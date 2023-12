Co.opmart, Co.opXtra khuyến mãi 5.000 sản phẩm đón tân niên

5.000 sản phẩm được giảm giá

Chương trình "Đón Tân niên rước tài lộc" diễn ra từ ngày 28.12.2023 - 10.1.2024 với hơn 5.000 sản phẩm tết giảm giá, mua càng nhiều giảm càng đậm, khách hàng thành viên mức độ càng cao càng siêu ưu đãi.

Giỏ quà tết Co.opmart, Co.opXtra được ưa chuộng vì mức giá phải chăng, đảm bảo đầy đủ hàng thiết yếu

Những hoạt động nổi bật, cụ thể như thực phẩm tươi sống được luân phiên giảm giá từ 15% đến 25% cho nạc vai bò đông lạnh, giò heo rút sườn, sườn heo, cá thát lát nạo, cá cam đông lạnh… Hay "Vui sắm tết - Đến ngay Co.opmart" áp dụng cho các sản phẩm bánh mứt Tết, trà các loại của nhãn hàng Co.op Finest và Co.op Select với giá chỉ từ 19.500 đồng đến 249.000 đồng. Song song đó, "Bí kíp sắm Tân niên" dành cho khách hàng thành viên có hóa đơn trên 400.000 đồng sẽ được tặng ngay 100 điểm thưởng áp dụng cho các sản phẩm công nghệ, hóa phẩm và nhãn hàng Co.op với giá chỉ từ 0 đồng đến 206.000 đồng. Hoặc "Flash sale cuối tuần - Mua ngay kẻo lỡ" áp dụng từ ngày 29.12 đến 31.12 và từ ngày 5.1.2024 đến 7.1.2024 giảm giá từ 20% đến 30% cho các sản phẩm rau củ quả, trái cây, thịt các loại, sữa tắm, bánh kẹo các loại…

Khách hàng có thể mua nhiều sản phẩm thuộc chương trình "Cùng nhau dọn dẹp - Nghênh đón tài lộc" với mức giảm giá sâu đến 48% cho các sản phẩm tẩy rửa, giặt giũ. Ngoài ra còn có "Thời trang sale hời - Cùng nhau đón tết" giảm đến 45% với các sản phẩm đồ tây nam, váy đầm nữ với nhiều họa tiết, màu sắc xinh xắn, thời trang trẻ em đến từ các thương hiệu thời trang Việt nổi tiếng như Novelty, TK Fashion, Green’s, Kidmoon, Hqlens, Su Bin… Đặc biệt, khách hàng "Mua nhiều ưu đãi lớn" khi các sản phẩm nui rau củ Meizan cao cấp, ly thủy tinh Ocean, túi thực phẩm đông lạnh, quần nam lửng lưng thun, gối nằm cotton, vớ nam ngắn, muỗng nĩa inox các loại… chỉ còn từ 0 đồng, 1.000 đồng…

Chuyến xe hạnh phúc

Ngoài việc giảm giá hàng hóa tết, tiếp nối thành công từ năm 2023, Saigon Co.op tiếp tục tổ chức chương trình tặng vé xe 0 đồng cho đồng bào về quê đón tết mang tên "Chuyến xe hạnh phúc 2024" với sự đồng hành của Unilever Việt Nam, Coca Cola Việt Nam, P&G Việt Nam và Mayhome. Năm nay, chương trình được tổ chức với những đổi mới đặc sắc: số lượng xe, hành khách và điểm đến gấp đôi năm ngoái (20 chuyến xe 45 chỗ, 900 hành khách); hành khách được tặng giỏ quà tết, cùng nước uống và đồ ăn miễn phí trên suốt hành trình; đoàn xe đồng loạt khởi hành trong ngày 5.2.2024 (nhằm 26 âm lịch) từ TP.HCM và Hà Nội đưa hành khách về đến 35 tỉnh thành trên toàn quốc.

