CSGT TP.HCM: Chở trẻ em trên 6 tuổi ngồi trước xe máy có thể bị phạt đến 10 triệu

Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) vừa có khuyến cáo đến người chạy xe máy chở trẻ em để bảo đảm an toàn. Trong đó, CSGT lưu ý, phạt từ 8 - 10 triệu đồng khi chở trẻ em ngồi trước xe máy theo Nghị định 168/2024.

CSGT TP.HCM cho hay, ở Việt Nam, xe mô tô, xe gắn máy là phương tiện tham gia giao thông chủ yếu của người dân. Việc chở trẻ em đi trên đường bằng xe mô tô, xe gắn máy diễn ra khá phổ biến.

Từ thực tế cho thấy, tai nạn giao thông đường bộ là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn, thương tích ở trẻ em.

Chở trẻ em trên 6 tuổi ngồi trước xe máy có thể bị phạt đến 10 triệu ẢNH: NHẬT THỊNH

Do đó, CSGT khuyến cáo, trẻ em dưới 6 tuổi, có thể ngồi ở phía trước người lái xe trên ghế dành cho trẻ em. Trẻ từ 6 tuổi trở lên, vị trí an toàn khi cho trẻ ngồi trên xe máy là ngồi phía sau xe và đi kèm theo một người lớn, nếu không có người lớn đi kèm thì cho trẻ em ngồi phía sau người lái xe kết hợp sử dụng đai an toàn.

PC08 cho hay, Nghị định 168/2024 quy định, phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy ngồi phía sau vòng tay qua người ngồi trước để điều khiển xe, trừ trường hợp chở trẻ em dưới 6 tuổi ngồi phía trước.

Như vậy, chạy xe máy chở trẻ em trên 6 tuổi ngồi trước sẽ bị phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng.

Chạy xe máy chở trẻ em trên 6 tuổi ngồi trước bị CSGT phạt 10 triệu: Vì sao?

Băn khoăn của phụ huynh

Chia sẻ về quy định này, lãnh đạo một đội CSGT cho rằng, trong các vụ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em, phần lớn trẻ bị nặng so với người lớn cùng ngồi trên xe. Vì vậy, nội dung này giúp bảo đảm an toàn cho trẻ và người lớn. Ngày nay, trẻ em phát triển nhanh, 6 tuổi đã cao khoảng 1,2 m nên cho các em ngồi phía trước xe máy dễ che tầm nhìn, vướng tay lái của người lái xe, có thể gây tai nạn giao thông.

Người chạy xe máy không được chở cùng lúc 2 người trên 12 tuổi trên xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Đáng lưu ý, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định, người chạy mô tô trừ những trường hợp sau thì được chở tối đa 2 người: trẻ em dưới 12 tuổi; chở người bệnh đi cấp cứu; áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật; người già yếu hoặc người khuyết tật.

Như vậy, người chạy xe máy không được chở cùng lúc 2 người trên 12 tuổi trên xe.

Quy định này khiến một số phụ huynh băn khoăn khi phải chở 2 con đi học mỗi ngày. Bạn đọc Ba Phi nói: "Vậy hai vợ chồng có con 7 tuổi trở lên phải đi hai xe? Lại thêm lý do để kẹt xe". Một độc giả khác đặt vấn đề: "Gia đình Việt Nam đa số chạy xe máy, đưa rước con đi học mỗi ngày. Nếu nhà có 2 trẻ, trong đó một trẻ 6 tuổi, một trẻ 7 - 8 tuổi mà để cả hai ngồi sau thì nguy cơ té còn cao hơn".

Tài khoản Già Lam cho rằng, trẻ 6 tuổi còn nhỏ, dễ ngủ quên, đút chân vào bánh xe sau, gây chấn thương, hoặc té xe. Trẻ 10 tuổi thì mới tỉnh táo, ngồi sau được.

Lưu ý của CSGT

Để chở trẻ ngồi trên xe máy tham gia giao thông an toàn, CSGT TP.HCM khuyến cáo, người lớn phải đội mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng và có cài quai đúng quy cách cho trẻ. Cần lựa chọn mũ bảo hiểm vừa vặn với kích thước đầu của các em nhằm phát huy tối đa khả năng bảo vệ khi không may xảy ra sự cố trên đường.

Chở trẻ em trên xe máy cần chọn mũ bảo hiểm vừa với trẻ để bảo đảm an toàn ẢNH: NHẬT THỊNH

Người lớn tuyệt đối không để trẻ em ngồi một mình trên xe máy, đề phòng trường hợp trẻ em đùa giỡn làm đổ ngã phương tiện hoặc bật tắt các nút điều khiển dẫn đến phương tiện di chuyển gây ra tai nạn giao thông.

Người tham gia giao thông cần lưu ý, không cho trẻ đứng trên yên xe dù có người lớn ngồi kèm theo, đồng thời, nhắc nhở các em ngồi ngay ngắn, không đùa giỡn, vòng tay ôm người điều khiển phương tiện, tuyệt đối không đưa tay, chân sang hai bên vì dễ xảy ra va quệt vào các phương tiện tham gia giao thông khác.

"CSGT TP.HCM sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, để phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em", đại diện PC08 thông tin.