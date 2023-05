CSGT TP.HCM cảnh báo tai nạn giao thông do không giữ khoảng cách an toàn

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) vừa có thông tin cảnh báo về tai nạn giao thông do không giữ khoảng cách an toàn trên đường.



Theo PC08, trên địa bàn thành phố vẫn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc người lái xe không chấp hành quy định này.

Cụ thể, tối 1.5, ông V.V.T (48 tuổi, ngụ TP.HCM) lái xe tải trên Quốc lộ 50 hướng từ TP.HCM về tỉnh Long An, khi đến ấp 2 (xã Phong Phú, H.Bình Chánh) thì xảy ra tai nạn với xe máy do ông P.T.P (67 tuổi, ngụ TP.HCM) đang lưu thông phía trước cùng chiều. Hậu quả, ông P.T.P tử vong tại chỗ. Qua điều tra xác định nguyên nhân sơ bộ do tài xế xe tải không giữ khoảng cách an toàn giữa 2 xe.

Một vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 50 Ảnh minh họa: T.K

Đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM phân tích, việc không giữ khoảng cách an toàn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao là bởi khi chúng ta chạy quá gần xe phía trước, sẽ không có đủ khoảng cách và thời gian để có thể đưa ra những phản ứng kịp thời với thay đổi từ xe phía trước.

Bên cạnh đó, đối với người chạy xe máy, mô tô và các loại xe tương tự nếu đi quá gần phía sau một chiếc xe có kích thước lớn như xe tải, xe container, xe khách,… sẽ dễ bị rơi vào vị trí điểm mù phía sau của các loại phương tiện này dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Giữ khoảng cách an toàn khi lái xe thế nào?

Theo CSGT, khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 11, Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT ngày 29.8.2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. Cụ thể, khoảng cách an toàn tối thiểu giữa hai phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ ứng với mỗi tốc độ lái xe.

CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước mình tùy thuộc vào mật độ xe, tình hình giao thông Độc Lập

Ví dụ, trong điều kiện mặt đường khô ráo, tốc độ xe chạy là 60 km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu giữa hai xe là 35 m; tốc độ xe chạy trên 60 km/h đến 80 km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu là 55 m; tốc độ xe chạy trên 80 km/h đến 100 km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu là 70 m; tốc độ xe chạy trên 100 km/h đến 120 km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu là 100 m…

Khi điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h, người lái xe phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình; khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ xe, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông.

Khi trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải chú ý điều chỉnh khoảng cách an toàn thích hợp lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc trị số khoảng cách quy định để kịp thời xử lý nếu xảy ra tình huống bất ngờ.

"Do vậy, để đảm bảo an toàn trong quá trình tham gia giao thông ngoài việc giữ khoảng cách an toàn tương ứng với tốc độ chạy xe thì người tham gia giao thông cần phải căn cứ vào mật độ xe, điều kiện giao thông thực tế để điều chỉnh khoảng cách phù hợp", đại diện PC08 khuyến cáo.

Hiện nay, mức xử phạt cao nhất đối với hành vi không giữ khoảng cách an toàn giữa 2 xe, gây tai nạn giao thông là từ 4 - 5 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô (điểm b, Khoản 7 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP) và từ 10 - 12 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô (điểm a, Khoản 7 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP). Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng.