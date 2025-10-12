Constant Energy ghi dấu ấn tại Việt Nam bằng năng lượng sạch toàn diện

Dự án điện mặt trời mái nhà 2.655 MWp tại Việt Nam được Constant Energy phát triển , sở hữu và vận hành Ảnh: Constant Energy





Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với ông Oscar Loza, Giám đốc điều hành Constant Energy Việt Nam để hiểu rõ hơn về định hướng phát triển của Constant Energy tại thị trường châu Á và đặc biệt là việc doanh nghiệp này chinh phục thị trường Việt Nam.

Ông Oscar Loza, Giám đốc điều hành Constant Energy Việt Nam Ảnh: Constant Energy

PV: Thưa ông, ông có thể cho biết thế mạnh của Constant Energy trong lĩnh vực năng lượng là gì ?

Ông Oscar Loza: Có thể khẳng định rằng, Constant Energy là đơn vị phát triển, sở hữu và vận hành các dự án năng lượng mặt trời, điện gió và pin lưu trữ quy mô lớn trên khắp châu Á và là thành viên của Virya Energy, tập đoàn năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới hoạt động tại hơn 15 quốc gia ở châu Âu nhấn mạnh sự hiện diện mạnh mẽ của mình tại Việt Nam và qua đó công bố tổng danh mục đầu tư khu vực Đông Nam Á đã đạt được 260 MWp. Thông qua tổng mức đầu tư, Constant Energy định vị trở thành đối tác năng lượng chiến lược, đồng hành cùng các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại và công nghiệp (doanh nghiệp C&I) trước các thách thức trong việc chuyển đổi năng lượng và sử dụng điện xanh tại Việt Nam.

Chúng tôi nhận thấy rằng hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ hóa đơn tiền điện tăng vọt, các loại thuế carbon quốc tế nghiêm ngặt như CBAM, và nghĩa vụ cấp bách phải giảm lượng phát thải. Để thực sự tối ưu hóa chi phí sản xuất và đạt được các yêu cầu quốc tế về sử dụng năng lượng, các doanh nghiệp cần một chiến lược mạnh mẽ và toàn diện hơn. Constant Energy có mặt ở đây để đáp ứng những nhu cầu đó. Giải pháp toàn diện của Constant Energy được thiết kế để giúp doanh nghiệp tạo ra tác động tích cực.

Đối với hệ thống điện năng lượng mặt trời, Constant Energy thiết kế, tài trợ, xây dựng và vận hành hệ thống giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí hóa đơn điện ngay lập tức mà không tốn chi phí đầu tư ban đầu. Đồng thời bảo vệ doanh nghiệp khỏi những đợt tăng giá điện trong tương lai.

Hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS): Tích hợp pin lưu trữ vào hệ thống điện mặt trời tại nhà máy nhằm tối ưu hóa việc tiêu thụ năng lượng, ổn định nguồn cung và cắt giảm đáng kể chi phí sử dụng điện năng khi cao điểm.

Hợp đồng mua bán điện trực tiếp (DPPA): Constant Energy đồng hành xuyên suốt cùng khách hàng trong quá trình theo dõi và thực hiện DPPA, chuyển đổi 100% năng lượng cho sản xuất sang điện tái tạo với chi phí cạnh tranh.

Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đạt chứng chỉ năng lượng tái tạo quốc tế (I-RECs) đảm bảo tuân thủ quy định, phù hợp với các tiêu chuẩn chuỗi cung ứng toàn cầu và giảm thiểu mức độ chịu ảnh hưởng từ các loại thuế xanh.

Như vậy là Constant Energy có thể giúp các doanh nghiệp xây dựng toàn bộ hệ thống điện mặt trời mà không cần bỏ một chi phí nào thưa ông ?

Đúng vậy. Lộ trình hướng tới tương lai sử dụng năng lượng sạch và đạt Net Zero đòi hỏi khách hàng cần hợp tác cùng một đơn vị có chuyên môn và trong bối cảnh quy định tại Việt Nam đang phát triển, Constant Energy hiện diện nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình này. Đội ngũ của chúng tôi hợp tác chặt chẽ cùng khách hàng, cung cấp cái nhìn rõ ràng về những diễn biến chính sách và thực hiện dự án với quy chuẩn an toàn hàng đầu, đảm bảo dự án vận hành đạt sản lượng cam kết.

Hiện tại, Constant Energy cũng đang tìm kiếm và mua lại các trang trại gió, trang trại điện mặt trời để tăng cường hơn nữa sự hiện diện của chúng tôi tại thị trường Việt Nam. Thông qua kinh nghiệm dày dặn của công ty mẹ là Virya Energy trong việc phát triển và vận hành trang trại gió khắp châu Âu, chúng tôi đang xem xét đầu tư vào các dự án điện gió (onshore wind farms) tại Việt Nam.

Ông đánh giá như thế nào về thị trường điện sạch tại Việt Nam ?

Chúng tôi đã đầu tư lâu dài vào thị trường Việt Nam vì tin tưởng vào tiềm năng phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp tại đây. Constant Energy hiện diện để cung cấp nguồn điện sạch, đồng hành cùng khách hàng trong tham vọng mở rộng tại thị trường này.

Tầm nhìn của chúng tôi dành cho Việt Nam không được định nghĩa bởi các dự án ngắn hạn, mà bởi mối quan hệ hợp tác lâu dài hàng thập kỷ. Với cam kết này, chúng tôi đã có những hành động cụ thể như thiết lập văn phòng, xây dựng đội ngũ chuyên gia từ phát triển thị trường, pháp lý đến kỹ sư, xây dựng... Những người mang đến hiểu biết sâu sắc về thị trường để định hướng và phát triển cùng Constant Energy tại Việt Nam.

Câu hỏi dành cho ban lãnh đạo của các doanh nghiệp không còn là liệu có nên chuyển đổi sang năng lượng tái tạo hay không, mà là làm thế nào để thực hiện. Nếu công ty của bạn thuộc khối thương mại và công nghiệp (C&I), đối mặt với hóa đơn năng lượng lớn và đang tìm kiếm một chiến lược dài hạn để giảm chi phí vận hành và giảm phát thải carbon, hãy liên hệ với Constant Energy để chuyển đổi cơ cấu năng lượng và củng cố lợi thế cạnh tranh.