CSGT chỉ ra những ‘điểm mù’ khiến ô tô, xe tải dễ gây tai nạn ở TP.HCM

Những hệ lụy từ "điểm mù"

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM ngày nay, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, hành khách của người dân ngày càng tăng, kéo theo lượng lớn ô tô, đặc biệt là xe tải lớn, container, buýt, khách 45 chỗ, khách giường nằm... lưu thông trên đường.

Theo ghi nhận của CSGT TP.HCM, "điểm mù" của ô tô là một trong những yếu tố gây mất an toàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT), nhất là đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe đạp, người đi bộ…

CSGT chỉ ra những "điểm mù" với xe tải, khách, và ô tô Ảnh: Cục CSGT

Trong thực tế không ít vụ TNGT liên quan đến "điểm mù" của ô tô, nhẹ thì trầy xước, nặng thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều trường hợp, người điều khiển mô tô, xe gắn máy phóng nhanh, vượt ẩu, không chú ý quan sát khi chuyển hướng; người đi bộ không lưu ý khi băng qua đường,… nên đã rơi vào khu vực 'điểm mù' của ô tô, và phần lớn trong những trường hợp này mô tô, xe gắn máy cùng người điều khiển phương tiện, người đi bộ sẽ bị cuốn vào gầm xe, bánh xe tải, xe khách, container…

CSGT lấy ví dụ là rạng sáng ngày 1.8, đã xảy ra vụ TNGT trước cây xăng An Phát Petro (số 150 quốc lộ 1, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân). Xe ô tô tải biển số 50H-052.XX do ông N.V.K (ngụ tỉnh Sóc Trăng), điều khiển xe di chuyển từ trong cây xăng An Phát Petro ra đường quốc lộ 1 để rẽ phải hướng về An Lạc; khi xe vừa di chuyển thì cùng lúc đó, bà T.T.B (ngụ tỉnh Trà Vinh) cũng đang đi bộ ngang qua trước đầu bên phải xe tải, hướng từ phải qua trái.

Khi thấy xe tải di chuyển, bà B. đã quay người trở lại. Do khuất tầm nhìn tại vị trí đầu bên phải xe tải, ông K. không nhìn thấy bà B. nên vẫn đánh lái điều khiển xe rẽ phải và đã gây tai nạn làm bà B. tử vong tại chỗ.

Lái xe tải không thể thấy các phương tiện di chuyển trong "điểm mù" (vùng màu tối) phía trước xe

CSGT cho rằng đây là một trong số những vụ TNGT thương tâm điển hình liên quan đến "điểm mù" của ô tô. Người điều khiển xe không nắm được 'điểm mù' của xe ô tô có rất nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn. Vì vậy, hiểu rõ về "điểm mù" của xe ô tô là rất quan trọng, giúp cho quá trình tham gia giao thông của người dân trở nên thuận lợi và an toàn hơn, hạn chế được những hậu quả không đáng có cho xã hội.

"Điểm mù" của ô tô là gì?

CSGT nói rằng "điểm mù" của ô tô được hiểu là vùng không gian bên ngoài, xung quanh xe mà người lái xe không thể quan sát trực tiếp hoặc thông qua gương chiếu hậu khi điều khiển phương tiện lưu thông trên đường. Nói một cách khác đó là vùng không gian bên ngoài ô tô bị che khuất, không nằm trong tầm nhìn của tài xế, nhất là phương tiện xe tải lớn, xe xi-tec, xe chở container.

Về cơ bản, "điểm mù" của xe ô tô gồm: phía trước xe, tạo ra bởi chiều cao đầu xe từ đó làm cho việc quan sát người và phương tiện ở ngay sát đầu xe sẽ gặp khó khăn; hai bên hông xe là vùng mà mắt người lái không thể quan sát trực tiếp hoặc quan sát qua gương chiếu hậu không thể chiếu tới; phía sau xe, đây là nguyên nhân gây ra các vụ TNGT khi lùi xe.

Trong đó, "điểm mù" phía trước thường có ở những ô tô thiết kế gầm cao như SUV, xe bán tải, xe tải… Mặc dù xe gầm cao mang lại tầm nhìn phía trước tốt nhưng ca-pô cao cũng làm gia tăng phạm vi "điểm mù" phía mũi xe. Những "điểm mù" dạng này thường gây nguy hiểm khi xe di chuyển chậm ở khu dân cư có trẻ em, người lớn tuổi, người đi bộ. Vì vậy, người lái xe ô tô cần quan sát vùng an toàn trước khi chuyển hướng hay di chuyển xe. Đặc biệt, ở những góc cua tay áo nếu không có gương cầu cảnh báo bên đường, các tài xế nên bấm còi để phát tín hiệu cảnh báo mỗi khi vào cua.

"Điểm mù" phía trước, giữa và sau xe container

CSGT cũng phân tích rằng cấu trúc của ô tô có hệ thống các cột đỡ chia thành từng cặp, được gọi là cột A, B, C, D bố trí từ trước ra sau tạo kết cấu vững chắc cho thân xe. Tùy dòng xe mà số lượng cột có thể khác nhau. Cột A là cột trụ đầu tiên nằm ngay hai bên kính chắn gió phía trước, tuy không lớn nhưng gây cản trở đáng kể góc nhìn của người cầm lái và tạo "điểm mù" khá lớn ở hai góc chéo phía trước xe, đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống như lái xe vào cua, chuyển làn, hướng…

Ngoài ra, với tài xế lái ô tô, hai bên hông xe còn có các "điểm mù" nằm ở vùng phản chiếu của hai gương chiếu hậu hai bên hông xe. Gương chiếu hậu giúp quan sát hai bên hông xe và phía sau xe. Tuy nhiên khả năng phản chiếu hình ảnh của gương chiếu hậu cũng có sự hạn chế nhất định do kích thước gương và cấu trúc xe. Dù chỉnh gương chiếu hậu đúng cách thì toàn bộ khu vực hai bên hông xe và phía sau xe cũng khó có thể lọt hết vào gương. Điều này tạo nên "điểm mù" gương chiếu hậu, được xem là một trong những "điểm mù" ô tô nguy hiểm nhất, dễ gây tai nạn nhất khi xe ô tô chuyển làn, chuyển hướng, quay đầu, lùi xe,... "Điểm mù" này khiến nhiều lái xe quan sát không rõ ràng, nghĩ rằng khoảng đường phía bên trái hay phải đang trống và tiến hành cho xe chuyển làn đường. Điều này vô cùng nguy hiểm, đặc biệt khi xe đang di chuyển với tốc độ cao.

Cũng theo CSGT, "điểm mù" phía sau xe ô tô này chính là khoảng không gian ở phía cửa sau không thể quan sát bằng mắt thường cũng như qua gương hậu. Đây là khoảng mù lớn nhất khi ngồi vào vị trí lái xe, "điểm mù" này ngay sau xe và kéo dài đến vài mét. Đây cũng là nguyên nhân của nhiều tai nạn lùi xe phải trẻ em, người lớn tuổi, người đi bộ hoặc va vào cột, đá tảng…