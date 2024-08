Cristiano Ronaldo lộ bằng chứng đã kết hôn với bạn gái lâu năm?

Ngay sau khi Cristiano Ronaldo lập kỷ lục giành nút vàng YouTube nhanh nhất lịch sử (chỉ sau 1 tiếng mở kênh), người hâm mộ nhanh chóng nhận ra danh thủ bóng đá vừa tiết lộ thông tin quan trọng về đời tư.

Ronaldo và Georgina trong video trò chơi hỏi đáp Mr & Mrs Quiz

Ảnh: MAIL SPORT

Cầu thủ 39 tuổi khơi dậy sự tò mò của khán giả khi gọi bạn gái lâu năm Georgina Rodriguez là vợ và cả hai dường như đều đeo nhẫn cưới. Ngôi sao người Bồ Đào Nha hẹn hò với Georgina từ năm 2016 và họ có hai con chung. Cặp đôi cùng hai con chung và ba đứa con khác của Ronaldo thường xuyên xuất hiện vui vẻ cùng nhau trong nhiều hoạt động.

Ngôi sao bóng đá vừa gây sốt trên toàn thế giới khi ra mắt kênh YouTube riêng mang tên UR vào ngày 21.8. Chỉ sau một tiếng, tài khoản của anh đã có hơn 1 triệu người đăng ký theo dõi, giúp anh ghi tên vào lịch sử giành nút vàng nhanh nhất thế giới. Cho đến hiện tại, lượt theo dõi kênh YouTube UR đã vượt qua con số 15,8 triệu.

Ronaldo và Georgina đã ở bên nhau hơn 8 năm nhưng chưa từng công khai bất kỳ lễ cưới nào INSTAGRAM NV

Theo Mail Sport, Cristiano Ronaldo hiện đang chơi bóng ở Saudi Arabia cho Al-Nassr. Mặc dù có thể kéo dài sự nghiệp thêm nhiều năm nữa nhưng dường như anh đang đi đến chặng cuối trên hành trình sự nghiệp bóng đá đỉnh cao. Cầu thủ 39 tuổi xác nhận rằng Euro 2024 là giải vô địch châu Âu cuối cùng của anh.

Trong bối cảnh đó, cầu thủ Bồ Đào Nha ra mắt kênh YouTube và hứa hẹn tiết lộ nhiều điều thú vị về anh. Ngôi sao đi sâu vào các chủ đề ngoài sân cỏ với nhiều đoạn clip được quay cùng Georgina và các con. Anh cũng xác nhận sẽ phỏng vấn nhiều khách mời bí ẩn.

Ảnh gia đình được Ronaldo đăng trên Instagram cá nhân có 636 triệu người theo dõi INSTAGRAM NV

Tính đến thời điểm hiện tại, ngôi sao bóng đá đã đăng lên kênh riêng 12 video. Chúng bao gồm các nội dung Gặp gỡ Georgina, thử thách đá phạt với con trai, lựa chọn This or That... Trong đó, video đố vui Mr & Mrs Quiz có sự góp mặt của Georgina thu hút vô số bình luận của người hâm mộ.

Họ nhận ra bằng chứng cho thấy cả hai dường như đã kết hôn: "Anh ấy gọi cô ấy là vợ tôi". Bên dưới bài đăng của trang Mail Sport, nhiều người đọc cũng để lại lời chúc mừng: "Thật tốt cho họ và xin chúc mừng nếu họ kết hôn. Họ thực sự yêu nhau và có một gia đình tuyệt vời".