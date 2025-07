CSGT mật phục trước quán nhậu, phát hiện 24 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Trưa 19.7, Công an tỉnh Phú Thọ cho hay, chỉ sau một đêm "hóa trang" để xử lý tài xế rời quán nhậu có nồng độ cồn mà vẫn lái xe, lực lượng CSGT đã phát hiện 24 trường hợp vi phạm.

Cụ thể, thay vì lập chốt kiểm tra cố định như thường lệ, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ) cử cán bộ mặc thường phục để phát hiện các tài xế sau khi sử dụng rượu, bia vẫn điều khiển phương tiện.

CSGT mặc thường phục, mật phục trước quán nhậu để xử lý người vi phạm nồng độ cồn ẢNH: CACC

Mật phục trước quán nhậu

Lúc 19 giờ 30 ngày 18.7, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 đồng loạt triển khai 9 tổ tuần tra trên các địa bàn. CSGT "hóa trang" đi khảo sát tuyến đường có nhiều hàng quán ăn nhậu hoạt động, kể cả các đường nông thôn.

Qua khảo sát, CSGT phát hiện tại một số cửa hàng trên đường Hùng Vương thuộc P.Việt Trì, đường liên xã thuộc xã Lâm Thao, tỉnh lộ 314 thuộc xã Thanh Ba… có nhiều ô tô, xe máy đậu trước cửa.

Lực lượng chức năng đã mật phục để thông báo cho tổ tuần tra công khai xử lý vi phạm khi tài xế rời khỏi quán.

Sau gần 4 tiếng, CSGT kiểm tra, phát hiện 24 trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và xác minh, xử lý đảng viên vi phạm (nếu có).

Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, việc lái xe sau khi sử dụng rượu, bia sẽ làm giảm khả năng kiểm soát phương tiện, tăng nguy cơ tai nạn giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện nay, lực lượng CSGT đã triển khai các tổ công tác "hóa trang", mật phục, không còn phụ thuộc vào chốt kiểm tra cố định. "Việc vi phạm nồng độ cồn dễ bị phát hiện và xử lý ngay sau khi rời quán nhậu", Công an tỉnh Phú Thọ thông báo.

Khi nào CSGT được "hóa trang" xử lý vi phạm?

Luật sư Nguyễn Thị Thúy, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, cho hay theo quy định tại Thông tư số 73/204 của Bộ Công an, CSGT có 2 hình thức tuần tra, kiểm soát. Một là công khai, hai là công khai kết hợp hóa trang.

Riêng với hình thức thứ hai, tổ CSGT được bố trí một bộ phận cán bộ hóa trang mặc thường phục, hóa trang phương tiện để phối hợp với bộ phận cán bộ tuần tra, kiểm soát công khai theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến, địa bàn được phân công.

Một tài xế bị xử lý vì vi phạm nồng độ cồn ẢNH: CACC

Các trường hợp được sử dụng hình thức tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, gồm: sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đấu tranh phòng, chống tội phạm; tình hình an ninh, trật tự hoặc trật tự, an toàn giao thông đường bộ phức tạp.

Khi thực hiện tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, Bộ Công an quy định phải có kế hoạch tuần tra, kiểm soát được cấp có thẩm quyền ban hành.

Nội dung kế hoạch phải nêu rõ phương pháp thực hiện; lực lượng; trang phục; phương thức liên lạc, thời gian, tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát; phương tiện giao thông; phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện kỹ thuật khác được sử dụng để tuần tra, kiểm soát.

Bộ phận hóa trang và bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai trong tổ CSGT phải giữ một khoảng cách thích hợp bảo đảm việc xử lý vi phạm kịp thời, đúng pháp luật.

Bộ phận hóa trang có nhiệm vụ trực tiếp quan sát, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ giám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hành vi vi phạm pháp luật khác.

Khi phát hiện vi phạm phải thông báo ngay cho bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai để tiến hành dừng phương tiện, kiểm soát, xử lý theo quy định.