CSGT đường thủy cứu sống người đàn ông nhảy sông Cổ Chiên

Ngày 3.5, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh, lực lượng CSGT đường thủy vừa kịp thời phối hợp Công an xã Đại Phước (H.Càng Long, Trà Vinh) cứu sống người đàn ông nhảy sông Cổ Chiên.

Lực lượng CSGT cứu sống nạn nhân nhảy sông Cổ Chiên ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 3 giờ cùng ngày (3.5), nhận được tin báo của người dân tại ấp Hạ, xã Đại Phước, H.Càng Long có một người dân nhảy xuống sông Cổ Chiên tự tử, trung tá Lê Quốc Hội, Phó đội trưởng Đội CSGT đường thủy, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh cùng 3 cán bộ, chiến sĩ phối hợp Công an xã Đại Phước triển khai lực lượng đến hiện trường ứng cứu.

Tổ công tác đã nỗ lực tìm, kịp thời cứu sống nạn nhân và đưa vào bờ an toàn sau 15 phút tìm kiếm. Tại cơ quan công an, nạn nhân là ông H.V.K (42 tuổi, ngụ xã Lương Hòa, H.Châu Thành, Trà Vinh) cho biết, do buồn chuyện gia đình nên có hành động thiếu suy nghĩ nêu trên. Hiện tình trạng sức khỏe của ông H.V.K ổn định.

Hiện tại lực lượng CSGGT đường thủy, Công an tỉnh Trà Vinh đã động viên tinh thần và bàn giao ông K. cho gia đình chăm sóc.