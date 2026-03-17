Công viên nước ma mị ở Huế từng lên báo quốc tế 'lột xác' ngoạn mục

Lê Hoài Nhân
17/03/2026 11:23 GMT+7

Từng nổi tiếng bởi vẻ hoang phế, kỳ dị khiến nhiều người 'thót tim' của công viên nước hồ Thủy Tiên nay đã có diện mạo mới thơ mộng và khang trang sau quá trình chỉnh trang quy mô của chính quyền TP.Huế.

Những ngày đầu tháng 3, khi thời tiết Huế lý tưởng nhất, công viên nước hồ Thủy Tiên đón một lượng lớn du khách đến đây tham quan. Khác với cảnh ma mị, hoang phế trước kia, sau quá trình được TP.Huế đầu tư chỉnh trang, giờ đây công viên này trở thành điểm đến cộng đồng hấp dẫn.

Công viên nước hồ Thủy Tiên nhìn từ trên cao với diện mạo khang trang sau khi chỉnh trang

Điểm nhấn lớn nhất tại đây là con đường lát đá chạy dài bao quanh lòng hồ thơ mộng. Du khách không còn phải băng qua cỏ dại mà có thể thong dong đi bộ hoặc thuê xe đạp dạo quanh, tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên. 

Hệ thống điện chiếu sáng, thùng rác và các hạng mục cắt tỉa cây xanh được bố trí bài bản, tạo nên không gian cảnh quan khang trang.

Đáng chú ý, "linh hồn" của công viên nước là tượng rồng đá khổng lồ vẫn được chính quyền giữ lại và chỉnh trang cẩn thận. Những mảnh kính vỡ hay vết tích hoang tàn cũ đã được dọn dẹp sạch sẽ, giúp bức tượng vừa giữ được nét kỳ bí đặc trưng, vừa đảm bảo an toàn cho khách tham quan.

Rồng đá khổng lồ - biểu tượng nổi tiếng từng lên báo Anh, Mỹ - nay đã được làm sạch và giữ lại làm điểm nhấn

Sự "lột xác" này đã nhận được phản hồi tích cực của người dân và du khách. 

Anh Nguyễn Bảo Long (người dân TP.Huế) chia sẻ đầy tự hào: "Khác với những hình ảnh ma mị trước kia trên mạng, khi đến đây tôi cảm thấy cảnh quan rất đẹp và thơ mộng. Tôi rất vui khi điểm đến này của Huế thu hút đông đảo khách phương xa".

Đối với những du khách yêu thích vẻ kỳ dị của hồ Thủy Tiên, diện mạo mới vẫn đủ sức giữ chân họ. Vũ Như Đạt (21 tuổi, Việt kiều Mỹ) cho biết: "Em biết địa điểm này qua báo chí quốc tế. Cảm nhận đầu tiên khi đến đây là sự kỳ dị đầy ấn tượng từ con rồng đá và các hình vẽ graffiti. Đây thực sự là điểm nhận diện không thể trộn lẫn của công viên này".

Con đường lát đá mới bao quanh hồ Thủy Tiên, tạo không gian đi dạo lý tưởng cho du khách

Du khách đạp xe dạo quanh hồ, tận hưởng sự hòa quyện giữa kiến trúc cũ và thiên nhiên xanh mát

Không gian công viên thoáng đãng, sạch sẽ khác xa cảnh tượng hoang phế trước năm 2024

Khu vực bể bơi cũ - nơi từng gây thót tim giờ đây đã được dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ

Những ngày đầu tháng 3.2026, lượng lớn khách du lịch đổ về hồ Thủy Tiên tham quan khi thời tiết thuận lợi

Nhiều du khách nước ngoài hào hứng khám phá điểm đến từng được nhiều báo quốc tế vinh danh

Nhiều bạn trẻ đến đây để check-in

Sự lột xác của hồ Thủy Tiên minh chứng cho nỗ lực biến dự án bỏ hoang thành không gian phục vụ đại chúng của TP.Huế

Công viên nước hồ Thủy Tiên được đầu tư xây dựng từ năm 2004 với kỳ vọng trở thành trung tâm giải trí nhộn nhịp của cố đô. Tuy nhiên, do chủ đầu tư gặp khó khăn, dự án bị bỏ dở nửa chừng và bỏ hoang suốt nhiều năm. Chính sự đổ nát, cỏ dại um tùm và những mảng kính vỡ đã vô tình "tạo" nên một vẻ đẹp ma mị, thu hút những du khách ưa phiêu lưu, đặc biệt là khách quốc tế.

Năm 2016, địa danh này bỗng dưng "gây sốt" toàn cầu khi tờ Huffington Post (Mỹ) gọi đây là điểm đến "không dành cho những trái tim nhút nhát". Sự nổi tiếng bất đắc dĩ này đã biến một dự án "treo" trở thành biểu tượng du lịch khám phá độc đáo của Huế.

Trước thực trạng hoang phế kéo dài, giữa năm 2024, UBND TP.Huế đã quyết định thực hiện dự án chỉnh trang công viên hồ Thủy Tiên với tổng kinh phí giai đoạn 1 khoảng 20 tỉ đồng. Mục tiêu cốt lõi của dự án là biến nơi đây từ một khu vực bỏ hoang thành công viên công cộng phục vụ đại chúng. 

Mới đây, trang Express.uk (Anh) cũng tiếp tục nhắc tên hồ Thủy Tiên như một trong những điểm tham quan hấp dẫn nhất Việt Nam.


Tin liên quan

Công viên nước bỏ hoang ở Việt Nam xuất hiện đầy ma mị trên báo Anh

Công viên nước này chỉ tồn tại được vài năm sau khi mở cửa vào năm 2004, được báo Anh mô tả như là điểm đến không thể bỏ qua khi tới miền Trung.

