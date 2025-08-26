Conic Boulevard phát triển đồng bộ giữa sản phẩm, cộng đồng và tiện ích

Trong thị trường bất động sản cạnh tranh, một dự án muốn giữ được sức hút lâu dài không chỉ dựa vào vị trí hay giá bán, mà còn ở khả năng tạo dựng môi trường sống bền vững. Conic Boulevard đang chứng minh điều này khi phát triển hài hòa giữa sản phẩm, cộng đồng và tiện ích, mang đến trải nghiệm sống toàn diện cho cư dân.

Căn hộ rộng rãi - Lợi thế khẳng định đẳng cấp sống

Các căn hộ tại Conic Boulevard được thiết kế theo chuẩn mực tối ưu diện tích, mang đến không gian sinh hoạt rộng rãi và thoáng đãng. Sự bố trí hợp lý giữa phòng khách, bếp, phòng ngủ giúp gia chủ tận hưởng sự tiện nghi mà vẫn đảm bảo sự riêng tư. Trong bối cảnh quỹ căn hộ diện tích lớn ngày càng khan hiếm, đây là lợi thế giúp dự án nổi bật trên thị trường.

Căn hộ rộng rãi, chuẩn mực tại Conic Boulevard, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình ẢNH: EXIMRS

Việc sở hữu căn hộ có diện tích tối ưu không chỉ mang lại sự thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày, mà còn tạo giá trị bền vững cho bất động sản. Đây là yếu tố quan trọng thu hút nhóm khách hàng gia đình trẻ đang tìm kiếm một tổ ấm lâu dài và tiện nghi.

Cộng đồng gắn kết qua những hoạt động sôi động

Tại Conic Boulevard, cộng đồng cư dân được kết nối thông qua nhiều hoạt động nội khu sôi nổi. Từ các chương trình lễ hội, ngày hội gia đình, đến các hoạt động thể thao và vui chơi cho trẻ em, tất cả tạo nên một môi trường sống thân thiện và tràn đầy năng lượng.

Conic Boulevard chú trọng phát triển cộng đồng cư dân gắn kết thông qua các hoạt động vui chơi trẻ em và sự kiện nội khu sôi động ẢNH: EXIMRS

Việc chú trọng xây dựng đời sống cộng đồng không chỉ tạo sự gắn kết giữa các cư dân, mà còn góp phần hình thành lối sống văn minh, an toàn và hỗ trợ lẫn nhau trong một không gian sống hiện đại.

Mảng xanh và Tiện ích đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu cư dân

Không gian nội khu tại Conic Boulevard được phủ xanh với hệ thống công viên, đường dạo bộ và các mảng cây xanh xen kẽ, đóng vai trò như "lá phổi" điều hòa không khí. Cùng với đó là loạt tiện ích đa dạng như sân thể thao, khu vui chơi trẻ em, khu tập thể dục ngoài trời, đáp ứng mọi nhu cầu rèn luyện sức khỏe và giải trí của cư dân.

Công viên trung tâm kết hợp khu vui chơi và thể thao tại Conic Boulevard - điểm gặp gỡ và rèn luyện sức khỏe mỗi ngày ẢNH: CONIC

Sự kết hợp hài hòa giữa mảng xanh và hệ thống tiện ích không chỉ nâng cao chất lượng sống, mà còn góp phần tạo nên môi trường an cư lành mạnh, khuyến khích cư dân duy trì thói quen vận động và lối sống tích cực.

Giá tốt và Chính sách linh hoạt

Từ vị trí kết nối thuận tiện đến chính sách tài chính linh hoạt, Conic Boulevard đang mang đến cơ hội sở hữu nhà ở thực sự phù hợp cho nhiều đối tượng khách hàng. Với vốn ban đầu chỉ từ 750 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ đã hoàn thiện, phần còn lại thanh toán theo tiến độ chỉ 1% mỗi tháng trong vòng 36 tháng.

Nếu chọn phương án thanh toán 95%, khách hàng được chiết khấu đến 25% - đưa giá về chỉ hơn 30 triệu đồng/m², mức giá hiếm thấy tại TP.HCM hiện nay. Khách hàng có nhu cầu hỗ trợ tài chính có thể chọn phương thức vay đến 85%, hưởng 0% lãi suất 18 tháng, miễn trả gốc 5 năm.

Khách hàng nhận nhà tại Block B - Conic Boulevard ẢNH: CONIC

Dự án hiện do EximRS phân phối chính thức. Tham khảo thông tin và hình ảnh thực tế tại www.conicboulevard.vn.