Saigon Co.op tiếp tục tổ chức chương trình"Chuyến xe hạnh phúc 2024" cho đồng bào về quê đón tết

Ngay từ lúc này đến hết ngày 10.1.2024, người lao động có thể đăng ký qua website chính thức của chương trình https://chuyenxehanhphucsaigoncoop.vn/ hoặc quét mã QR trên các standee tại hệ thống Co.opmart/Co.opXtra bất kỳ ở khu vực TP.HCM và Hà Nội hoặc liên hệ tổng đài 1900555568. Bên cạnh đó, Saigon Co.op còn phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể như Liên đoàn Lao động TP.HCM, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để vé được phân bổ kịp thời, đúng đối tượng.

Khách hàng thích thú săn sale hàng tết giá rẻ, voucher giá trị tại Co.opmart

Mừng năm mới Giáp Thìn 2024, từ nay đến 9.2.2024, trong chương trình "Đến Co.op chở Tết về" Co.opmart, Co.opXtra phối hợp cùng Unilever Việt Nam, Coca Cola Việt Nam khuyến mãi hàng loạt các sản phẩm thuộc ngành hàng mỹ phẩm làm đẹp, hóa phẩm, nước giải khát. Đây cũng là những đối tác cùng Co.opmart, Co.opXtra tổ chức chương trình "Chuyến xe hạnh phúc năm 2024" tặng vé xe miễn phí đưa người lao động về quê đón tết.

Coca Cola Việt Nam dành nhiều ưu đãi cho khách hàng Co.opmart, Co.opXtra

Theo đó, Co.opmart và Co.opXtra giảm giá đến 30% cho sản phẩm giặt xả và lau dọn nhà Sunlight, Comfort, OMO. Khách hàng mua sắm mặt hàng OMO/Sunlight từ 399.000 đồng, nhận ngay 1 voucher GotIt trị giá 30.000 đồng, hóa đơn từ 599.000 đồng nhận ngay 1 voucher GotIt trị giá 50.000 đồng.

Với mỗi đơn hàng có sản phẩm OMO/Sunlight trị giá từ 399.000 đồng sẽ góp 5.000 đồng vào chương trình Chuyến xe hạnh phúc 2024, góp phần hỗ trợ đưa người lao động về quê đón Tết.

Đối với thương hiệu Coca Cola, khi mua sắm tại Co.opmart, Co.opXtra, khách hàng được tặng ngay 1 ca đá 2 lít khi mua 3 lốc Coca chai 6x390ml với giá giảm còn 35.500 đồng/lốc, hay tặng 1 thùng đá 8 lít khi mua 2 thùng nước giải khát Coca/Coca Light/Không đường 24x320ml với giá khuyến mãi còn 206.000 đồng/thùng…

Co.opmart, Co.opXtra ưu đãi toàn ngành hàng Unilever

Chương trình rút thăm trúng thưởng "Diệu kỳ trao tay" do Coca Cola Việt Nam tổ chức, cơ hội 100% trúng thưởng xe Yamaha Janus 2023; tủ lạnh Toshiba Inverter 180L; thẻ cào điện thoại, diễn ra từ ngày 1.1.2024 đến 5.2.2024. Khách hàng mua hàng từ 189.000 đồng trở lên, có các sản phẩm của công ty Coca Cola Việt Nam, gồm các nhãn hiệu Coca Cola, Sprite, Fanta, Nutriboost, Fuzetea+, Teppy, Thumps Up, Max Coffee, Splash, Aquarius, Monster, Predator, Samurai, Schweppes, Dasani, sẽ nhận được ngay 1 lượt quay trúng thưởng may mắn qua Zalo.

Theo ghi nhận, hiện sức mua tại Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… tập trung cao vào giỏ quà tết. Giỏ quà tết với mức giá 99.000 đồng được doanh nghiệp, đặc biệt là các KCN - KCX và các đoàn tổ chức chương trình thiện nguyện, ưa chuộng vì mức giá phải chăng mà vẫn đảm bảo đầy đủ hàng thiết yếu như dầu ăn, nước tương, hạt nêm, đường tinh luyện. Chương trình giao giỏ quà tết miễn phí trên toàn quốc "Gắn kết tình thân - Tết xa thêm gần" được thực hiện ngay cả những huyện có Co.opmart vừa được khai trương trong thời gian gần đây (huyện Chợ Mới thuộc tỉnh An Giang; huyện Tháp Mười thuộc tỉnh Đồng Tháp; các huyện và thị trấn thuộc tỉnh Tây Ninh…)