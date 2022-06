CSGT ngăn kịp nam thanh niên thất nghiệp định nhảy cầu Sài Gòn tự tử

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, sáng 12.6, CSGT Tuần tra dẫn đoàn, thuộc PC08 vừa kịp thời ngăn một nam thanh niên định nhảy cầu Sài Gòn tự tử.

Theo đó, khoảng 9 giờ 30 phút, tổ công tác Đội Tuần tra dẫn đoàn gồm đại úy Phan Tấn Lực và đại úy Lê Trọng Tuấn thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Điện Biên Phủ. Đến gần cầu vượt Văn Thánh, 2 CSGT nhận tin báo của người dân cho biết có 1 nam thanh niên có ý định tự tử trên cầu Sài Gòn hướng từ Bình Thạnh đi Thủ Đức.

CSGT liền di chuyển đến địa điểm trên, thấy 1 nam thanh niên đang có ý định nhảy cầu, đại úy Lê Trọng Tuấn nhanh chóng tiếp cận và khuyên nhủ, động viên, trấn an tinh thần để người này từ bỏ ý định tự tử.





Qua tìm hiểu, CSGT cho biết nam thanh niên là L.X.C (35 tuổi, hiện thuê trọ tại Q.12, TP.HCM), đã có vợ và 2 con nhỏ. Do đang thất nghiệp, không có tiền trả tiền thuê nhà, hoàn cảnh khó khăn, bế tắc, trong lúc quẫn trí đã có ý định nhảy cầu tự tử.

Sau khi được CSGT động viên, anh C. đã bình tâm, không còn ý định tự tử. Tổ công tác đã đưa anh C. về trụ sở Công an P.22, Q.Bình Thạnh để được hỗ trợ, xử lý.