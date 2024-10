Co.opmart, Co.opXtra dành nhiều ưu đãi cho phái đẹp

Các mặt hàng mỹ phẩm làm đẹp giảm giá sâu

Ưu đãi dành riêng cho phái đẹp

Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Finelife… đã kết hợp cùng hàng loạt các thương hiệu Việt dành nhiều ưu đãi riêng cho phái đẹp: giảm giá đến 50% các mặt hàng hóa mỹ phẩm làm đẹp, thời trang; tặng quà cho khách hàng nữ, triển khai những dịch vụ đặc biệt trong tháng tri ân một nửa thế giới dịp 20.10. Chương trình trên đã được các khách hàng đánh giá cao. Bởi từ tháng 9 đến nay, nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và cả người buôn bán, làm dịch vụ nhỏ cho biết doanh thu sụt giảm so với tháng 8. Lý do một phần người tiêu dùng đã tiêu tốn một khoản ngân sách gia đình lớn vào đầu năm học mới, một phần do kinh tế khó khăn, người tiêu dùng có tâm lý dè sẻn hơn là chi tiêu thoải mái. Trong đó, nhiều chị em với vai trò "tay hòm chìa khóa" bị áp lực cân đối tài chính gia đình nên tăng cường tìm kiếm cơ hội tiêu dùng giá rẻ và cắt giảm tối đa các khoản chi không cần thiết. "Tháng rồi chi tiêu nhiều quá, tôi cắt khoản chi cho mỹ phẩm dưỡng da và thực phẩm chức năng nhưng ngưng sử dụng mới hơn 20 ngày đã thấy da sạm hơn, độ đàn hồi giảm. Tôi muốn xài lại mà còn chờ dịp 20.10 nhãn hàng giảm giá để mua cho tiết kiệm", chị Nguyễn Thị Thu Hà, ngụ quận 8, nói.

Do đó, chương trình khuyến mãi "kịch sàn" từ đầu tháng 10 nhằm tri ân phụ nữ Việt Nam như món quà gửi đến các chị em đã thu hút được nhiều khách hàng quan tâm. Điển hình là Saigon Co.op - đơn vị chủ quản của Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket, Co.op Online với chương trình "Đẹp từ nhà ra phố" đến ngày 30.10.

Ngày của nàng - chàng vào bếp với thực phẩm tươi ngon

Ưu đãi giảm giá đến 50% hóa mỹ phẩm

Theo đó, hệ thống siêu thị dành nhiều ưu đãi như: giảm giá đến 50% các mặt hàng hóa mỹ phẩm làm đẹp, thời trang; tặng quà cùng những dịch vụ dành riêng cho phái đẹp. Cụ thể, trong chương trình "Đẹp từ nhà ra phố" giảm giá sâu kèm quà tặng khi mua sữa tắm, dầu gội, sữa dưỡng thể, sữa rửa mặt, kem dưỡng da… từ các thương hiệu Dove, Purite, Head&Shoulders, Cetaphil, L’oreal… chỉ từ 105.000 đồng.

Hay "Tặng nàng quà xinh - Thêm phần lung linh" mang đến nhiều mẫu hộp quà tặng sữa tắm Gervenne, Double Rich giá từ 49.000 đồng/hộp; giảm đến 29% cho nước tẩy trang, gel/sữa rửa mặt, kem dưỡng da, kem chống nắng, sữa tắm…; tặng thêm đến 30% cho các sản phẩm may mặc…

Song song đó, nhóm thực phẩm như bưởi da xanh, dưa lưới, táo, xà lách mỡ, cà chua trứng, cá hồi phi lê, sườn non, file gà, cánh gà… được ưu đãi đậm trong chương trình "Ngày của nàng - Chàng vào bếp". Hay cùng nàng diện đồ phong cách tinh tế, thanh lịch trong "Đồ đẹp váy sang - Tự tin thả dáng" với quần dài, quần jean, áo kiểu, đầm, chân váy, bộ đồ nữ… với giá giảm đến 30%.

Chương trình khuyến mãi lần này của Saigon Co.op là sự kết hợp giữa giá trị kinh tế và phong cách sống hiện đại, giúp khách hàng đặc biệt là các gia đình trẻ và nhóm khách hàng nữ giới - đối tượng chi tiêu chính trong gia đình giảm bớt áp lực chi tiêu mà vẫn đảm bảo chất lượng cuộc sống.

Ngoài ra, khách hàng thân thiết là thành viên các cấp độ của Saigon Co.op cũng nhận những đặc quyền ưu đãi giá, tích điểm.