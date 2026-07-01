C.P. Việt Nam thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong toàn chuỗi giá trị

VIE10 là chương trình nghiên cứu và xếp hạng do Viet Research phối hợp với Báo Tài chính - Đầu tư (Bộ Tài chính) thực hiện nhằm ghi nhận các doanh nghiệp có thành tích nổi bật về đổi mới sáng tạo và hiệu quả kinh doanh. Các doanh nghiệp được đánh giá trên nhiều tiêu chí như hiệu quả tài chính, chiến lược đổi mới sáng tạo, đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D), văn hóa doanh nghiệp, thành tựu công nghệ và chỉ số Innovation Premium (IP).

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc phụ trách ngành Thức ăn chăn nuôi C.P. Việt Nam, đại diện doanh nghiệp nhận chứng nhận Top 5 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026 - Ngành Nông nghiệp công nghệ cao (VIE10)

Theo C.P. Việt Nam, kết quả này ghi nhận quá trình đầu tư đổi mới sáng tạo xuyên suốt chuỗi giá trị Feed - Farm - Food, từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, quản lý trang trại, chế biến đến phân phối thực phẩm. Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang chịu nhiều sức ép từ biến đổi khí hậu, yêu cầu truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu, doanh nghiệp xác định đổi mới sáng tạo là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc phụ trách ngành Thức ăn chăn nuôi C.P. Việt Nam, cho biết đổi mới sáng tạo là một trong sáu giá trị cốt lõi của Tập đoàn C.P. Theo ông, doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư vào R&D, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các mô hình vận hành thông minh nhằm hiện đại hóa hoạt động sản xuất, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, nâng cao chất lượng sản phẩm và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và AI trên toàn chuỗi giá trị

Theo doanh nghiệp, C.P. Việt Nam đang triển khai nhiều giải pháp công nghệ nhằm tối ưu hoạt động sản xuất và quản trị. Hệ thống SAP S/4HANA và SAP Net Zero Intelligence Platform (SNIP) được ứng dụng để đồng bộ dữ liệu tài chính, vận hành, kiểm soát chất lượng và theo dõi các mục tiêu môi trường.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phát triển các mô hình Smart Farm và Smart Production, ứng dụng AI, IoT, robot và tự động hóa trong cả trang trại và nhà máy. Hệ thống chuồng kín kết hợp kiểm soát nhiệt độ, quy trình vệ sinh tự động cùng các giải pháp giám sát sức khỏe vật nuôi giúp tối ưu môi trường chăn nuôi, nâng cao năng suất và kiểm soát chất lượng ngay từ đầu chuỗi.

Mô hình Smart Farm của C.P. Việt Nam ứng dụng công nghệ trong quản lý môi trường chăn nuôi và giám sát sức khỏe đàn vật nuôi

Ở lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, C.P. Việt Nam tiếp tục đầu tư nghiên cứu sản phẩm mới, cải tiến quy trình sản xuất và ứng dụng công nghệ số nhằm tối ưu nguyên liệu, kiểm soát chất lượng đầu ra và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.

Song song với chuyển đổi số, doanh nghiệp cũng thúc đẩy các hoạt động phát triển bền vững thông qua sử dụng năng lượng tái tạo, mô hình kinh tế tuần hoàn, quản trị phát thải, giảm nhựa và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Việc cải tiến thiết kế bao bì đã giúp giảm khoảng 8 tấn nhựa mỗi năm đối với sản phẩm gà tươi và giảm khoảng 20% lượng nhựa sử dụng trên mỗi bao thức ăn chăn nuôi, góp phần giảm tác động đến môi trường.

Cải tiến thiết kế bao bì là một trong những sáng kiến của C.P. Việt Nam nhằm giảm tiêu thụ nhựa trong hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi

Tăng cường văn hóa đổi mới sáng tạo, hướng tới phát triển bền vững

Theo C.P. Việt Nam, đổi mới sáng tạo không chỉ được đầu tư ở công nghệ mà còn được thúc đẩy trong hoạt động nghiên cứu và cải tiến nội bộ. Từ năm 2020 đến nay, doanh nghiệp có 18 sáng kiến được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ, gồm 2 bằng độc quyền sáng chế và 16 bằng giải pháp hữu ích. Các sáng kiến tập trung vào tối ưu vận hành, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm tác động đến môi trường.

Trong chiến lược chuyển đổi AI, doanh nghiệp vừa khởi động 6 dự án trọng điểm, gồm đào tạo AI cho đội ngũ nhân sự; xây dựng hệ thống tư vấn dịch bệnh cho người chăn nuôi; ứng dụng camera thông minh giám sát hoạt động trang trại; kiểm tra chất lượng nguyên liệu bằng hình ảnh; quản lý công thức phối trộn thức ăn chăn nuôi trên nền tảng số; và giải pháp quản lý bán hàng dành cho hệ thống đại lý. Các dự án sẽ được triển khai theo hai giai đoạn, bắt đầu từ việc xây dựng nền tảng dữ liệu và công nghệ trước khi mở rộng ứng dụng vào thực tế sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp cũng khuyến khích đội ngũ nhân sự chủ động ứng dụng AI vào công việc hằng ngày nhằm nâng cao năng suất và cải tiến quy trình. Song song đó, các chương trình đào tạo về TRIZ - phương pháp luận sáng tạo và đổi mới - được tổ chức thường xuyên để xây dựng văn hóa đổi mới trong toàn hệ thống.

Những sáng chế và giải pháp hữu ích góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu sử dụng tài nguyên và thúc đẩy phát triển bền vững tại C.P. Việt Nam

Trước đó, tại sự kiện CP Innovation Exposition & CP Symposium 2025, C.P. Việt Nam đã vượt qua các đơn vị đến từ 14 quốc gia để giành Chairman Award do Chủ tịch Tập đoàn C.P. trao tặng cho dự án sáng tạo xuất sắc. Doanh nghiệp cũng đóng góp 240 dự án sáng tạo tại sự kiện này.

Theo đại diện C.P. Việt Nam, trong thời gian tới doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng chuyển đổi AI, tăng cường tự động hóa, phát triển các mô hình Smart Farm, Smart Production và kinh tế tuần hoàn nhằm hoàn thiện chuỗi giá trị Feed - Farm - Food, góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp - thực phẩm phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao an toàn thực phẩm và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường.