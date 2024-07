Copa America nói gì về vụ ẩu đả kinh hoàng, HLV Klopp sắp đến đội tuyển Mỹ?

Sự cố ẩu đả kinh hoàng sau trận bán kết thứ 2 Copa America 2024 giữa đội Colombia và Uruguay diễn ra trên sân Bank of America ở TP.Charlotte, Bắc Carolina (Mỹ), với sự liên quan của các cầu thủ Darwin Nunez và Ronald Araujo (Uruguay) đánh nhau với CĐV Colombia.

Tiền đạo Darwin Nunez vỗ về con trai sau vụ ẩu đả CHỤP MÀN HÌNH

"Chúng tôi lên án mạnh mẽ mọi hành vi bạo lực ảnh hưởng đến bóng đá. Chúng tôi luôn tin rằng bóng đá kết nối và đoàn kết chúng ta thông qua các giá trị tích cực của nó. Hoàn toàn không có chỗ cho bạo lực xảy ra cả bên trong và bên ngoài sân cỏ. Chúng tôi sẽ điều tra sự việc, và sẽ không nương tay với các tệ nạn bạo lực", thông báo của ban tổ chức Copa America 2024 cho biết, ngày 11.7.

Copa America 2024 được tổ chức ở nước Mỹ do 2 cơ quan bóng đá khu vực Nam Mỹ (CONMEBOL) và CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe) cùng điều hành.

Các cầu thủ đội Uruguay, như hậu vệ Jose Gimenez đã thuật lại và cho biết nguyên nhân vì sao không chỉ Nunez và Araujo, mà còn có nhiều cầu thủ khác phải lao lên khán đài để chống lại các CĐV Colombia.

CĐV Colombia chiếm số đông trên khán đài, có nhiều người quá khích và say rượu, theo cầu thủ Jose Gimenez (Uruguay) AFP

"Sự việc đáng lẽ sẽ không nghiêm trọng, nếu như không có các CĐV Colombia quá khích và say rượu. Những người này đã hành hung và gây thương tích với những người thân trong gia đình chúng tôi đang có mặt trên khán đài. Thật đáng hổ thẹn.

Chưa kể, khi vụ ẩu đả xảy ra cũng không có bất cứ một nhân viên an ninh hay cảnh sát nào đến can thiệp. Ở đó có rất nhiều trẻ em, thậm chí là trẻ sơ sinh, những người thân trong gia đình chúng tôi, họ đang gặp nguy hiểm. Vì thế, chúng tôi phải hành động để bảo vệ họ", Jose Gimenez bày tỏ.

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha): "Sự việc ẩu đả nghiêm trọng này đã gióng một hồi chuông cảnh báo cho công tác an ninh tại Copa America 2024 cần phải thắt chặt hơn nữa. Đặc biệt sắp tới, trận chung kết giữa đội Colombia gặp Argentina trên sân Hard Rock ở Miami Gardens, Florida, nơi cả 2 đội đều có lực lượng CĐV rất đông đảo. Do đó, nếu không có giải pháp giữ an toàn, sự việc ẩu đả có thể một lần nữa lại xảy ra".

HLV thứ 3 tại Copa America 2024 bị mất việc

Ngày 11.7, Liên đoàn Bóng đá Mỹ (USSF) ra thông báo sa thải HLV Gregg Berhalter vì thành tích không tương xứng và có hiệu lực ngay lập tức, sau khi đội nhà sớm bị loại ở vòng bảng. Đây là nhiệm kỳ thứ 2 của HLV Gregg Berhalter với đội tuyển Mỹ, sau giai đoạn năm 2018 đến 2022.

HLV Gregg Berhalter cũng là nhà cầm quân thứ 3 tại Copa America năm nay bị mất việc, sau các HLV Felix Sanchez (đội Ecuador) và Daniel Garnero của đội Paraguay.

Theo tờ Marca, việc HLV Gregg Berhalter bị USSF sa thải là điều sẽ xảy ra, sau khi ông này hứng chịu quá nhiều chỉ trích từ các trận đấu tệ hại của đội Mỹ tại vòng bảng Copa America 2024, bất kể đã ký hợp đồng gia hạn đến World Cup 2026.

HLV Gregg Berhalter một lần nữa phải chia tay đội tuyển Mỹ AFP

"Đội tuyển Mỹ là đồng chủ nhà World Cup 2026 cùng với đội Mexico và Canada. Do đó, sau khi sa thải HLV Gregg Berhalter, nhiều khả năng USSF sẽ tìm kiếm 1 HLV mới có đủ uy tín và năng lực để xây dựng lại đội nhà với lực lượng toàn cầu thủ ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu. CĐV Mỹ rất hy vọng USSF sẽ chọn HLV Jurgen Klopp, người đang rỗi việc sau khi chia tay CLB Liverpool, trở thành nhà cầm quân mới của đội Mỹ để đến hướng đến World Cup 2026 trên sân nhà", tờ Marca cho biết.

HLV Jurgen Klopp mới đây cũng gây thích thú cho CĐV Mỹ, khi ông đăng lời chúc mừng nhân dịp Quốc khánh nước này, ngày 4.7 vừa qua.