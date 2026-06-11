CSGT Đà Nẵng dùng xe chuyên dụng chở thí sinh đi nhầm điểm thi vượt 30 km đến phòng thi

Sáng 11.6.2026, trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, lực lượng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã kịp thời hỗ trợ một thí sinh đi nhầm điểm thi, giúp em đến hội đồng thi đúng giờ.

CSGT Đà Nẵng dùng xe chuyên dụng chở thí sinh đi nhầm điểm thi vượt 30 km đến phòng thi kịp giờ

Hành động nhanh chóng, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ CSGT Đà Nẵng góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra thuận lợi, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân tận tụy, gần dân và hết lòng phục vụ nhân dân.