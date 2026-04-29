CSGT Phú Lâm phạt tài xế ô tô con đỗ xe ngược chiều lưu thông ở TP.HCM

Ngày 29.4, liên quan đến clip tài xế chặn đầu, chửi bới người đi đường, Đội CSGT Phú Lâm đã xác minh và xử phạt nghiêm hành vi đỗ xe ngược chiều lưu thông của tài xế này nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Dù đi không đúng làn đường, nam tài xế ô tô con vẫn ngang nhiên dừng phương tiện giữa đường rồi bỏ đi ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cơ quan chức năng vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với trường hợp đỗ xe ngược chiều lưu thông, gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Trước đó, ngày 9.4, Ban Chỉ huy Đội CSGT Phú Lâm (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội đã phát hiện một đoạn clip phản ánh tài xế ô tô 4 chỗ có hành vi chặn đầu xe tải, chửi bới và dọa đánh người.

Theo nội dung clip gây xôn xao mạng xã hội, nam tài xế đang lái xe tải chạy trên đường thì ô tô 4 chỗ chạy chiều ngược lại liên tục nháy đèn, sau đó chuyển làn, chặn đầu xe tải đang lưu thông đúng luật.

Vụ việc được xác định xảy ra tại khu vực trước căn nhà số 22 đường 29, phường An Lạc, TP.HCM, thuộc địa bàn Đội CSGT Phú Lâm đảm trách.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Phú Lâm đã phối hợp cùng Công an phường An Lạc và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM tiến hành trích xuất camera giám sát, xác minh chủ phương tiện và mời người điều khiển lên làm rõ.

Tại cơ quan công an, tài xế được xác định là T.Y.N. Qua quá trình đấu tranh và làm rõ các tình tiết liên quan, Đội CSGT Phú Lâm đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N. về hành vi: "Đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường". Tổng mức xử phạt đối với vi phạm này là 700.000 đồng theo quy định hiện hành.

Lực lượng chức năng nhận định, hành vi đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường không chỉ gây phản cảm mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Việc này trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng vận hành an toàn của các phương tiện khác và đe dọa tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông.

Thông qua vụ việc trên, lực lượng CSGT khuyến cáo người dân cần nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật khi điều khiển phương tiện.

Trong thời gian tới, Đội CSGT Phú Lâm sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tương tự để giữ vững trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Cơ quan công an cũng mong muốn quần chúng nhân dân tiếp tục phối hợp, kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm giao thông để lực lượng chức năng có cơ sở xử lý, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn.