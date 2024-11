Corning bị điều tra vì hành vi chống cạnh tranh

Lý do EC xem xét Corning là do công ty này đã ký hợp đồng độc quyền với các nhà sản xuất smartphone, ngăn cản các nhà sản xuất kính khác tham gia cạnh tranh. Cuộc điều tra hiện tại tập trung vào các thỏa thuận yêu cầu các nhà sản xuất phải cung cấp các loại kính đặc biệt do Corning sản xuất.

Apple là khách hàng lớn đối với màn hình kính cường lực của Corning ẢNH: APPLE

Corning có thể đã lạm dụng vị thế trên thị trường kính smartphone

Trong thời gian từ năm 2017 đến 2021, Apple đã đầu tư hàng trăm triệu USD vào Corning, bao gồm 495 triệu USD được rót vào Quỹ sản xuất tiên tiến. Nhờ sự hợp tác này, Apple đã ra mắt Ceramic Shield - một công nghệ màn hình đặc biệt giúp tăng cường khả năng chống chịu cho iPhone kể từ khi iPhone 12 được giới thiệu vào năm 2020.

Trong khi đó, Samsung Galaxy đã sử dụng công nghệ Gorilla Glass, đặc biệt là phiên bản Gorilla Armor mới trên mẫu Galaxy S24 Ultra. Nhiều thương hiệu khác cũng áp dụng công nghệ này để bảo vệ thiết bị di động của họ.

Ủy viên phụ trách vấn đề cạnh tranh của EC, Margrethe Vestager, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự cạnh tranh trong sản xuất kính bảo vệ cho thiết bị di động. Bà cho biết: "Người tiêu dùng thường gặp khó khăn và tốn kém khi làm vỡ màn hình thiết bị, vì vậy cần đảm bảo giá cả hợp lý và chất lượng kính cao".

Cuộc điều tra hiện tại về Corning cho thấy công ty này có thể đã loại trừ các nhà sản xuất kính đối thủ, từ đó làm giảm sự lựa chọn cho người tiêu dùng và đẩy giá cả lên cao. Vestager cho biết, các hoạt động của Corning có thể đã cản trở sự đổi mới trong ngành công nghiệp kính bảo vệ trong nhiều năm qua.

Hiện tại chưa có thời gian cụ thể cho việc kết thúc cuộc điều tra. Nếu Corning bị phát hiện vi phạm các quy tắc cạnh tranh của EU, công ty này có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến hàng triệu USD. Tuy nhiên, Corning vẫn có cơ hội để giải quyết vấn đề và đáp ứng yêu cầu của EC nhằm chấm dứt cuộc điều tra. Trong khi đó, cuộc điều tra có thể ảnh hưởng đến Apple khi EC tạo điều kiện cho các nhà sản xuất khác tham gia thị trường, từ đó mở ra cơ hội thay thế Corning trong lĩnh vực kính bảo vệ di động.