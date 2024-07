CSGT TP.HCM chỉ cách đăng ký xe, bấm biển số trên app VNeID

Theo CSGT TP.HCM việc kê khai đăng ký xe, người dân cần truy cập, thực hiện các thao tác trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID (trường hợp thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước) hoặc kê khai làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Người dân đưa xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra đối với xe đăng ký lần đầu (trừ trường hợp công dân Việt Nam thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước), đăng ký sang tên, di chuyển xe, cải tạo, thay đổi màu sơn; trường hợp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bị mờ, hỏng hoặc bị mất, chủ xe phải khai báo và làm thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định.

Ngày 1.8, người dân đăng ký xe chỉ cần vào ứng dụng VNeID Vũ Phượng

Trường hợp công dân Việt Nam thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước trên cổng dịch vụ công hoặc VNeID (từ ngày 1.8.2024) thì chủ phương tiện khi thực hiện thủ tục đăng ký theo khoản 2 Điều 9 Thông tư số 24/2023/TT- BCA không phải đưa xe đến cơ quan đăng ký xe. Đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Khi nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, chủ xe phải gửi cho cơ quan đăng ký xe phiếu "kiểm tra chất lượng xuất xưởng" (có dán bản chà số máy, số khung của xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất) qua dịch vụ bưu chính công ích.

Từ 1.8, chủ xe có thể bấm biển số trên VNeID

Ngoài ra, chủ xe thực hiện bấm biển số trên cổng dịch vụ công hoặc trên VNeID sẽ được thông báo biển số xe được cấp và hướng dẫn nộp tiền lệ phí đăng ký xe qua tin nhắn điện thoại, địa chỉ thư điện tử hoặc thông báo trên VNeID. Từ đó, chủ xe nộp tiền qua tiện ích thanh toán được tích hợp trên cổng dịch vụ công, VNeID.

Sau khi nộp thành công lệ phí đăng ký xe, ứng dụng VNeID thông báo cho chủ xe việc hoàn thành nộp lệ phí và trả kết quả đăng ký xe về các cổng thông tin đã đăng ký trước đó theo đúng quy định. Ngoài ra, việc trao trả chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho chủ xe sẽ thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bên cạnh đó, CSGT TP.HCM cũng thông tin thêm, đối với việc kiểm soát, tạm giữ, tước giấy tờ thì trường hợp người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện xuất trình thông tin của các giấy tờ đã được tích hợp, cập nhật trên VNeID, cơ sở dữ liệu (CSDL) do Bộ Công an quản lý, thì CSGT thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát thông qua thông tin trên VNelD, CSDL.

Trường hợp xuất trình bản giấy các giấy tờ, thì CSGT tiến hành kiểm tra, đối chiếu trực tiếp các giấy và thực hiện tra cứu thông tin liên quan đến giấy tờ đó trong hệ thống CSDL xử lý vi phạm hành chính và các nơi khác.

Đối với việc tạm giữ, tước giấy tờ thì trường hợp giấy phép lái xe, đăng ký xe của cá nhân đã được tích hợp, cập nhật trên VNeID, CSDL do Bộ Công an quản lý, thì việc tạm giữ, tước giấy tờ này được CSGT thực hiện trên môi trường điện tử (không thu giữ giấy tờ vật lý). Sau đó, CSGT sẽ cập nhật thông tin về việc tạm giữ, tước giấy tờ đó trên hệ thống xử lý vi phạm hành chính và đồng bộ với VNeID, CSDL do Bộ Công an quản lý.