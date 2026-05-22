CSGT hóa trang ghi hình, hàng loạt tài xế bị phạt nguội trên cao tốc
Video Thời sự

Vũ Phượng
22/05/2026 08:44 GMT+7

Chỉ một cú chuyển làn không bật xi nhan trên cao tốc, nhiều tài xế đã bị camera nghiệp vụ của CSGT ghi hình để xử phạt nguội. Đây là lỗi nhỏ nhưng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn khi các phương tiện di chuyển tốc độ cao.

Chỉ một cú đánh lái chuyển làn không bật xi nhan, nhiều tài xế trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã lọt vào camera phạt nguội của CSGT. Đây là lỗi tưởng nhỏ nhưng ở tốc độ cao lại tiềm ẩn nguy cơ va chạm rất lớn.

Điều đáng nói, nhiều tài xế chỉ đến khi bị CSGT dừng xe hoặc nhận thông báo phạt nguội mới biết mình đã vi phạm.

Ngày 22.5, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đang tăng cường ghi hình, xử phạt nguội hành vi chuyển làn không bật tín hiệu báo trước trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo đơn vị, từ ngày 13 - 21.5, lực lượng chức năng đã phát hiện 69 trường hợp vi phạm lỗi chuyển làn không có tín hiệu báo trước. Trong đó, 18 trường hợp bị dừng xe, lập biên bản trực tiếp và 51 trường hợp còn lại bị camera nghiệp vụ ghi hình để gửi thông báo phạt nguội.

Đáng chú ý, ngoài lực lượng tuần tra công khai, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 còn bố trí cán bộ hóa trang ghi hình các phương tiện vi phạm trên tuyến. Hình ảnh từ camera nghiệp vụ sẽ được trích xuất để xác minh biển số, gửi thông báo xử phạt theo quy định.

Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, nhiều tài xế vẫn có thói quen chuyển làn đột ngột khi thấy khoảng trống phía trước hoặc muốn vượt xe khác. Không ít người cho rằng chỉ chuyển hướng trong tích tắc nên không cần bật xi nhan.

Tuy nhiên, trên cao tốc - nơi các phương tiện di chuyển với tốc độ lớn - chỉ một cú đánh lái bất ngờ cũng có thể khiến xe phía sau không kịp xử lý, dẫn tới va chạm liên hoàn.

CSGT cho biết nhiều tài xế khi bị dừng xe vẫn tỏ ra bất ngờ vì nghĩ đây là lỗi nhỏ và khó bị phát hiện. Nhưng camera nghiệp vụ vẫn ghi nhận đầy đủ hành vi vi phạm.

Theo Nghị định 168/2024, hành vi chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước khi điều khiển ô tô bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp CSGT phát hiện trực tiếp, người vi phạm còn có thể bị tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định hiện hành.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo tài xế khi lưu thông trên cao tốc cần quan sát kỹ gương chiếu hậu, bật tín hiệu chuyển hướng từ sớm và chỉ chuyển làn khi bảo đảm an toàn.

