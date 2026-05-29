CP và FPT thúc đẩy chuyển đổi AI trong chuỗi nông nghiệp - thực phẩm

Lễ trao Biên bản ghi nhớ diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam 2026, được tổ chức ngày 28.5.2026 tại Bangkok, với sự hiện diện của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm. Với chủ đề "Growing Together" (Cùng nhau phát triển), diễn đàn kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2026) nhấn mạnh cam kết chiến lược của Việt Nam đối với thúc đẩy tăng trưởng trên nền tảng công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng ông Sanan Angubolkul, Chủ tịch cấp cao của Phòng Thương mại Thái Lan và Liên đoàn Phòng Thương mại Thái Lan, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam; và lãnh đạo Tập đoàn C.P., CPF, C.P. Việt Nam tại Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam 2026 ẢNH: CP

Theo thỏa thuận, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam), công ty thành viên thuộc CPF và là một trong những doanh nghiệp nông nghiệp - thực phẩm tích hợp hàng đầu Việt Nam, sẽ cùng FPT nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp AI (trí tuệ nhân tạo) và chuyển đổi số trên toàn bộ chuỗi giá trị tích hợp Feed - Farm - Food từ trang trại đến bếp nhà của C.P. Việt Nam, cũng như các mạng lưới cung ứng trong giai đoạn 2026-2028 và các năm tiếp theo.

Ban lãnh đạo Tập đoàn C.P., CPF và C.P. Việt Nam trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam 2026 ẢNH: CP

Phạm vi hợp tác tập trung vào các lĩnh vực chiến lược, bao gồm Hệ thống giám sát Smart Camera & AI Vision (Camera thông minh & Thị giác AI); triển khai giải pháp Smart Scales & Customer Experience (Bán hàng thông minh & Trải nghiệm khách hàng); Smart Manufacturing & Smart Supply Chain (Sản xuất thông minh & Chuỗi cung ứng thông minh); triển khai nền tảng Industrial Internet of Things (IIoT) & Tích hợp dữ liệu tập trung; cùng nhau phát triển hệ thống Agentic AI cho Vận hành thông minh, An toàn thực phẩm & truy xuất nguồn gốc; Mô hình Smart Farm (Trang trại thông minh) và mở rộng hệ sinh thái nông hộ.

Hệ thống trang trại hiện đại trong chuỗi sản xuất của C.P. Việt Nam ẢNH: CP

Trong giai đoạn đầu, hai bên sẽ triển khai mô hình Smart Farm (Trang trại thông minh) tại một số cơ sở được lựa chọn của C.P. Việt Nam, hướng đến mục tiêu giảm khoảng 20% chi phí vận hành và đạt 100% khả năng truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao an toàn thực phẩm. Mô hình Smart Farm được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng thực tiễn thúc đẩy quá trình chuyển đổi ở quy mô lớn hơn, đưa các giải pháp AI của FPT đến nhiều cơ sở cũng như mạng lưới nông hộ liên kết của C.P. Việt Nam. Điều này sẽ mở ra cơ hội để nông dân trên cả nước có thể tiếp cận các giải pháp Smart Farm và AI AgriTech, góp phần vào mục tiêu hiện đại hóa nông nghiệp quốc gia.

C.P. Việt Nam hướng tới xây dựng và hoàn thiện chuỗi nông nghiệp - thực phẩm an toàn, bền vững ẢNH: CP

"Với chiến lược AI-first cùng năng lực đã được chứng minh trong việc đồng hành cùng các nhà sản xuất toàn cầu, FPT sẽ hợp tác với CP để xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp - thực phẩm thông minh, kết nối và bền vững hơn, hướng tới nền nông nghiệp thông minh ứng dụng AI, đồng thời tạo thêm giá trị cho tất cả các bên liên quan. Quan hệ hợp tác này cũng phản ánh cơ hội rộng mở để Việt Nam và Thái Lan cùng khai thác các công nghệ thế hệ mới nhằm tạo tác động ở cấp khu vực, củng cố an ninh lương thực, đồng thời duy trì tăng trưởng cũng như năng lực cạnh tranh của các chuỗi giá trị nông nghiệp Đông Nam Á", ông Levi Nguyen, Tổng giám đốc FPT Thái Lan và FPT Đài Loan, FPT Corporation, chia sẻ.

" C.P. Việt Nam ủng hộ Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2026-2030 thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, chuyển giao công nghệ và chuyển đổi số. Thông qua hợp tác với FPT, chúng tôi kỳ vọng sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trên toàn bộ chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food từ trang trại đến bếp nhà của C.P. Việt Nam. C.P. Việt Nam cũng tiếp tục nỗ lực trở thành đối tác tin cậy góp phần định hình tương lai bền vững của ngành nông nghiệp - thực phẩm Việt Nam, và đem đến cho người dân những sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng và bền vững", ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng giám đốc C.P. Việt Nam, cho biết.