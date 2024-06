CSGT TP.HCM chạy hàng chục km, hỗ trợ thí sinh thi THPT 2024

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, trong ngày đầu tiên của kỳ thi THPT 2024, đoàn viên, thanh niên và lực lượng Phòng CSGT Công an TP.HCM đã bảo vệ, đảm bảo công tác trật tự an toàn giao thông tại các điểm thi, các giao lộ trọng điểm trên địa bàn TP.HCM.

CSGT TP.HCM hỗ trợ thí sinh để quên phiếu dự thi CT

Lực lượng CSGT TP.HCM, trong ngày đầu tiên, phối hợp các đơn vị liên quan, tình nguyện viên hỗ trợ, tặng hơn 2.000 chai nước suối, 500 bộ dụng cụ học tập, khăn lạnh, áo mưa, sữa, bánh cho các thí sinh.

Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho hay, từ 6 giờ sáng 27.6, các chiến sĩ CSGT và tình nguyện viên đã túc trực tại các điểm thi THPT trên địa bàn, điều tiết giao thông, hướng dẫn học sinh và phụ huynh đến điểm thi an toàn, không gây ùn ứ giao thông.

CSGT phát tờ rơi, tuyên truyền phụ huynh chấp hành quy định khi tham gia giao thông, đưa rước con em đến trường.

Đoàn viên, thanh niên Phòng CSGT Công an TP.HCM tiếp sức mùa thi C.S

Trong ngày đầu diễn ra kỳ thi THPT, lực lượng CSGT ghi nhận có 3 trường hợp "sĩ tử" để quên phiếu dự thi và dụng cụ thi.

Cụ thể, lúc 7 giờ, tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (Q.7), lực lượng CSGT phát hiện một nam sinh có dấu hiệu hoảng loạn do để quên phiếu dự thi. CSGT đã hỗ trợ, đưa nam sinh về nhà lấy phiếu dự thi và quay lại điểm thi lúc 7 giờ 15 phút.

Tại điểm thi Trường THPT Lê Thánh Tôn (Q.7), lúc 6 giờ 50 phút, một phụ huynh hốt hoảng chạy đến gặp CSGT, trình bày để quên phiếu dự thi và CCCD của con ở nhà. CSGT đã đưa học sinh này về nhà và quay lại điểm thi kịp lúc.

Chiều cùng ngày, sát giờ thi môn toán, tại điểm thi Trường THPT Ngô Quyền (Q.7), CSGT cũng kịp thời hỗ trợ một thí sinh để quên máy tính cầm tay. Ghi nhận quãng đường từ trường về nhà của thí sinh và ngược lại là hơn 15 km.

Bên cạnh đó, lực lượng tình nguyện, CSGT còn cõng các thí sinh bị thương, gãy chân vào đến phòng thi.

Theo kế hoạch, công tác hỗ trợ thí sinh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói trên sẽ được Phòng CSGT Công an TP.HCM duy trì đến hết kỳ thi THPT 2024.

CSGT phổ biến pháp luật về giao thông đến phụ huynh CT

Nhiều phụ huynh được hướng dẫn nơi đậu xe, đảm bảo trật tự an toàn giao thông CT

CSGT hỗ trợ sơ cứu vết thương cho phụ huynh học sinh CT

Đội CSGT Bến Thành tặng nước, dụng cụ học tập cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong CT

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được diễn ra xuyên suốt giúp thí sinh thoải mái bước vào kỳ thi CT

Nữ CSGT tặng bút cho thí sinh CT

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Ten Lơ Man được CSGT tặng nước suối trước khi vào phòng thi CT