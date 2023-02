Cristiano Ronaldo ghi hat-trick, Messi sắp đoạt giải The Best của FIFA

Cristiano Ronaldo ghi cú hat-trick cho CLB Al-Nassr chỉ trong vòng 26 phút ở hiệp 1 trận gặp Damac FC rạng sáng 26.2 (giờ Việt Nam). Danh thủ người Bồ Đào Nha hiện gia tăng số bàn thắng của mình tại giải VĐQG Ả Rập Xê Út lên con số 8 bàn sau 5 trận và có 2 kiến tạo thành bàn.

Cristiano Ronaldo ghi cú hat-trick cho CLB Al-Nassr chỉ trong vòng 26 phút Al-Nassr FC

Thành tích ghi bàn của Cristiano Ronaldo hiện chỉ kém người đang dẫn đầu giải vua phá lưới giải VĐQG Ả Rập Xê Út là đồng đội Talisca (người Brazil) 5 bàn. Khả năng siêu sao người Bồ Đào Nha qua mặt đồng đội của mình là rất cao, vì nếu tính trong 3 trận gần đây danh thủ này đã thi đến 7 bàn và có 2 kiến tạo thành bàn.

Trong lúc Cristiano Ronaldo đang tỏa sáng ở giải VĐQG Ả Rập Xê Út, tại Pháp đối thủ lâu năm của danh thủ này là siêu sao Messi đang gặp vài trở ngại với CLB PSG do thành tích thi đấu không ấn tượng.

Messi và các đồng đội PSG chuẩn bị thi đấu trận quan trọng với Marseille AFP

Messi hiện cùng PSG sắp có trận đấu then chốt tại giải Ligue 1 gặp Marseille trên sân khách lúc 2 giờ 45 rạng sáng mai 27.2. Sau trận đấu này, nhiều nguồn tin xác nhận siêu sao người Argentina sẽ dự lễ trao giải The Best của FIFA tại Paris, diễn ra rạng sáng 28.2 (theo giờ Việt Nam).

Báo chí Pháp cũng tiết lộ, Messi gần như chắc chắn sẽ đoạt giải The Best của FIFA trước 2 đối thủ cạnh tranh là Karim Benzema và Kylian Mbappe. Nếu đúng như dự đoán, Messi sẽ có lần thứ 2 đoạt danh hiệu này (lần trước năm 2019) và sẽ cân bằng kỷ lục cũng đoạt 2 lần của siêu sao Cristiano Ronaldo các năm 2016 và 2017.