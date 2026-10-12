C.P. Việt Nam thúc đẩy đổi mới sáng tạo hướng đến phát triển bền vững

Từ sản xuất, kiểm soát chất lượng đến sử dụng năng lượng và quản trị phát thải, C.P. Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống tích hợp Feed - Farm - Food. Đích đến không chỉ là vận hành hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh lương thực mà còn là sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, và đồng hành cùng ngành nông nghiệp - thực phẩm Việt Nam phát triển bền vững.

Ứng dụng công nghệ đồng bộ trong toàn chuỗi

Tự động hóa, số hóa và quản lý bằng dữ liệu được C.P. Việt Nam triển khai theo đặc thù của từng lĩnh vực. Công nghệ được sử dụng từ trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, quản lý trang trại, chế biến thực phẩm, đến kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, các công đoạn từ tiếp nhận nguyên liệu, nghiền, phối trộn theo công thức, ép viên đến cân, đóng gói và xếp hàng được cơ giới hóa, tự động hóa ở nhiều mức độ. Hệ thống điều khiển trung tâm, thiết bị định lượng, robot và phần mềm quản lý kho được sử dụng trong quá trình sản xuất. AI (trí tuệ nhân tạo) cũng được ứng dụng để kiểm soát chất lượng, đo chiều dài và nhận diện màu sắc thức ăn chăn nuôi.

Trong sản xuất thức ăn chăn nuôi tại C.P. Việt Nam, nhiều công đoạn được cơ giới hóa, tự động hóa ẢNH: C.P. VIỆT NAM

Các trang trại được C.P. Việt Nam thúc đẩy định hướng Green Farm và chuyển đổi số trong chăn nuôi nhằm từng bước sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, tái sử dụng nước sau xử lý cho các mục đích phù hợp, kiểm soát mùi, bụi, phát triển mảng xanh, đồng thời ứng dụng IoT, AI và các giải pháp số hóa trong quản lý vận hành. Những định hướng này góp phần gắn quản lý sức khỏe đàn heo với hiệu quả sản xuất, trách nhiệm môi trường và phát triển bền vững.



Trong nuôi trồng thủy sản, C.P. Việt Nam triển khai mô hình CPF-COMBINE HOUSE được thiết kế theo hướng kiểm soát chặt chẽ môi trường nuôi, an toàn sinh học và quy trình vận hành. Mô hình sử dụng ao nuôi có mái che, giúp hạn chế tác động của thời tiết, duy trì môi trường nước ổn định hơn và giảm nguy cơ mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài. Mô hình sau khi được áp dụng hiệu quả tại các trang trại của C.P. Việt Nam đã được chuyển giao cho người nuôi tôm.

Tại các nhà máy thực phẩm, công nghệ tự động hóa được áp dụng từ tiếp nhận nguyên liệu, giết mổ, pha lóc, chế biến đến làm lạnh, cấp đông, đóng gói và bảo quản. Dữ liệu trong quá trình sản xuất được số hóa, quản lý và kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc từ khâu sản xuất đến thành phẩm.

Công nghệ mã QR trên bao bì được sử dụng để tăng khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, giúp người tiêu dùng chủ động kiểm tra thông tin, nguồn gốc và có thêm cơ sở khi lựa chọn sản phẩm.

Kinh tế tuần hoàn và Net Zero 2050

Bên cạnh công nghệ phục vụ sản xuất, C.P. Việt Nam triển khai các giải pháp công nghệ về năng lượng, xử lý chất thải và quản lý phát thải nhằm từng bước đạt được mục tiêu phát triển bền vững.

Từ năm 2021, công ty ngừng sử dụng than đá trong hoạt động lò hơi, chuyển sang các nguồn nhiên liệu sinh khối như dăm gỗ, mùn cưa và lõi ngô. Điện mặt trời áp mái được lắp đặt tại các nhà máy và trang trại. Đến năm 2025, tổng công suất điện mặt trời của toàn hệ thống đạt khoảng 51 MWp, trong khi năng lượng tái tạo chiếm khoảng 34% tổng năng lượng tiêu thụ của C.P. Việt Nam.

Điện mặt trời được lắp đặt tại nhiều nhà máy và văn phòng của C.P. Việt Nam ẢNH: C.P. VIỆT NAM

Tại các trang trại chăn nuôi, hệ thống biogas được sử dụng để xử lý chất thải và thu hồi khí metan. Khí sau xử lý có thể được sử dụng để phát điện phục vụ hoạt động của trang trại. Trong chế biến thực phẩm, các giải pháp thu hồi nhiệt cũng được áp dụng nhằm giảm tiêu hao tài nguyên.



Việc quản lý phát thải được thực hiện với SAP Net Zero Intelligence Platform (SNIP). Hệ thống thu thập, tổng hợp và báo cáo dữ liệu phát thải khí nhà kính ở phạm vi 1, 2 và 3, giúp doanh nghiệp xác định nguồn phát thải và theo dõi kết quả.

Năm 2025, C.P. Việt Nam tiếp tục sử dụng nền tảng này để theo dõi và báo cáo phát thải carbon trong lộ trình hướng tới mục tiêu Net Zero 2050. Công ty được vinh danh trong Top 10 "Doanh nghiệp xanh - NetZero hành động" tại Diễn đàn "Năng lượng và Môi trường thế giới - Việt Nam" 2026, ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong triển khai ESG, chuyển đổi xanh và từng bước thực hiện lộ trình hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ con người

Sustainovation tại C.P. Việt Nam không chỉ thể hiện qua công nghệ, thiết bị hay các giải pháp trong sản xuất. Đổi mới sáng tạo còn gắn với con người, khi nhân viên được đào tạo, tiếp cận công nghệ mới và khuyến khích tìm giải pháp cho những vấn đề trong công việc.

The AI Maker được triển khai như một sân chơi để người lao động đề xuất và đưa AI vào giải quyết những công việc cụ thể. Qua hai mùa tổ chức, chương trình đã ghi nhận 250 bài dự thi, với 20 cá nhân và dự án được vinh danh. Nhiều ý tưởng đã được ứng dụng vào thực tế như số hóa dữ liệu theo thời gian thực, quản lý dữ liệu phòng thí nghiệm hay kiểm soát phương tiện vận chuyển…

C.P. Việt Nam ứng dụng công nghệ hiện đại trong phân tích và kiểm soát chất lượng sản phẩm ẢNH: C.P. VIỆT NAM

Tinh thần cải tiến cũng được mở rộng qua các hoạt động Innovation & SHE Sustainability, nơi các sáng kiến từ nhiều đơn vị được chia sẻ và giới thiệu trong các lĩnh vực công nghệ sản xuất, AI, nông nghiệp, thực phẩm, sinh học, vận hành và phát triển bền vững. Qua đó, đổi mới sáng tạo không dừng ở việc tiếp nhận công nghệ mới mà được đưa vào quá trình giải quyết những vấn đề cụ thể trong hoạt động hằng ngày.



Việc mở rộng các chương trình đào tạo và khuyến khích sáng kiến ứng dụng công nghệ, ứng dụng AI giúp người lao động nâng cao hiệu quả công việc và có thêm cơ hội tham gia vào quá trình đổi mới tại doanh nghiệp.

Với C.P. Việt Nam, những thay đổi trong công nghệ, sản xuất và cách làm việc của người lao động đều gắn với mục tiêu phát triển dài hạn. Ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam cho biết hành trình phát triển bền vững cần sự chung tay của nhiều bên. Công ty tiếp tục mở rộng hợp tác với cơ quan quản lý, đối tác, các tổ chức học thuật và tổ chức quốc tế, góp phần hiện thực hóa Chiến lược Tăng trưởng xanh và các mục tiêu phát triển bền vững.

"Chúng tôi tin rằng, tăng trưởng thực sự không chỉ được đo bằng hiệu quả kinh doanh, mà bằng giá trị dài hạn tạo ra cho xã hội và các thế hệ mai sau", ông Pawalit Ua-amornwanit chia sẻ.



