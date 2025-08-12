Conic Boulevard: Cư dân Block B tiếp tục giới thiệu người quen chọn dự án

Không phải dự án nào cũng khiến cư dân đã sinh sống sẵn sàng giới thiệu cho người quen mua thêm. Khi không gian sống, tiện ích và chất lượng được kiểm chứng qua thời gian, niềm tin trở thành sợi dây gắn kết dài lâu. Điều này đang diễn ra tại Conic Boulevard - nơi không chỉ chào đón cư dân mới mà còn liên tục nhận được sự giới thiệu từ chính cộng đồng hiện hữu.

Khách hàng quay lại tìm hiểu vì tin tưởng vào chất lượng và trải nghiệm sống

Chỉ sau hơn nửa năm bàn giao và đưa vào sử dụng, Conic Boulevard đã nhanh chóng tạo dựng uy tín với cộng đồng cư dân. Không gian sống rộng rãi, tiện ích vận hành đầy đủ và chính sách tài chính hợp lý khiến nhiều gia đình hài lòng và sẵn sàng giới thiệu người thân quay lại tìm hiểu, giao dịch. Sự giới thiệu này không chỉ dựa trên nhu cầu, mà còn từ trải nghiệm sống tích cực và niềm tin vào giá trị thật của dự án.

Khách hàng quan tâm dự án Conic Boulevard đang tìm hiểu thông tin và chính sách ưu đãi tại sự kiện cuối tuần ẢNH: CONIC

Ghi nhận tại các sự kiện cuối tuần gần đây, nhiều khách hàng chia sẻ mong muốn mua thêm căn hộ tại dự án. Điều này cho thấy sức hút của Conic Boulevard không dừng lại ở ấn tượng ban đầu, mà đang lan tỏa mạnh mẽ qua những trải nghiệm thực tế.

Không gian xanh và tiện ích thực tế là điểm cộng lớn

Trong bối cảnh nhiều dự án mới ngày càng thu hẹp diện tích tiện ích, Conic Boulevard vẫn giữ vững ưu thế với không gian xanh nội khu rộng lớn, công viên trung tâm và chuỗi sân thể thao, khu vui chơi. Điều này không chỉ giúp cư dân có không gian vận động, thư giãn mỗi ngày mà còn góp phần tạo nên cộng đồng gắn kết và lành mạnh.

Không gian xanh nội khu rộng rãi và tiện ích thể thao - yếu tố ghi điểm trong mắt cư dân tại Conic Boulevard ẢNH: CONIC

Sự hiện diện của mảng xanh lớn ngay bên dưới tòa nhà mang đến cảm giác thư thái và dễ chịu, đặc biệt trong những ngày oi nóng tại TP.HCM. Các gia đình có con nhỏ, người lớn tuổi hay người làm việc tại nhà đều đánh giá cao không gian sống thoáng đãng này - điều hiếm thấy ở nhiều dự án cùng phân khúc.

Khách hàng cũ quay lại vì đã tự mình trải nghiệm và hài lòng

Không ít cư dân Block B cho biết họ sẵn sàng đưa bạn bè, người thân đi tham quan vì tin rằng Conic Boulevard đáp ứng được nhu cầu sống lâu dài. Từ thiết kế căn hộ tối ưu, hành lang thoáng đến chất lượng xây dựng - mọi yếu tố đều tạo dựng sự an tâm.

Căn hộ thiết kế hiện đại, tối ưu công năng là điểm cộng khiến nhiều khách hàng cũ giới thiệu bạn bè, người thân quay lại tìm hiểu dự án ẢNH: EXIMRS

Anh Tuấn (38 tuổi, cư dân) chia sẻ: "Sống ở đây tôi thấy thoáng, sạch, tiện ích đủ đầy. Khi bạn bè tìm mua căn hộ, tôi không ngần ngại giới thiệu Conic Boulevard vì muốn họ có cùng trải nghiệm tốt như mình".

Giá tốt và Chính sách linh hoạt

Từ vị trí kết nối thuận tiện đến chính sách tài chính linh hoạt, Conic Boulevard đang mang đến cơ hội sở hữu nhà ở thực sự phù hợp cho nhiều đối tượng khách hàng. Với vốn ban đầu chỉ từ 750 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ đã hoàn thiện, phần còn lại thanh toán theo tiến độ chỉ 1% mỗi tháng trong vòng 36 tháng.

Nếu chọn phương án thanh toán 95%, khách hàng được chiết khấu đến 25% - đưa giá về chỉ hơn 30 triệu đồng/m², mức giá hiếm thấy tại TP.HCM hiện nay. Khách hàng có nhu cầu hỗ trợ tài chính có thể chọn phương thức vay đến 85%, hưởng 0% lãi suất 18 tháng, miễn trả gốc 5 năm.

Khách hàng nhận nhà tại Block B - Conic Boulevard ẢNH: CONIC

Dự án hiện do EximRS phân phối chính thức. Tham khảo thông tin và hình ảnh thực tế tại www.conicboulevard.vn.