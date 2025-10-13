Costamigo: Chạm biển, vượt sóng – Đánh thức tiềm năng nghỉ dưỡng biển Lâm Đồng

Đây là bước ngoặt cho hành trình bước ra biển lớn của Eras Land, đồng thời là "cú hích" mạnh mẽ, góp phần mang đến nguồn cung chất lượng cao và giàu tiềm năng cho thị trường bất động sản miền Nam.

Với chủ đề "Chạm biển – Vượt sóng", sự kiện quy tụ gần 300 "đại sứ" kinh doanh đến từ gần 20 đơn vị phân phối bất động sản uy tín trên toàn quốc cùng đại diện ban lãnh đạo Eras Land, các đối tác chiến lược và đông đảo khách mời.

Eras Land - đơn vị phát triển dự án Costamigo đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược với gần 20 đơn vị phân phối hàng đầu tại miền Nam

Trong khuôn khổ sự kiện, các đơn vị phân phối chiến lược đã trải qua hàng loạt các hoạt động trải nghiệm tại dự án Costamigo như: thăm quan nhà mẫu villa, các khu vực biệt thự đơn lập, song lập, khu shoptel… và hàng loạt các tiện ích nội khu khác như nhà hàng Amigo, hồ bơi, công viên nội khu và đặc biệt là các hoạt động checkin tại bãi biển….

Tất cả các hoạt động diễn ra trong hoàng hôn tại khu biệt thự nghỉ dưỡng hiện hữu Costamigo, giúp cho các đơn vị phân phối có trải nghiệm hoàn toàn ấn tượng đến từ một dự án bất động sản. Trải nghiệm này được xem như "nguồn cảm hứng tiếp sức", tiếp thêm động lực và niềm tin để các "đại sứ" kinh doanh tự tin lan tỏa giá trị Costamigo đến với khách hàng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc Eras Land, đại diện đơn vị phát triển dự án chia sẻ: "Costamigo không chỉ là một dự án nghỉ dưỡng, mà là hành trình chúng tôi gửi gắm khát vọng kiến tạo biểu tượng sống mới bên bờ biển xanh Phan Thiết – nơi con người tìm thấy sự kết nối, bình yên và nguồn năng lượng tái tạo giữa thiên nhiên". Nhà phát triển dự án Eras Land khẳng định triết lý "Giá trị thật" chính là kim chỉ nam của Eras Land – đáp ứng nhu cầu thật , chất lượng sản phẩm vượt trội và hệ tiện ích đồng bộ. Đây không chỉ là định hướng phát triển mà còn là giá trị cốt lõi định hình thương hiệu Eras Land: nơi mỗi không gian sống được đầu tư chỉn chu, tinh tế và khéo léo sắp đặt để chạm đến cảm xúc của từng chủ nhân, đồng thời đảm bảo khả năng sinh lời cho khách hàng đầu tư.

Việc ký kết hợp tác với các đơn vị phân phối bất động sản uy tín trên thị trường không chỉ khẳng định sức hút của dự án bất động sản nghỉ dưỡng Costamigo, mà còn tạo nên một mạng lưới phân phối vững mạnh, chuyên nghiệp và hiệu quả của Eras Land trên thị trường bất động sản. Đặc biệt, điều này thể hiện sự minh bạch, cam kết đồng hành cùng các đối tác chiến lược, và cam kết đem đến những dự án giá trị cao, bền vững cho khách hàng.

Trên nền tảng đó, các đơn vị phân phối bày tỏ sự tin tưởng việc đồng hành cùng Eras Land sẽ mở ra những cơ hội bứt phá: từ chinh phục khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh đến cùng nhau kiến tạo chuẩn mực sống mới kết hợp hài hòa giữa an cư, nghỉ dưỡng và đầu tư cùng song hành.

Tọa lạc tại vị trí vàng, chỉ cách TP.HCM 2 giờ di chuyển, Costamigo sở hữu mặt tiền biển dài 600m, kết nối trực tiếp với cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, sân bay quốc tế Long Thành và sân bay Phan Thiết sắp đi vào hoạt động. Hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, cùng cảnh quan tự nhiên nguyên sơ và tiềm năng du lịch tăng trưởng mạnh mẽ, đang giúp Costamigo trở thành điểm sáng đầu tư nổi bật trên cung đường nghỉ dưỡng Nam Trung bộ.

Không gian nghỉ dưỡng ven biển Costamigo – thiên đường nghỉ dưỡng mới tại Phan Thiết

Không chỉ thuyết phục bằng vị trí và giá trị phát triển bền vững, Costamigo còn gây ấn tượng với kiến trúc tối giản, hòa cùng thiên nhiên, lấy cảm hứng từ đường cong của sóng và ánh nắng miền biển. Mỗi căn villa là một "tác phẩm sống" mang hơi thở đại dương – nơi con người tìm lại sự cân bằng, tái tạo năng lượng và tận hưởng từng khoảnh khắc nghỉ dưỡng trọn vẹn.

Với tầm nhìn dài hạn, Eras Land kỳ vọng Costamigo sẽ góp phần định hình phong cách sống mới cho thế hệ khách hàng hiện đại – những người đề cao giá trị tinh tế, sức khỏe tinh thần và đầu tư bền vững. Dự án đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, trong bối cảnh Phan Thiết đang chuyển mình mạnh mẽ từ điểm du lịch truyền thống trở thành trung tâm hội tụ của xu hướng bất động sản nghỉ dưỡng thế hệ mới.

Được thành lập năm 2016, Eras Land là thành viên cốt lõi của hệ sinh thái Eras Group – tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực: logistic, vật liệu & xây dựng, đầu tư & phát triển bất động sản. Hệ thống dự án bất động sản của Eras Land tập trung tại "siêu đô thị" TP.HCM và "siêu tỉnh" Lâm Đồng với đa dạng phân khúc từ vừa túi tiền đến sản phẩm cao cấp, hạng sang.










