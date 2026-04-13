CSGT phạt đơn vị thi công metro gây cản trở giao thông tại ngã tư Bảy Hiền

Vũ Phượng
13/04/2026 15:27 GMT+7

CSGT TP.HCM xử lý đơn vị thi công metro gây cản trở giao thông tại ngã tư Bảy Hiền, yêu cầu khắc phục vi phạm, đảm bảo an toàn, hạn chế ùn tắc trong thời gian thi công.

Ngày 13.4, Đội CSGT Bàn Cờ, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết vừa lập biên bản phạt đơn vị thi công metro gây cản trở giao thông tại ngã tư Bảy Hiền (phường Bảy Hiền, TP.HCM), yêu cầu khắc phục vi phạm, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông qua khu vực.

Theo CSGT, trong năm 2026, nhiều công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn TP.HCM đồng loạt khởi công, phục vụ phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội. Áp lực thi công dày đặc đặt ra yêu cầu CSGT phải chủ động các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc tại các khu vực công trình.

CSGT TP.HCM phạt đơn vị thi công metro cản trở giao thông tại ngã tư Bảy Hiền - Ảnh 1.

Đơn vị thi công để vật liệu, đất đá, phương tiện thi công ngoài phạm vi bị CSGT xử phạt

ẢNH: PC08

Tại khu vực ngã tư Bảy Hiền, Đội CSGT Bàn Cờ đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động rà soát các hoạt động thi công đường bộ trên địa bàn quản lý.

Ngày 9.4 vừa qua, CSGT đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty HN - đơn vị thi công, khảo sát tuyến metro Bến Thành - Tham Lương về hành vi để vật liệu, đất đá, phương tiện thi công ngoài phạm vi, gây cản trở giao thông.

Với hành vi này, đơn vị thi công sẽ bị phạt tiền từ 6 - 10 triệu đồng (tổ chức thực hiện hành vi vi phạm).

Ngoài xử phạt theo quy định, lực lượng chức năng yêu cầu đơn vị này khẩn trương khắc phục, thu dọn vật tư, phương tiện, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Đội CSGT Bàn Cờ cũng làm việc trực tiếp với đại diện Công ty HN, yêu cầu quá trình thi công, khảo sát phải tuân thủ đúng giấy phép, đồng thời triển khai đầy đủ các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Để hạn chế ùn tắc tại ngã tư Bảy Hiền trong thời gian thi công, CSGT đã bố trí cán bộ điều tiết giao thông vào giờ cao điểm, kết hợp tuần tra, kiểm soát, điều tiết từ xa, không để xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

Cùng với đó, lực lượng chức năng tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn và ùn tắc trong khu vực công trình.

CSGT khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực thi công cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống báo hiệu giao thông để đảm bảo an toàn.

Người dân cũng được khuyến nghị theo dõi thông tin phân luồng, lộ trình thay thế từ Phòng CSGT Công an TP.HCM và Sở Xây dựng để chủ động di chuyển, tránh ùn tắc.

Từ clip người dân gửi, CSGT TP.HCM xử phạt xe bán tải vượt đèn đỏ

Xe bán tải vượt đèn đỏ tại TP.HCM đã bị camera hành trình của xe phía sau ghi lại. Từ hình ảnh này, người dân đã trích xuất, gửi phản ánh để CSGT xử phạt.

