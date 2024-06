CSGT ghi hình xử lý hàng trăm xe khách trên QL1 qua TP.Thủ Đức

Sau phản ánh của Báo Thanh Niên về tình trạng xe khách lợi dụng điểm dừng đón trả khách tuyến cố định trên QL1, đoạn trước khu chế xuất Linh Trung (P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM) để hoạt động biến tướng như một bến xe lậu, các đơn vị chức năng khẩn trương vào cuộc, chấn chỉnh tình trạng này.

Lực lượng chức năng mạnh tay xử lý xe khách vi phạm trước khu chế xuất Linh Trung sau phản ánh của Thanh Niên TRẦN DUY KHÁNH

Trong đó, Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã áp dụng nhiều biện pháp, mạnh tay xử lý hàng trăm xe khách vi phạm.

Theo đó, bên cạnh công tác túc trực, tuần tra kiểm soát trên tuyến đường đảm trách, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp Thanh tra giao thông, Đội CSGT - trật tự Công an TP.Thủ Đức, Công an P.Linh Trung giám sát bằng camera an ninh, ghi hình xử lý, phạt nguội hàng loạt xe khách.

Mới đây, Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản, xử lý khoảng 420 xe khách vi phạm trên tổng tuyến và 215 xe khách vi phạm trên tuyến QL1. Qua đó, giải quyết hiệu quả tình trạng xe khách lợi dụng, hoạt động biến tướng tại điểm dừng đón trả khách tuyến cố định trên QL1.

Tuy nhiên, nhiều công nhân, người dân cho hay, lực lượng chức năng cần duy trì công tác xử lý, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền thì mới kéo giảm được tình trạng xe khách vi phạm.

CSGT túc trực, xử lý xe khách vi phạm TRẦN DUY KHÁNH

Trước đó, Báo Thanh Niên đăng tải bài viết "Sao lại để QL1 ở Thủ Đức bị biến thành bến xe 'lậu', lộng hành bất chấp?" phản ánh tình trạng xe khách nối đuôi nhau đậu đỗ, chèo kéo, đón, trả khách, lên xuống hàng hóa, đi vệ sinh, mua đồ ăn uống, thậm chí dàn hàng 2... ngay trên QL1, đoạn trước khu chế xuất Linh Trung, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức (TP.HCM), biến nơi này thành một bến xe, bất chấp các biển báo giao thông.

Lãnh đạo Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) chỉ đạo Đội CSGT - trật tự Công an TP.Thủ Đức cùng các đơn vị chức năng khẩn trương vào cuộc xử lý, nắm tình hình. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương báo cáo vụ việc lên Công an TP.Thủ Đức, Phòng CSGT Công an TP.HCM và Ban giám đốc Công an TP.HCM về thực trạng, kết quả xử lý và kế hoạch, giải pháp trong thời gian tới.

Do nhận thấy điểm dừng đỗ, đón trả khách tuyến cố định đặt tại vị trí nói trên là chưa hợp lý, bất ổn (làn xe hẹp, phương tiện đông, không có nơi đậu xe, không đáp ứng cơ sở vật chất), trước đó Đội CSGT - trật tự Công an TP.Thủ Đức, Công an P.Linh Trung, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT Công an TP.HCM, Bến xe Miền Đông mới... đã có kiến nghị Sở GTVT TP.HCM điều chỉnh, tháo dỡ điểm đón trả khách nói trên hoặc có biện pháp tổ chức phù hợp.

Theo lực lượng chức năng, ngoài việc gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến giao thông khu vực, việc tổ chức điểm dừng đỗ, đón trả khách tuyến cố định chưa hợp lý còn gây ra tình trạng khó kiểm soát...

Một số trang mạng xã hội có lượt theo dõi lớn bày tỏ ủng hộ lực lượng chức năng xử lý tình trạng như báo phản ánh CHỤP MÀN HÌNH

Trước mắt, các đơn vị liên quan cắt cử lực lượng túc trực tại tuyến đường, không để xảy ra tình trạng giao thông hỗn loạn, sau đó tiếp tục đề xuất, tham mưu Sở GTVT tháo dỡ điểm dừng đỗ, đón trả khách nói trên.