Co.opmart Pro – Mua sắm kiểu mới giữa đảo ngọc Hải Phòng





Co.opmart Pro Vũ Yên chính thức khai trương tại Vincom Mega Mall Royal Island, Hải Phòng, đánh dấu bước tiến mới trong chuỗi siêu thị cao cấp của Saigon Co.op

Thêm một biểu tượng bán lẻ hiện đại tại thành phố cảng

Sự kiện khai trương Co.opmart Pro Vũ Yên có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Saigon Co.op, chính quyền địa phương, đối tác Vincom Retail cùng đông đảo người tiêu dùng. Ngay ngày đầu khai trương, hàng ngàn khách hàng đã đến tham quan và trải nghiệm không gian mua sắm hiện đại. Khách hàng lần đầu tiên được trải nghiệm loạt tiện ích công nghệ thông minh đồng bộ: hệ thống máy tính tiền tự động (Self-checkout) giúp rút ngắn thời gian thanh toán; tủ gửi đồ Smart Locker hiện đại, an toàn; robot phục vụ tự động và hệ thống hóa đơn điện tử tức thì. Ngoài ra, khách hàng có thể dễ dàng đặt hàng đa kênh qua Zalo, Facebook, ứng dụng Co.op Online và điện thoại, với dịch vụ giao hàng miễn phí trong bán kính 6km cho đơn hàng từ 200.000 đồng trở lên.

Không khí tấp nập tại trung tâm thương mại nơi Co.opmart Pro tọa lạc trong những ngày đầu khai trương

Bên cạnh đó, khu vực ẩm thực tại Co.opmart Pro Vũ Yên cũng tạo dấu ấn mới với máy nấu mì tự động, thực đơn đa dạng theo vùng miền và không gian nghỉ chân lý tưởng cho người dân tại thành phố hoa phượng đỏ, góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm – giải trí liền mạch.

Mô hình siêu thị cao cấp đầu tiên của Co.opmart, đầu tư 50 tỉ đồng trên diện tích 3.200m², tích hợp nhiều công nghệ hiện đại và dịch vụ tiện ích, hướng đến tiêu chuẩn bán lẻ quốc

Cung cấp hơn 30.000 sản phẩm chất lượng cao

Co.opmart Pro Vũ Yên cung cấp hơn 30.000 mặt hàng đa dạng, từ thực phẩm tươi sống, hàng khô, hóa mỹ phẩm, gia dụng, thời trang đến các sản phẩm nhập khẩu cao cấp từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ và châu Âu.

Đặc biệt, khoảng 80% diện tích kệ hàng được dành cho hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng OCOP và các dòng hàng nhãn riêng Saigon Co.op. Đây là cam kết nhất quán của Saigon Co.op trong việc ưu tiên hàng Việt, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cao cấp, vừa thúc đẩy sản xuất nội địa phát triển bền vững.

Khách hàng lần đầu tiên được trải nghiệm loạt tiện ích công nghệ thông minh đồng bộ

Đặc biệt, Co.opmart Pro là phiên bản nâng cấp đặc biệt của Co.opmart. Đại diện Saigon Co.op chia sẻ: "Từ những giá trị thuần Việt và gần gũi đã làm nên tên tuổi của Co.opmart, Co.opmart Pro Vũ Yên được phát triển là một phiên bản nâng cấp hiện đại và tiện nghi, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Không chỉ là một siêu thị, đây còn là không gian kết nối cộng đồng, khơi gợi phong cách sống văn minh và chất lượng. Từ mỗi giỏ hàng của Co.opmart Pro, chúng tôi mong muốn tiếp tục nâng tầm hàng Việt, lan tỏa giá trị văn hóa Việt. Đây là bước tiến chiến lược trong hành trình mở rộng mô hình bán lẻ hiện đại của Saigon Co.op tại miền Bắc, đặc biệt tại thị trường đầy tiềm năng như Hải Phòng".

Co.opmart Pro Vũ Yên là điểm đến lý tưởng cho cả gia đình với không gian hiện đại, tiện ích và nhiều lựa chọn hấp dẫn

Với sự kết hợp giữa công nghệ - chất lượng - dịch vụ, Co.opmart Pro Vũ Yên hứa hẹn trở thành điểm đến lý tưởng của cư dân địa phương, khách du lịch và cộng đồng đô thị mới tại thành phố cảng.

Nhân dịp khai trương, siêu thị triển khai chương trình khuyến mãi lớn "Best Seller" với mức giảm giá đến 50% cho nhiều sản phẩm Việt được yêu thích nhất, cùng loạt ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng thành viên. Cụ thể, từ ngày 3 - 31.10, khách hàng có cơ hội tham gia chương trình rút thăm may mắn với nhiều giải thưởng giá trị, gồm 1 xe máy điện Vinfast Theon S trị giá gần 57 triệu đồng; 1 tủ lạnh 4 cánh LG; 2 máy hút ẩm kết hợp lọc không khí FujiE; 5 giải mua sắm trị giá 5 triệu đồng/giải. Bên cạnh đó, siêu thị còn dành tặng hàng ngàn phần quà cho khách mua sắm: từ hóa đơn 400.000 đồng tặng sản phẩm Co.op Select, đến hóa đơn 1,2 triệu đồng nhận ô (dù) thương hiệu Co.opmart Pro. Khách hàng thành viên có hóa đơn từ 500.000 đồng còn nhận được lồng đèn và bánh kẹo dịp Tết Trung thu.

