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CSGT Đà Nẵng dùng xe chuyên dụng chở thí sinh đi nhầm điểm thi vượt 30 km đến phòng thi
Video Giáo dục

CSGT Đà Nẵng dùng xe chuyên dụng chở thí sinh đi nhầm điểm thi vượt 30 km đến phòng thi

Huy Đạt
Huy Đạt
11/06/2026 15:53 GMT+7

Một thí sinh tại thành phố Đà Nẵng đi nhầm điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã được lực lượng CSGT sử dụng xe chuyên dụng hỗ trợ vượt gần 30 km để đến đúng hội đồng thi, kịp hoàn tất thủ tục trước giờ làm bài.

Sáng 11.6.2026, trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, lực lượng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã kịp thời hỗ trợ một thí sinh đi nhầm điểm thi, giúp em đến hội đồng thi đúng giờ.

CSGT Đà Nẵng dùng xe chuyên dụng chở thí sinh đi nhầm điểm thi vượt 30 km đến phòng thi kịp giờ

Hành động nhanh chóng, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ CSGT Đà Nẵng góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra thuận lợi, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân tận tụy, gần dân và hết lòng phục vụ nhân dân.

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