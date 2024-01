CSGT Bình Thuận sử dụng công nghệ số khi tuần tra, kiểm soát giao thông

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận khẳng định, bắt đầu từ ngày 11.1 đến hết ngày 9.3, cùng với lực lượng CSGT của 30 tỉnh, thành có QL1 đi qua, CSGT Bình Thuận (gồm lực lượng đường thủy, đường sắt và đường bộ) sẽ liên tục tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm an toàn giao thông xuyên Tết.



Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an Bình Thuận, phát biểu chỉ đạo đợt cao điểm Tết Nguyên đán 2024 Q.H.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm yêu cầu công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phải tập trung cao độ, huy động hết lực lượng tuần tra đảm bảo an toàn giao thông. "Riêng Phòng CSGT Công an tỉnh phải có 2 tổ thường trực và 8 tổ tuần tra, kiểm soát lưu động trên các tuyến quốc lộ đi qua tỉnh với tần suất 24/24 giờ, bàn giao ca trực ngay trên đường", đại tá Liêm lưu ý.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm cho biết, điều đặc biệt trong đợt cao điểm lần này là lực lượng CSGT sẽ sử dụng công nghệ số trong tuần tra, xử lý để đạt hiệu quả cao nhất; đồng thời không gây khó cho người dân, phương tiện của doanh nghiệp vận tải.



Toàn bộ lực lượng CSGT Công an Bình Thuận tập trung cao điểm xử lý vi phạm an toàn giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn dịp Tết Nguyên đán 2024 Q.H.

Theo đó, lực lượng CSGT sẽ dùng App VNeCSGT (của Bộ Công an) xử lý để không bỏ lọt phương tiện vi phạm, đồng thời tránh chồng chéo kiểm tra những phương tiện đã được xử lý trước đó.

Mặt khác, CSGT sẽ phối hợp các lực lượng chức năng kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả dấu hiệu tội phạm về ma túy, vi phạm nồng độ cồn và tuyên truyền mạnh mẽ, giảm ùn tắc giao thông nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024.

Riêng tuyến QL 28 và QL28B, CSGT Công an tỉnh sẽ phối hợp Công an H.Bắc Bình, H.Hàm Thuận Bắc kiểm soát xe tải, xe khách cả đầu ra và đầu vào nối với QL1.

"Nơi nào để tai nạn giao thông gia tăng, vi phạm trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp, để dư luận phản ánh hoặc xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng thì trưởng phòng CSGT Công an tỉnh và trưởng Công an địa phương phải chịu trách nhiệm trước Đảng ủy và Ban giám đốc Công an tỉnh", đại tá Huỳnh Ngọc Liêm nhấn mạnh.