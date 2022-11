Cột mốc chủ quyền đặc biệt: Mốc 'số đẹp'

Mốc 234

Mốc giới 234 là mốc đơn, loại nhỏ, làm bằng đá hoa cương, đặt trên đường phân thủy giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc ở độ cao 1.904,58 m; tọa độ địa lý 22°49’54,648” vĩ độ bắc - 104°44’03,799” kinh độ đông. Vào mùa lạnh cuối và đầu năm, mây mù thường tích tụ ở thung lũng xung quanh và dâng lên, khiến cột mốc như bồng bềnh giữa biển mây.

Đại tá Hoàng Đình Xuất, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Giang, nhớ lại thời điểm năm 1999 - 2000 làm nhiệm vụ phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới Vị Xuyên, địa bàn Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy phụ trách: Khu vực mốc 234 hiện nay gần với khu vực điểm cao 1800A (thôn Lùng Chu Phùng, xã Lao Chải, H.Vị Xuyên). Khi phân giới cắm mốc, toàn bộ khu vực này mất rất nhiều thời gian rà phá vật cản bởi các loại đạn, thuốc nổ và mìn cực kỳ nhiều…

Mốc 345

Mốc 345 là mốc đơn, loại nhỏ, làm bằng đá hoa cương, có độ cao 720,79 m, đặt trên sống núi, cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Na Khê, H.Yên Minh. Mốc này là số lẻ, nên do phía Trung Quốc cắm (mốc số chẵn do Việt Nam cắm) và hiện do Đồn biên phòng Bạch Đích (Hà Giang) quản lý.





Mốc giới 345 có tọa độ địa lý 23°12’00,672” vĩ độ bắc - 104°58’02,885” kinh độ đông.

Mốc 456

Trong Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc do Chính phủ hai nước ký cuối tháng 11.2009, thì “mốc giới số 456 là mốc đơn, loại trung, làm bằng đá hoa cương, đặt ở giữa đường đất từ Thượng Phùng (Việt Nam) đi Tian Peng (Trung Quốc)…”. Tuy nhiên, hiện nay khu vực này đã và đang trong quá trình xây dựng các hạng mục cửa khẩu Săm Pun (Việt Nam) - Điền Bồng (Trung Quốc), nên mốc giới 456 nằm giữa đường bê tông, không còn đường đất nữa.

Mốc giới 456 có độ cao 1.593,54 m, tọa độ địa lý 23°17’39,106” vĩ độ bắc - 105°26’43,744” kinh độ đông. (còn tiếp)