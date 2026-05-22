Coocaa Vietnam công bố Đặng Văn Lâm trở thành Brand Friend, khuấy động mùa bóng đá

Thông qua sự kết hợp này, Coocaa và Đặng Văn Lâm sẽ đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trong một mùa bóng đầy cảm xúc và những khoảnh khắc đáng nhớ. Coocaa kỳ vọng mang người xem đến gần hơn với từng trận đấu, biến mỗi đêm bóng đá trở thành trải nghiệm giải trí tại gia sống động, thoải mái và chân thực hơn bao giờ hết.

Tại Việt Nam, Coocaa từng bước xây dựng hình ảnh là một thương hiệu thiết bị gia dụng mang tính thẩm mỹ cao, phong cách hiện đại, hàng đầu về công nghệ. Trong những năm qua, thương hiệu đã phát triển cùng thế hệ người tiêu dùng Việt mới - những người không chỉ quan tâm đến chất lượng hình ảnh mà còn chú trọng đến thiết kế, phong cách sống và sự hài hòa của chiếc tivi trong không gian sống.

Việt Nam cũng là thị trường đầu tiên Coocaa ra mắt dòng tivi khung tranh Frame+ ULTRA L85 - QD - Mini LED, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển toàn cầu và khẳng định vai trò chiến lược của thị trường Việt.

Triết lý này được thể hiện rõ nét qua dòng sản phẩm Coocaa Frame+ Series, đặc biệt là model L85. Được thiết kế dành cho những người dùng tìm kiếm sự cân bằng giữa công nghệ tiên tiến và thẩm mỹ tinh tế, L85 sở hữu thiết kế treo tường liền mạch, hiệu năng hiển thị mạnh mẽ và khả năng xử lý thông minh - tạo nên một chiếc TV không chỉ đẹp khi bật mà còn hài hòa như một tác phẩm nghệ thuật khi tắt.

Coocaa L85 là sự kết hợp giữa thiết kế thanh lịch và công nghệ hiển thị vượt trội, mang lại trải nghiệm xem tại gia sống động hơn. Với thiết kế treo tường ôm sát như một khung tranh hiện đại, sản phẩm dễ dàng hòa hợp với không gian sống phong cách của các gia đình Việt, giúp phòng khách trở nên gọn gàng, tinh tế và hiện đại hơn.

Được trang bị công nghệ QD - Mini LED, L85 mang đến độ sáng cao hơn, độ tương phản sâu hơn và màu sắc rực rỡ hơn, giúp từng trận bóng trở nên chân thực và sắc nét. Màn hình Glare Free giảm thiểu phản chiếu từ ánh sáng môi trường, giúp người xem tập trung hoàn toàn vào từng pha bóng mà không bị xao nhãng.

Đối với những khoảnh khắc bóng đá tốc độ cao, tần số quét 144Hz giúp chuyển động mượt mà và ổn định hơn, cho phép người xem theo dõi trái bóng và cầu thủ rõ nét hơn, hạn chế hiện tượng nhòe hình. Kết hợp cùng bộ xử lý S+ AI Processor, L85 tối ưu hóa hình ảnh và âm thanh một cách thông minh, mang đến trải nghiệm sống động như đang ngồi trên khán đài ngay tại phòng khách.

Tất cả những yếu tố này biến Coocaa L85 không chỉ đơn thuần là một chiếc TV, mà trở thành trung tâm giải trí trong mỗi gia đình hiện đại: đủ tinh tế cho không gian sống, đủ mạnh mẽ cho trải nghiệm cao cấp và đủ thông minh để đáp ứng đa dạng nhu cầu giải trí.

Với Đặng Văn Lâm, dòng sản phẩm tivi khung tranh Coocaa Frame+ Series là người bạn đồng hành hoàn hảo cho trải nghiệm giải trí của cả gia đình. Lâm tin hợp tác này sẽ là cơ hội mới giúp Lâm có thể mang đến những pha bóng chân thật, những trận đấu máu lửa nhất đến gần hơn với người hâm mộ của mình. Đặc biệt là qua dòng sản phẩm Frame+ Series, người hâm mộ có thêm lựa chọn thưởng thức bóng đá cá nhân hóa hơn, mang trọn vẹn không khí rực lửa của từng trận đấu về chính ngôi nhà của mình.

Thông qua dự án hợp tác cùng Thủ Môn Đặng Văn Lâm, Coocaa cũng muốn truyền thêm đam mê và tiến gần hơn với giới hâm mộ bóng đá nói riêng, người tiêu dùng Việt Nam nói chung.

Nhân dịp mùa hè bóng đá sôi động, Coocaa Vietnam triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho người tiêu dùng. Khi mua các sản phẩm thuộc dòng Frame+ Series, khách hàng được nhận ngay quà tặng áo thể thao có chữ ký của Đặng Văn Lâm cùng cơ hội sở hữu tivi với giá 0 đồng.

Sự kiện công bố Brand Friend chính thức của Coocaa với sự xuất hiện của Thủ Môn Đặng Văn Lâm sẽ diễn ra từ 30-31.5 & 1.6 tại TTTM GIGA Mall - Phạm Văn Đồng. Theo dõi fanpage chính thức của Coocaa Vietnam: https://www.facebook.com/coocaa.official/ để biết thông tin chi tiết.