CSGT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn: Người vi phạm biết sai nhưng 'xin đừng giữ xe'

Tối 8.1, Trạm CSGT Đa Phước thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM phối hợp lực lượng Công an H.Bình Chánh thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn kết hợp kiểm tra ma túy người tham gia giao thông.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày (8.1), tổ công tác gồm 6 cán bộ CSGT cùng hàng chục cán bộ CSCĐ có mặt tại đường số 10 giao với Quốc lộ 50 (xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Sau khoảng 1 giờ lập chốt tại đây, nhiều trường hợp sử dụng bia rượu bị lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ xe.

Người vi phạm được đưa đi test nhanh ma túy

Khoảng 20 giờ 20 phút, ông N.T.L đang di chuyển trên Quốc lộ 50 thì được Tổ công tác ra lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Ông L. cho biết, ông đi mua cháo cho cháu ngoại 3 tuổi đang bị bệnh ở nhà. "Cháu ngoại bị cảm, sốt nên sốt ruột chạy vội đi mua đồ ăn mà quên đội mũ bảo hiểm", ông L. phân trần.

Ông L. lại tiếp tục phân trần với CSGT: "Chú ơi thông cảm cho tôi, xe của bà xã nên không mang theo giấy tờ, cháu ngoại ở nhà đang bệnh nặng vì sốt ruột nên tôi đi không kịp đội mũ bảo hiểm...".

Trường hợp ông L. do nghi ngờ có sử dụng ma túy trước khi lái xe nên Tổ công tác đã cử cán bộ chở ông L. về trụ sở Công an xã Bình Hưng (H.Bình Chánh, TP.HCM) để test nhanh ma túy. Qua kiểm tra ông L. âm tính với ma túy, do đó ông L. chỉ bị lập biên bản lỗi không đội mũ bảo hiểm.

Khoảng 10 phút sau, anh T.C.T (22 tuổi) di chuyển theo hướng từ Quốc lộ 50 rẽ vào đường số 10 thì được CSGT đang túc trực tại chốt yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra, thiết bị đo nồng độ cồn hiển thị thông số cho thấy anh T. không có cồn trong khí thở.

Tuy nhiên, thời điểm làm việc, khi CSGT yêu cầu xuất trình giấy tờ xe thì anh T. vội giải thích mình chưa có giấy phép lái xe, nên cán bộ CSGT đã lập biên bản xử phạt vi phạm chính. Đồng thời, anh T. cũng được cán bộ đưa về trụ sở Công an xã Bình Hưng test nhanh ma túy. Qua kiểm tra, anh T. cũng âm tính với ma túy.





Giới thiệu có quen CSGT... xin tha!

Cùng lúc này, anh T.V.D.P (31 tuổi, quê Đồng Tháp) chở theo một người đàn ông di chuyển trên Quốc lộ 50, nhận thấy cả 2 có biểu hiện say xỉn nên tổ công tác đã yêu cầu anh P. dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra, nồng độ cồn của anh P. là 0,125 miligam/lít khí thở. Trường hợp này, anh P. bị tạm giữ phương tiện, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe. Anh P. nghe CSGT đọc lỗi vi phạm rồi ký vào biên bản chấp hành quy định xử phạt.

Trong khi đó, người đàn ông đi cùng anh P. phân trần: "Tôi say rồi nên nhờ thằng cháu nó chở về, mấy chú thông cảm lần này đi, tội nó". Đồng thời, người đàn ông này còn liên tục gọi điện thoại cầu cứu và đưa màn hình điện thoại cho CSGT xem chứng minh mình đang nói chuyện với một người được cho là CSGT để xin tha.

Ngoài ra, người đàn ông này còn liên tục ngắt lời CSGT khiến các cán bộ CSCĐ phải đến ngăn hành động của người đàn ông say xỉn này để cán bộ CSGT tiếp tục làm nhiệm vụ.

Chần chừ ký biên bản vì có mỗi chiếc xe để đi làm

Khoảng 21 giờ 25 phút, ông P.T.L (56 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) được tổ công tác ra lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Ông L. giải thích, chiều nay tan ca có ngồi nhậu 3 - 4 lon bia với mấy người bạn phụ hồ. Sau khi tiến hành kiểm tra, thiết bị đo hiển thị nồng độ cồn của ông L. là 0,077 miligam/lít khí thở.

Lúc này, ông L. giải thích: "Tôi thấy nhà ở gần đây nên tranh thủ giờ tan ca ngồi uống vui với anh em, chớ nhà mà xa mấy chục cây số thì đâu có dám ngồi nhậu. Nhưng mà tôi sai tôi nhận, chỉ khó là bị giam xe nên không có xe để đi làm". Cùng lúc này, anh T. (con rể ông L.) nghe cha bị CSGT thổi phạt nên tức tốc chạy ra chở cha về, anh T. cũng nhận thấy cha nhậu rồi lái xe là sai, anh T. lo lắng "nhà có mỗi chiếc xe mà bị tạm giữ thì không có xe đi làm... Tết này coi như thất thu rồi".

Trường hợp của ông L. bị CSGT TP.HCM lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện. Ông L. chần chừ xin cho được đóng phạt, chứ đừng tạm giữ xe vì nhà có mỗi chiếc xe máy để đi làm. Tuy nhiên, sau đó dưới sự khuyên ngăn của con rể ông L. cũng chấp hành ký vào biên bản xử phạt.