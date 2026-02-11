Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Cotton, Modal, Tencel: Hướng đi mới của Ánh Minh Textile trong xu hướng nguyên liệu xanh

11/02/2026 17:44 GMT+7

Trong bối cảnh ngành thời trang chuyển dịch theo hướng phát triển bền vững, nhiều doanh nghiệp dệt may đang điều chỉnh cơ cấu nguyên liệu. Xu hướng sử dụng sợi có nguồn gốc sinh học, thân thiện môi trường ngày càng được các thương hiệu quan tâm.

Tại TP.HCM, Công ty TNHH Dệt may Ánh Minh ghi nhận sự chuyển dịch khi mở rộng danh mục từ Cotton truyền thống sang các dòng vải như Modal và Tencel (Lyocell). Việc đa dạng hóa nguyên liệu nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về trải nghiệm người mặc và yếu tố môi trường.

Xem thêm chủ đề liên quan: Giá Vải Cotton

Modal - sản xuất từ sợi gỗ sồi và Tencel/Lyocell - từ bột gỗ bạch đàn, được thị trường đánh giá tích cực nhờ đặc tính mềm mại, thấm hút tốt và khả năng phân hủy sinh học. Trong khi đó, Cotton vẫn giữ vai trò chủ lực nhờ tính ứng dụng rộng và khả năng đáp ứng đơn hàng số lượng lớn.

Song song hệ thống cửa hàng trực tiếp, doanh nghiệp đẩy mạnh kênh trực tuyến nhằm cung cấp thông tin chi tiết về chất liệu, hỗ trợ khách hàng tiếp cận và giao dịch thuận tiện hơn.

Sau hơn 20 năm hoạt động, tiệm vải Ánh Minh Textile cho biết sẽ tiếp tục tập trung đa dạng hóa nguyên liệu và nâng cao chất lượng để phù hợp xu hướng phát triển bền vững của ngành dệt may.

Công ty TNHH Dệt may Ánh Minh

  • CN1: 65 Phạm Phú Thứ, P.Bảy Hiền, TP.HCM
  • CN2: 789-791 Cách Mạng Tháng Tám, P.Tân Hòa, TP.HCM
  • Hotline: 0903335096
  • Website: https://anhminhtextile.com/

Ánh Minh Textile xu hướng nguyên liệu xanh Công ty TNHH Dệt may Ánh Minh phát triển bền vững của ngành dệt may
