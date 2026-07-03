Crossfire: Legends cập nhật phiên bản 4.0 với 4 chế độ mới

Ngày 30.6, Crossfire: Legends - tựa game FPS đình đám của NPH VNGGames chính thức cập nhật các nội dung cho phiên bản 4.0, bao gồm nhiều chế độ chơi mới và không kém phần độc đáo. Với các phần cập nhật này, CrossFire: Legends đã mở ra nhiều phần chơi đa dạng, nhiều vai trò in-game và nhiều cách tiếp cận khác nhau để mỗi người chơi đều có thể phát huy thế mạnh riêng, tìm thấy con đường chiến thắng của mình.

Với hàng loạt chế độ chơi mới để trải nghiệm trong Crossfire: Legends phiên bản 4.0, game thủ có thể thỏa sức thể hiện lối chơi phù hợp cá tính cũng như sở trường của chính họ, qua đó khẳng định dấu ấn của mình trong mỗi trận chiến.

Các chế độ chơi mới của Crossfire: Legends bao gồm:

1. Chế độ C4 kinh tế

Chế độ chơi mới đầu tiên được giới thiệu trong phiên bản 4.0 Crossfire: Legends mang tên gọi C4 kinh tế. Nếu trong cơ chế đấu thông thường, bạn vào trận với các vũ khí chuẩn bị sẵn trong balô thì C4 Kinh Tế sẽ mang đến cho bạn một thử thách quản lý túi tiền đầy thú vị.

Điểm thú vị của chế độ chơi này là người chơi sẽ không thể mang vũ khí đã có sẵn vào trận. Thay vào đó, bạn được cung cấp một ví tiền kèm số vốn ban đầu để "mua" vũ khí sử dụng cho từng ván đấu. Bạn sẽ phải kiếm tiền bằng cách tham gia đóng góp công trạng cho đội mình, như thực hiện đặt bom hoặc gỡ bom thành công, hay có tham gia trực tiếp vào quá trình kiểm soát bom. Tùy theo mức độ công trạng, bạn sẽ nhận được số tiền thưởng tương ứng.

Cái tên "Kinh tế" chính là ám chỉ việc bạn phải quản lý số tiền của mình và chi xài cho hợp lý. Nếu rơi vào tình trạng nghèo túng bạn sẽ phải thực hiện khái niệm "Eco rounds", đồng nghĩa việc phải chấp nhận hạn chế mua trang bị cao cấp và để dành tiền cho đợt mua sau.

Các vũ khí đã sở hữu bên ngoài trận đấu sẽ được hiển thị dưới dạng skin súng khi sử dụng trong trận, không ảnh hưởng chỉ số hoạt động của súng. Khi bị hạ, người chơi sẽ làm rơi vũ khí chính đã mua, qua đó những người chơi khác (cả phe đồng minh lẫn cả đối thủ) đều có thể nhặt và tiếp tục sử dụng chiến đấu.

2. Chế độ Zombie truy kích

Khác với các chế độ như "Kẻ hủy diệt" hay "Đấng cứu thế", lần này gameplay sẽ thay đổi đầy bất ngờ trong Chế độ Zombie truy kích. Thay vì cố gắng giữ điểm như kiểu chơi bình thường, gameplay này có cơ chế chiến đấu buộc người chơi phải vượt qua nhiều cửa ải liên tiếp trong một trận.

Giờ đây, mục tiêu nhiệm vụ của Phe Người sẽ là hoàn thành tất cả cửa ải, vượt qua được các Cổng Dịch Chuyển và thoát khỏi sự truy đuổi của phe Zombie. Ở phía ngược lại, Phe Zombie phải cố gieo lây nhiễm cho toàn bộ Phe Người trước khi họ trốn thoát. Riêng người chơi nào không cẩn thận bị rơi xuống vực cũng sẽ biến thành Zombie.

Để khắc phục điểm yếu về số lượng đạn dược của Phe Người khi phải vượt ải liên tục, bản đồ trong chế độ Zombie truy kích sẽ có các khu vực bổ sung. Nhờ vào đó, Phe Người có thể nạp lại đạn tại những vị trí dọc đường.

3. Chế độ trốn tìm

Gameplay chơi trốn tìm độc đáo đang lên xu hướng đã cập bến phiên bản 4.0 của tựa game Crossfire: Legends. Trong chế độ chơi mới trốn tìm này, người chơi sẽ được hệ thống chia ngẫu nhiên vào 2 phe, với tên gọi rõ ràng trốn và tìm.

Phe trốn sẽ được chọn ngẫu nhiên 1 trong 3 vật thể để hóa thân khi ván đấu bắt đầu và phải tìm cách ẩn mình thật khớp với xung quanh. Nếu sống sót càng lâu, người trốn sẽ nhận số tiền thưởng càng nhiều, vốn được sử dụng để chọn vật thể hóa hình trong những ván tiếp theo.

Còn người đi tìm sẽ dùng súng để bắn các vật thể lạ mà mình cho là đáng ngờ trên bản đồ. Khi bắn sai sẽ bị phạt bằng cách trừ HP bản thân, bắn trúng vật thể là người trốn sẽ được hồi HP.

Người trốn sẽ chiến thắng nếu hết thời gian ván đấu mà chưa bị tiêu diệt, trong khi đó thì phe người tìm sẽ giành thắng lợi nếu tìm ra và tiêu diệt tất cả người trốn trên bản đồ trước khi hết thời gian.

4. Chế độ boss thế giới

Không dừng lại ở đó, phiên bản 4.0 của Crossfire: Legends tiếp tục bổ sung thêm một màn chơi cực kỳ hấp dẫn mang tên Chế độ boss thế giới từ ngày 08.07. Với hai boss cùng xuất hiện, đây là một nội dung đầy thử thách, đòi hỏi những người chơi cần phải kề vai sát cánh.

Cặp Anh Em Boss Quyền Ma này là cơ cấu săn boss phức hợp và không kém phần hấp dẫn. Trong giai đoạn đầu, sẽ có 2 boss là Lôi và Hỏa đồng loạt tấn công, với mỗi boss sẽ có kỹ năng tấn công riêng. Vì vậy, người chơi sẽ phải chống đỡ 2 phong cách đánh khác nhau cùng lúc. Trong giai đoạn sau, hai boss này sẽ còn hợp thể thành một trùm cuối có bộ kỹ năng hoàn toàn khác hẳn.

Tuy nhiên, Boss sẽ có những điểm yếu trên cơ thể và giúp người chơi đỡ vất vả phần nào khi phải đối đầu với kẻ địch đầy linh động.

Có thể nói những nội dung gameplay mới tại phiên bản cập nhật 4.0 của Crossfire: Legends đều mang sự hấp dẫn riêng. Một số chế độ mang lại trải nghiệm khác biệt hẳn, số khác mang xu hướng chơi hiện đại đến với người chơi Crossfire: Legends nhưng tất cả đều mang một điểm chung là cung cấp những trải nghiệm chơi game mới lạ, đầy hứng khởi cho cộng đồng game thủ trong mùa hè năm nay.

Crossfire: Legends hiện có thể tải miễn phí tại đây.