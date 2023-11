Co.opmart và Co.opXtra trợ giá cho 5.000 sản phẩm thiết yếu

Mua sắm thả ga

Từ ngày 16.11 - 29.11, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) tổ chức chương trình "Sắm thả ga có Co.opmart trợ giá" tại 800 điểm bán trên toàn quốc bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Co.opOnline. Theo đó, Saigon Co.op tung ra thị trường gần 5.000 sản phẩm được trợ giá dưới hình thức giảm giá trực tiếp, tặng kèm sản phẩm, giảm bằng giá gốc, mua càng nhiều ưu đãi càng lớn… Qua đó giúp khách hàng tiết kiệm từ 10 - 50% ngân sách chi tiêu.

Chương trình "Sắm thả ga có Co.opmart trợ giá" được tổ chức với sự phối hợp của hơn 1.000 đối tác kinh doanh nhằm giúp khách hàng mua sắm những mặt hàng thiết yếu cho gia đình với mức chi tiêu tiết kiệm tối đa.

Co.opmart chính thức phân phối bí mì sợi với giá rẻ hơn thị trường từ 10 - 15%

Bên cạnh đó, tại các hệ thống phân phối của Saigon Co.op trên toàn quốc (Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Finelife…) sẽ chính thức phân phối bí sợi mì (hay còn gọi là bí spaghetti) từ giữa tháng 11. Bắt "trend" thị trường về những sản phẩm độc lạ, dễ chế biến, tốt cho sức khỏe người dùng, bí sợi mì tại Co.opmart, Co.opXtra… được trồng tại vùng nguyên liệu Đà Lạt, được thu hoạch và vận chuyển trực tiếp về điểm bán nên có giá rẻ hơn thị trường từ 10 - 15% (130.000 đồng/kg). Điều thú vị là quả bí mì sợi sau khi luộc trong nước sôi khoảng 15 - 20 phút, phần ruột sẽ cạo ra được những sợi dài như mì, có vị ngọt nhẹ, giòn và thơm ngon. Sợi bí có thể dùng ăn trực tiếp hoặc chế biến thành các món ăn khác theo sở thích.

5.000 sản phẩm được giảm giá đến 50%

Có nhiều hoạt động chính trong chương trình "Sắm thả ga có Co.opmart trợ giá". Đó là "Trợ giá tiết kiệm - Dinh dưỡng dồi dào" giảm giá đến 35% cho các mặt hàng thực phẩm như sữa, bánh, kẹo; gia vị… Hay "Combo trợ giá - Nhà sạch thơm tho" dành cho khách hàng mua sắm tại siêu thị và kênh bán hàng online của Saigon Co.op được mua các combo vệ sinh nhà cửa, giặt xả với giá cực tốt giảm đến 50% hoặc mua 1 tặng 1, như: nước rửa chén Power 100 trà xanh 3,5kg, nước rửa chén Golden King 4L, nước rửa chén Power100 trà 1,4kg và nước tẩy toilet Power 100 bạc hà 900g…

Song song đó, chương trình "Đồng giảm 50% - 40% - 30%" áp dụng các mặt hàng nhóm đồ dùng: thiết bị đun nấu, đồ điện gia dụng; may mặc: thời trang dạo phố nam, nữ, trẻ em… Các bà nội trợ cũng có cơ hội mua thực phẩm tươi sống như thịt heo xay; dựng heo; ba rọi heo; bắp bò đông lạnh Trustfarm 300g; ba chỉ bò Mỹ New Zealand 300g; ba chỉ bò Mỹ Trustfarm 300g; đùi gà tỏi BMFood kg; fillet gà BMFood/gà CPV Food 500g với giá thấp hơn trong "Sắm thả ga có Co.opmart trợ giá". Hay "Giá sốc mỗi ngày" khuyến mãi tới 50% hoặc mua 1 tặng 1 áp dụng cho nhóm sản phẩm đồ dùng, may mặc, hàng nhãn riêng, hóa phẩm như: nước yến Thiên Hoàng, mật ong Honeyland hoa xuyến chi, chảo xào chống dính Co.op Select, bộ 2 chai nước súc miệng Colgate Plax, nước giặt Blue các loại, bộ drap bọc satin Co.op Finest...

Các mặt hàng dinh dưỡng được giảm giá mạnh

Khách hàng cũng được mua sản phẩm 2, 4, 6 cùng loại với giá cực kỳ hấp dẫn trong "Mua nhiều ưu đãi lớn" như: phở Story Phở bò Chinsu 72g còn 4.300đồng/gói; sốt spaghetti cà chua và ớt/cà chua Ottogi 110g 4.500đồng/gói; chả bì ớt xiêm xanh G FEDDY 200g chỉ còn 20.000đồng/gói; Nescafe sữa hòa tan 3in1 còn 26.000đồng/hộp; nước gạo rang/lức đỏ TH True Rice 300ml…

Ngoài ra, chương trình " Siêu ưu đãi" giảm mạnh từ 29% đến 44% cho các sản phẩm công nghệ và đồ dùng với giá chỉ từ 58.000 đồng đến 269.000 đồng. Đó là sản phẩm bình đun siêu tốc thủy tinh Goldsun, bộ lau nhà Homeplus, tủ nhựa lắp ghép MatsuLock, bếp nướng không khói Mother… dành riêng cho khách hàng mua hóa đơn 300.000 đồng trở lên.

Riêng "Chương trình khuyến mãi kênh online" có các mặt hàng giảm giá đến 50%; tặng thêm điểm thưởng, minigame trúng phiếu mua hàng. Đặc biệt, "Black Friday - Cuối tuần bùng nổ, ưu đãi nhân đôi" được hệ thống áp dụng trong các ngày 24 - 25 - 26.11 dành cho khách hàng thành viên khi mua hàng có hóa đơn từ 300.000 đồng trở sẽ được nhân đôi số điểm.

Co.opmart Huế vẫn phục vụ khách hàng trước diễn biến mưa lũ kỷ lục

Trước diễn biến của mưa lũ, với nhiệm vụ bình ổn giá cả hàng hoá, cung cấp nhu yếu phẩm, Co.opmart Huế vẫn mở cửa sẵn sàng phục vụ khách hàng. Theo chia sẻ của đại diện Co.opmart Huế: "Lượng khách đến mua nhu yếu phấm rất đông, Co.opmart đã tăng cường các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, nước mắm, dầu ăn, các loại đồ hộp. Lượng khách đặt hàng qua điện thoại, qua ứng dụng Saigon Co.op trên thiết bị di động và giao hàng tận nhà tăng từ 4 - 5 lần so với ngày thường. Các đơn hàng chủ yếu là những mặt hàng thiết yếu. Bộ phận giao hàng của Co.opmart đã linh động đóng thùng, che chắn cẩn thận để xuyên qua các tuyến đường ngập nhưng hàng hóa đến tay bà con sạch sẽ, an toàn. Để đảm bảo nhân sự phục vụ khách hàng, Co.opmart luôn đảm bảo mỗi tổ có ít nhất 2 nhân viên làm xuyên ca để linh động công việc".

Co.opmart Huế tăng cường hàng hóa đảm bảo phục vụ khách hàng

