CSGT Công an TP.HCM khuyến cáo đi lại an toàn dịp tết

Ngày 7.1.2023, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM cho biết, để quá trình lưu thông được diễn ra thông suốt, đảm bảo an toàn trước và trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, người dân cần hạn chế lưu thông qua các khu vực đông phương tiện; không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia...

Phương án lưu thông dịp Tết Nguyên đán 2023 an toàn

Theo đại diện PC08, những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, tình hình giao thông trên địa bàn TP.HCM sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, mật độ phương tiện đông đúc do nhu cầu đi lại, mua sắm, buôn bán hàng hóa của người dân TP.HCM và các tỉnh tăng cao.

PC08 đánh giá, những khu vực đông xe cộ, người dân chú ý khi tham gia giao thông để tránh kẹt xe, ảnh hưởng lộ trình di chuyển dịp Tết Nguyên đán 2023, như: cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, Quốc lộ 13; các tuyến đường dẫn vào sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn, cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu, cảng Phước Long...

PC08 lưu ý, người dân cần kiểm tra bảo dưỡng phương tiện, đảm bảo phương tiện hoạt động ổn định, an toàn khi di chuyển trên đường dài; hạn chế lưu thông qua các khu vực có tình trạng mật độ phương tiện đông...

Đáng chú ý, dịp cuối năm người dân tham gia tiệc họp mặt, liên hoan có uống rượu, bia thì không được phép lái xe, cần chủ động lựa chọn phương tiện di chuyển phù hợp, đảm bảo an toàn giao thông, PC08 khuyến cáo.

Hơn 55.000 "ma men" bị xử phạt trong năm 2022



Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Phòng PC08 - Công an TP.HCM cho biết, năm 2022, CSGT TP.HCM xử lý 567.138 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe 77.956 trường hợp, tạm giữ 80.160 phương tiện. So với năm 2019 tăng 170.451 trường hợp vi phạm, và tăng 145.058 trường hợp vi phạm so với năm 2021. Nộp vào Kho bạc Nhà nước hơn 532 tỉ đồng.

Trong đó, chuyên đề nồng độ cồn, tổng xử phạt 55.555 trường hợp vi phạm; chuyên đề chạy quá tốc độ quy định, tổng xử phạt 60.398 trường hợp; chuyên đề ô tô chở hàng quá tải tổng xử phạt 3.561 trường hợp; chuyên đề ô tô đi vào đường cấm xử phạt 8.036 trường hợp... Về công tác xử phạt qua hình ảnh, CSGT TP.HCM tổng xử lý 89.499 trường hợp vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát.





Năm 2022 toàn TP.HCM xảy ra 2.011 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 630 người, bị thương 1.321 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 1.398 vụ (- 41%), giảm 6 người chết (- 1%), giảm 1.085 người bị thương (- 45%).

Các mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn

Hiện hành, tùy vào mức nồng độ cồn vi phạm mà tài xế xe máy, ô tô sẽ bị CSGT xử lý, lập biên bản với các mức phạt khác nhau.

Theo Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về mức xử phạt nồng độ cồn đối với xe máy quy định, nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở chưa vượt quá 50 miligam/100 ml máu, hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/lít khí thở bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10 - 12 tháng.

Trường hợp nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 ml máu, hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/lít khí thở thì bị phạt từ 4 - 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 16 - 18 tháng.

Trường hợp nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vượt quá 80 miligam/100 ml máu, hoặc vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở thì bị phạt 6 - 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.

Đối với ô tô, tài xế có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở chưa vượt quá 50 miligam/100 ml máu, hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/lít khí thở bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10 - 12 tháng theo quy định tại Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Cũng theo Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, tài xế có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 ml máu, hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/lít khí thở bị phạt tiền từ 16 - 18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 16 - 18 tháng.

Còn trường hợp tài xế có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vượt quá 80 miligam/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22 - 24 tháng.