Ông Soopakij Chearavanont, Chủ tịch Tập đoàn C.P., vinh dự đón nhận biểu trưng vinh danh “Tập thể, doanh nghiệp đồng hành vì cộng đồng” dành cho C.P. Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, trực tiếp trao tặng ẢNH: THỐNG NHẤT - TTXVN

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là dịp ghi nhận những đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong công tác nhân đạo trên cả nước. C.P. Việt Nam là một trong 80 gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc được vinh danh tại sự kiện, ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp trong 33 năm hoạt động tại Việt Nam.

Tham dự buổi lễ về phía Tập đoàn C.P. có ông Soopakij Chearavanont, Chủ tịch Tập đoàn C.P.; ông Montri Suwanposri, Thành viên Hội đồng quản trị Charoen Pokphand Foods (CPF), Phó chủ tịch Hội đồng quản trị C.P. Việt Nam và ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng giám đốc C.P. Việt Nam.

Hơn 26 triệu lượt người được tiếp cận qua các chương trình cộng đồng

Từ năm 1993 đến nay, các chương trình nhân đạo của C.P. Việt Nam đã tiếp cận khoảng 26 triệu lượt người, với tổng giá trị đóng góp bằng tiền mặt hơn 200 tỉ đồng. Hoạt động tập trung vào các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, cứu trợ khẩn cấp, giáo dục và an sinh xã hội.

Theo ông Montri Suwanposri, Thành viên HĐQT CPF, Phó Chủ tịch HĐQT C.P. Việt Nam, các hoạt động cộng đồng được triển khai với sự tham gia của cán bộ, nhân viên, tập trung vào những địa phương và nhóm dân cư còn nhiều khó khăn.

"Các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng của công ty luôn nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, nhân viên. Chúng tôi đến với những địa phương còn nhiều khó khăn, gặp gỡ những người thực sự cần được hỗ trợ và cùng nhau thực hiện những việc làm thiết thực", ông Montri chia sẻ.

Đồng hành chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho thế hệ trẻ là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình thiện nguyện của C.P. Việt Nam ẢNH: C.P. VIỆT NAM

Trong lĩnh vực y tế, doanh nghiệp đã vận động hơn 1 triệu đơn vị máu, với hơn 100.000 lượt cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu; đào tạo 620 nhân viên sơ cấp cứu và huy động lực lượng tình nguyện tham gia hơn 50.000 lượt cứu trợ. Các chương trình khám, chữa bệnh tiếp cận hơn 411.000 lượt người, cùng 1.604 ca phẫu thuật mắt.

Trong giai đoạn dịch Covid-19, C.P. Việt Nam trao tặng 12 triệu khẩu trang y tế, đóng góp 50 tỉ đồng vào Quỹ vắc xin phòng Covid-19, đồng thời hỗ trợ vật tư y tế và nhu yếu phẩm cho người dân, lực lượng tuyến đầu.

Ở lĩnh vực an sinh, doanh nghiệp triển khai các chương trình trao học bổng, túi an sinh và cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Thông qua phối hợp với Food Bank Việt Nam, khoảng 84 triệu kg thực phẩm đã được hỗ trợ đến hàng triệu người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Soopakij Chearavanont, Chủ tịch Tập đoàn C.P. (giữa), ông Montri Suwanposri, Thành viên HĐQT Charoen Pokphand Foods (CPF), Phó Chủ tịch HĐQT C.P. Việt Nam (thứ 4 từ phải sang), ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam (thứ 4 từ trái sang) cùng các lãnh đạo C.P. Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam





Hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, ổn định sinh kế

Với mô hình tích hợp Feed - Farm - Food, C.P. Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi và chế biến thực phẩm, tạo việc làm ổn định cho hơn 31.000 lao động tại các nhà máy, trang trại và văn phòng trên cả nước.

Chính vì vậy, bên cạnh cứu trợ và hỗ trợ an sinh, C.P. Việt Nam còn triển khai các chương trình hỗ trợ sinh kế dựa trên thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp đã trao tặng tổng cộng 500.000 con gà giống, 250 tấn thức ăn chăn nuôi và chuyển giao kỹ thuật, kiến thức sản xuất cho gần 10.000 hộ gia đình.

Các chương trình hướng đến hỗ trợ người dân khôi phục hoạt động chăn nuôi, từng bước ổn định thu nhập sau thiên tai. Điển hình, sau bão Yagi, doanh nghiệp đã trao tặng con giống và thức ăn chăn nuôi cho người dân tỉnh Hải Dương cũ (nay là TP.Hải Phòng)…

Ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng giám đốc C.P. Việt Nam, cho biết trong 33 năm hoạt động tại Việt Nam, doanh nghiệp duy trì triết lý "Ba lợi ích hướng đến sự bền vững", trong đó đặt lợi ích của đất nước và người dân nơi doanh nghiệp hoạt động lên trước lợi ích của công ty.

"Tôi tin rằng các hoạt động thiện nguyện và vì cộng đồng sẽ tạo ra giá trị lâu dài khi không chỉ đáp ứng những nhu cầu cấp thiết mà còn mở ra cơ hội để mọi người tự chủ hơn trong cuộc sống, đặt nền tảng cho những thay đổi tích cực trong tương lai", ông Pawalit chia sẻ.