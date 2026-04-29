Đời sống Cộng đồng

C.P. Việt Nam lan tỏa thói quen xanh từ những hành động nhỏ

Hoài Sơn
29/04/2026 11:00 GMT+7

Gần 1.000 cán bộ, công nhân viên C.P. Việt Nam cùng người dân địa phương tham gia dọn vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan tại nhiều địa bàn trong tuần lễ hưởng ứng ngày Trái đất 2026.

Từ ngày 19 đến 25.4, Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam triển khai "Tuần lễ hưởng ứng ngày Trái đất 2026" trên toàn quốc, với thông điệp "Hãy để mỗi ngày là ngày Trái đất".

Nhân viên C.P. Việt Nam thu gom rác, chỉnh trang cảnh quan tại khu vực công cộng

Chương trình tập trung vào các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan tại nơi làm việc, khu dân cư, tuyến đường lân cận và một số khu vực ven biển. Đây là hoạt động cộng đồng gắn với định hướng phát triển bền vững của C.P. Việt Nam, hướng đến việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp và cộng đồng.

Ra quân tại nhiều địa bàn trên cả nước

Theo đại diện C.P. Việt Nam, các hoạt động hưởng ứng năm nay được triển khai theo điều kiện thực tế của từng chi nhánh, đơn vị. Chương trình được tổ chức đồng loạt tại nhiều địa bàn thay vì tập trung một điểm, nhằm mở rộng phạm vi tác động. Nhiều đội hình đã ra quân tại tuyến đường quanh nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư, kho bãi, khuôn viên sản xuất và khu vực ven biển.

Nhân viên C.P. Hải Dương dọn dẹp cảnh quan xung quanh khu vực nhà máy

Hoạt động diễn ra tại Hà Nội, Đồng Nai, Quảng Trị, Vĩnh Long, TP.HCM, Lâm Đồng, Tây Ninh và một số địa phương khác. Tại mỗi điểm ra quân, cán bộ, công nhân viên C.P. Việt Nam phối hợp với chính quyền và lực lượng địa phương dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, thu gom rác sinh hoạt, chai nhựa, bao bì và các vật dụng thải bỏ.

Ở một số khu vực ven biển, hoạt động tập trung vào việc làm sạch bãi biển, hạn chế rác thải trôi ra môi trường nước. Sau thu gom, rác được tập kết, phân loại và chuyển cho đơn vị chuyên trách xử lý theo quy trình.

Bảng tuyên truyền bảo vệ môi trường được lắp đặt tại khu vực công cộng sau hoạt động ra quân

Bên cạnh đó, C.P. Việt Nam còn trao tặng bảng tuyên truyền bảo vệ môi trường tại một số địa phương. Các bảng được đặt tại khu vực công cộng, tuyến đường hoặc nơi tập trung dân cư nhằm nhắc nhở người dân bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh chung và hạn chế rác thải nhựa.

Đưa trách nhiệm với môi trường vào hoạt động hằng ngày

Sau một tuần triển khai, đại diện C.P. Việt Nam cho biết chương trình không chỉ dừng ở hoạt động làm sạch môi trường trong một tuần lễ, mà còn hướng đến việc hình thành thói quen bảo vệ môi trường trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên.

"Chúng tôi tin rằng bảo vệ môi trường không phải là trách nhiệm của riêng ai mà là nghĩa vụ chung của toàn xã hội. Thông qua chương trình "Tuần lễ hưởng ứng ngày Trái đất 2026", C.P. Việt Nam mong muốn lan tỏa thông điệp 'Hãy để mỗi ngày là ngày Trái đất', góp phần hình thành thói quen sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Đây cũng là cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc đồng hành cùng Việt Nam hướng tới phát triển bền vững", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Theo đại diện C.P. Việt Nam, việc tổ chức đồng loạt tại nhiều chi nhánh, đơn vị cũng là cách để doanh nghiệp đưa trách nhiệm môi trường vào hoạt động thường ngày, thay vì chỉ dừng ở các phong trào ngắn hạn. Từ một tuyến đường, khuôn viên nhà máy, khu dân cư đến khu vực ven biển, các điểm ra quân góp phần nhắc lại thông điệp bảo vệ môi trường cần được thực hiện thường xuyên, bắt đầu từ những hành động nhỏ của mỗi người.

Nhân viên C.P. Việt Nam phối hợp người dân địa phương dọn vệ sinh khu vực ven biển

Với sự tham gia của gần 1.000 cán bộ, công nhân viên và người dân địa phương, "Tuần lễ hưởng ứng ngày Trái đất 2026" là một trong những hoạt động cộng đồng của C.P. Việt Nam nhằm gắn hoạt động sản xuất - kinh doanh với trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Thông qua chương trình, doanh nghiệp khuyến khích mỗi cá nhân duy trì ý thức bảo vệ môi trường trong sinh hoạt và công việc hằng ngày, từ đó góp phần lan tỏa tinh thần phát triển bền vững bắt đầu từ những hoạt động nhỏ hằng ngày.

