Corolla Altis Hybrid: Gạch nối tiến đến kỷ nguyên điện hóa của Toyota

Toyota Corolla kế thừa những giá trị đã làm nên danh tiếng từ khi xuất hiện vào năm 1966 và tiếp tục trở thành mẫu xe bán chạy nhất thế giới trong năm 2022 với hơn 1,12 triệu xe bán ra trên toàn cầu mặc dù thị trường có nhiều biến động và cạnh tranh (theo: Statista). Sự ổn định, thân thiện với người lái cũng như niềm tin mà chiếc xe mang lại cho khách hàng chính là chìa khóa giúp Corolla được lựa chọn tin dùng tại nhiều thị trường.

Tại Việt Nam, Corolla Altis là một biểu tượng gắn liền với sự thành đạt và trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu trong phân khúc Sedan hạng C. Và để bắt kịp những biến chuyển của thị trường, đáp ứng nhiều hơn nhu cầu của những khách hàng doanh nhân trẻ, Corolla Altis từ thế hệ thứ 12 đã có màn thay đổi ngoạn mục. Đó vẫn là chiếc Corolla Altis điềm đạm, thanh lịch nhưng các đường nét được thiết kế hiện đại, bổ sung thêm nhiều trang bị tiện nghi, an toàn đồng thời được cải thiện đáng kể về vận hành, đặc biệt bổ sung phiên bản Hybrid - khẳng định nỗ lực xanh hóa giao thông ở Việt Nam của Toyota.

Ông Koji Sato, CEO của Toyota đã phát biểu, "Chúng tôi đang truyền tải một tương lai di chuyển đầy đa dạng. Trên thế giới tồn tại nhiều nhu cầu cũng như giá trị khác nhau đến từ những con người khác nhau. Tương lai không được quyết định bởi bất cứ ai mà tương lai là thứ mà tất cả chúng ta tạo ra".

Tại Việt Nam, Toyota là hãng xe tiên phong trong việc cung cấp các mẫu xe Hybrid, và từ năm 2020 đến nay đã có 6 mẫu xe Hybrid ở các phân khúc sedan, SUV và MPV gồm: Corolla Cross Hybrid, Corolla Altis Hybrid, Camry Hybrid, Yaris Cross Hybrid và Alphard Hybrid. Hiện đã có hơn 7.300 khách hàng sử dụng xe Hybrid của Toyota tính đến tháng 10.2023, điều này cho thấy hướng đi của Toyota đang dần được khách hàng đón nhận.

Corolla Altis Hybrid: trải nghiệm vận hành khác biệt trong phân khúc

So với phiên bản xăng, xe hybrid ghi điểm ở mức tiêu hao nhiên liệu, khả năng vận hành yên tĩnh và phản hồi mượt mà, chính xác khi lưu hành trên phố nhờ động cơ điện nhưng không làm thay đổi thói quen sử dụng xe của khách hàng.

Anh Cường, chia sẻ về mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc Corolla Altis Hybrid đang sử dụng: "Con số tôi trải nghiệm trong thực tế khi chạy trên cao tốc khoảng 4,2 - 4,3L/100km, nếu chạy trong phố thì sẽ tốn hơn nhưng cũng chỉ tầm 4,7L/100km, và nếu đường hỗn hợp tầm 4,5-4,6L/100km. Trong 3000km đầu tôi chạy thử thì con số hiện 4,5L/100km, như vậy đổ 1 bình xăng 36L sẽ chạy được khoảng 800km".

Còn với trải nghiệm vận hành, anh Cường cũng rất ấn tượng về sự yên tĩnh của xe: "Khi khởi động xe sẽ không nghe thấy tiếng xe nổ máy, yên tĩnh như xe điện. Nhiều khi người đứng bên cạnh xe còn không nghe thấy gì cả. Đó là cảm giác rất khác biệt so với xe cũ của tôi".

Phiên bản Corolla Altis 1.8HEV sử dụng động cơ điện có công suất 53HP, mô men xoắn 163Nm giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả. Song song với đó là động cơ xăng 2ZR-FBE 1.8L đầy mạnh mẽ với công suất 97HP, mô men xoắn 142Nm.

Động cơ điện cho phép xe vận hành yên tĩnh tuyệt đối ở dải tốc độ thấp, lúc này chỉ có mô tơ điện làm việc, cung cấp lực kéo cho trục dẫn động, đẩy xe về phía trước. Nhưng nếu tài xế muốn tăng tốc nhanh, lúc này động cơ xăng sẽ can thiệp hỗ trợ động cơ điện. Khi xe đã ổn định tốc độ, ví dụ đều đặn ở 60 km/h, cũng sẽ chỉ có động cơ điện hoạt động, nếu pin còn đủ năng lượng. Nhưng ở những dải tốc độ cao như thế này, động cơ xăng sẽ sẵn sàng can thiệp hơn nhiều so với khi đi tốc độ thấp, bởi lực kéo cần nhiều hơn. Việc chuyển đổi giữa động cơ điện và động cơ xăng đã được thiết lập tự động trên các xe Hybrid của Toyota, do đó, khách hàng không cần sạc ngoài cho xe Hybrid và không cần tính toán trước các cung đường để tìm trạm sạc điện.

Anh Hoàng, sau hơn 1 năm sử dụng Corolla Altis Hybrid cho biết: "So với việc dành vài tiếng động hồ cắm sạc thì đổ xăng nhanh hơn nhiều và không cần tính toán trước cung đường. Xe rất tiết kiệm xăng nên chênh lệch giá điện và giá xăng không phải là điều tôi cần bận tâm".

Gia tăng lợi ích cho khách hàng với phiên bản 2023

Để duy trì sức mạnh cạnh tranh và đem đến nhiều lợi ích cho khách hàng, đầu tháng 10 vừa qua, Toyota Việt Nam giới thiệu Corolla Altis 2023 với những cập nhật nhỏ. Đầu tiên, phần đầu xe được thiết kế lại với mặt ca-lăng từ dạng nan ngang sang kiểu lưới tổ ong. Bộ mâm thay đổi thiết kế nhưng vẫn giữ nguyên kích thước. Về nội thất, từ năm 2023 màn hình điện tử kích thước 12,3 Inch lớn bậc nhất phân khúc trở thành trang bị tiêu chuẩn trên cả 3 phiên bản.

Thay đổi lớn nhất ở lần cập nhật này là nằm ở các công nghệ an toàn. Phiên bản 1.8HEV có thêm camera 360 độ. Trong khi đó, bản 1.8V có thêm hệ thống cảnh báo điểm mù, báo phương tiện cắt ngang phía sau và gương chỉnh điện tự động cụp xuống khi lùi xe. Các trang bị an toàn khác, bao gồm cả gói Toyota Safety Sense, vẫn như trước.

Để giúp khách hàng an tâm trong quá trình sử dụng xe, Toyota có chính sách gia hạn bảo hành cho Corolla Altis 2023. Bản tiêu chuẩn 1.8G và bản tầm trung 1.8V được nâng bảo hành toàn bộ xe lên 5 năm hoặc 150.000 km tùy điều kiện tới trước. Riêng bản 1.8HEV được bảo hành ắc quy hybrid tới 7 năm hoặc 150.000 km tùy điều kiện tới trước.

Với những thay đổi về thiết kế, tính năng an toàn, tiện nghi và công nghệ Hybrid nhưng không quên phát huy những giá trị đã làm nên tên tuổi, Corolla Altis 2023 chinh phục cả những khách hàng trẻ doanh nhân, là gạch nối tiến đến kỷ nguyên điện hóa trong tương lai gần.