí nguyên liệu và phụ kiện khoảng 2 triệu đồng, chưa tính công.

Sau khi được lực lượng chức năng nhắc nhở, Tú cho biết anh đã dừng hoạt động múa hóa trang tại Công viên Lãm Làng.

“Tôi tôn trọng sự quản lý của địa phương và hiểu rằng các hoạt động sáng tạo tại nơi công cộng cần phù hợp với quy định cũng như sinh hoạt chung của người dân. Qua sự việc này, tôi sẽ rút kinh nghiệm, chủ động tìm hiểu kỹ hơn trước khi thực hiện những hoạt động tương tự trong tương lai”, anh nói.

Vũ Văn Tú cùng hai bộ trang phục nổi tiếng ẢNH: NVCC

Người muốn vui chơi, người mong công viên yên tĩnh

Nguyễn Tiến Hà, ở P.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, cho biết anh chưa từng đến công viên Lãm Làng nhưng đã biết đến nơi này qua các fanpage Facebook từ khoảng năm 2023 - 2024. “Ấn tượng của mình khi xem các video là những trò nhảy múa, hóa trang độc lạ của giới trẻ”, Hà nói.

Theo Hà, những hoạt động này ban đầu là hình thức vui chơi của giới trẻ. Anh cho rằng công viên là không gian cộng đồng, song việc tập trung đông người cũng có thể gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt xung quanh.

“Đã là công viên thì không thể cấm được các hoạt động như vậy. Tất nhiên, điều gì cũng có hai mặt. Đông đồng nghĩa với việc có thể mất trật tự, xảy ra những vấn đề không mong muốn hoặc gây ồn ào, ảnh hưởng đến xung quanh”, anh nhận xét.

Hà đề xuất các hoạt động gây tiếng ồn nên dừng vào khoảng 22 giờ, đồng thời cho rằng người tham gia cần vui chơi văn minh để có thể duy trì hoạt động lâu dài.

Ở phía đối diện công viên, bà Giáp Thị Sen, 55 tuổi, sống trên đường Đàm Văn Lễ, cho biết tiếng nhạc và lượng người đông khiến bà ngại đưa các cháu vào công viên dịp cuối tuần.

“Cuối tuần là những ngày các cháu được nghỉ, tôi muốn đi dạo cùng các cháu quanh công viên để thư giãn. Nhưng vì tiếng nhạc và số lượng người quá đông nên tôi không dám vào nữa”, bà Sen kể.

Bà cho biết các cháu cũng ngại những người mặc trang phục hóa trang. Theo lời bà, có lần trẻ quấy khóc sau khi mơ thấy những hình ảnh này.

“Cháu tôi không dám vào vì thấy có người hóa trang, nhảy nhót. Nhiều lúc ảnh hưởng tới giấc ngủ, vì cháu đã nhiều lần quấy khóc khi mơ thấy chính những người hóa trang đó”, bà nói.

Người bán hàng tiếc khách khi công viên vắng màn biểu diễn

Nguyễn Văn Vịnh, 33 tuổi, quê tỉnh Lạng Sơn, hiện bán nước ở phía sau công viên Lãm Làng. Anh cho biết lượng khách đến quán tăng đáng kể khi công viên được nhiều người biết tới.

“Công viên nhiều người biết đến thì cũng có nhiều khách hơn, bán được nhiều nước hơn. Không khí của công viên đúng nghĩa là một nơi để vui chơi, giải trí. Thu nhập của vợ chồng tôi cũng khấm khá hơn”, Vịnh nói.

Theo Vịnh, gần đây quán bán ít nước hơn khi những hoạt động thu hút người xem không còn diễn ra như trước.

“Vì nó nổi tiếng quá nên một số hoạt động đang bị cấm, tôi bán được ít nước hơn. Có người chỉ đi qua để chứng kiến tận mắt một lần rồi lại đi ngay, vì không còn những idol hóa trang hay nhiều người nhảy múa ở đó nữa”, anh kể.

Trong khi người biểu diễn xem các hoạt động tại công viên là dịp sáng tạo, giao lưu và mang lại niềm vui, một số người sống gần đó mong muốn không gian yên tĩnh hơn. Với người bán hàng, những màn biểu diễn lại góp phần thu hút khách, đem lại thêm thu nhập.