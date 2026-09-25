CSGT Lâm Đồng mở đường đưa cháu bé 6 tuổi đi cấp cứu

Ngày 25.9, trong quá trình tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Quảng Tân (Lâm Đồng), lực lượng CSGT đã kịp thời hỗ trợ đưa một cháu bé bị co giật đến cơ sở y tế cấp cứu.

Cháu bé 6 tuổi bị co giật được CSGT Lâm Đồng mở đường, đưa đi cấp cứu kịp thời ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, Tổ CSGT Tuy Đức (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng), đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường thuộc xã Quảng Tân.

Cùng thời điểm này, 2 người dân chở theo một cháu bé đang bị co giật chạy đến, đề nghị tổ công tác hỗ trợ, đưa đi cơ sở y tế cấp cứu.

Ngay sau đó, cán bộ, các chiến sĩ CSGT đã dùng phương tiện chuyên dụng đưa cháu bé cùng người thân đến Trung tâm Y tế Tuy Đức cấp cứu.

Quá trình di chuyển diễn ra nhanh chóng, an toàn. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng, cháu bé được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu trong thời gian sớm nhất.

Được biết, cháu bé được CSGT hỗ trợ đưa đi cấp cứu là N.H.T.B (6 tuổi, ở xã Quảng Tân). Hiện cháu B. đang được bác sĩ chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế này.

